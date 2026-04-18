Gold-Silver Prices Today : अक्षय तृतीया से पहले कहां पहुंचा सोना-चांदी, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत अन्य शहरों में क्या है रेट?

Gold-Silver Prices Today : भारत के रिटेल बाजार में शनिवार यानी 18 अप्रैल को सोने की कीमतें स्थिर रही हैं. 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड रेट में मामूली बदलाव देखने को मिला. भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,54,890 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,41,983 प्रति 10 ग्राम पर रहा. दूसरी ओर 999 फाइन चांदी की कीमत ₹2,59,190 प्रति किलोग्राम रही. ये आंकड़े इंडियन बुलियन एसोसिएशन (IBA) के अनुसार हैं.

रिटेल ग्राहकों को ध्यान रखना चाहिए कि ज्वेलर्स बिल में मेकिंग चार्ज, टैक्स और GST जोड़ सकते हैं. आइए जानते हैं 18 अप्रैल 2026 को देश के प्रमुख शहरों में सोना-चांदी के ताजा रेट क्या हैं?

मुंबई में सोने-चांदी का भाव

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24 कैरेट सोना- ₹1,54,610 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- ₹1,41,726 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी- ₹2,58,720 प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना- ₹1,54,340 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- ₹1,41,478 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी- ₹2,58,280 प्रति किलोग्राम

अहमदाबाद में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना- ₹1,54,810 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- ₹1,41,909 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी- ₹2,59,070 प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना- ₹1,54,730 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- ₹1,41,836 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी- ₹2,58,930 प्रति किलोग्राम

कोलकाता में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना- ₹1,54,400 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- ₹1,41,533 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी- ₹2,58,380 प्रति किलोग्राम

हैदराबाद में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना- ₹1,54,850 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- ₹1,41,946 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी- ₹2,59,130 प्रति किलोग्राम

चेन्नई में सोने-चांदी का भाव

24 कैरेट सोना- ₹1,55,060 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना- ₹1,42,138 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी- ₹2,59,480 प्रति किलोग्राम

हालिया दिनों में सोने की चाल

शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में मजबूती देखने को मिली. सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ने से सोने को समर्थन मिला है. ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खोलने की घोषणा के बाद तेल कीमतों में नरमी आई. इससे महंगाई संबंधी चिंताएं कुछ कम हुईं. साथ ही अमेरिकी डॉलर में कमजोरी भी सोने की तेजी को सपोर्ट कर रही है. डॉलर इंडेक्स पहले 93.6 तक फिसल गया था. ये छह हफ्तों का निचला स्तर था. हालांकि, बाद में इसमें हल्की रिकवरी हुई और ये 98.2 पर ट्रेड करता दिखा. इस साल जनवरी में सोना ₹1,80,000 के रिकॉर्ड हाई स्तर के ऊपर पहुंच गया था. लेकिन उसके बाद कीमतों में नरमी आई है.