Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:54 PM IST
Gold-Silver Rate Today: नए साल के तीसरे दिन कहां पहुंचा गोल्ड, जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Prices Today : सोने को कई सालों से सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जाता रहा है. महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय में ये सबसे सुरक्षित निवेश है. एक कीमती धातु होने के नाते, सोना सदियों से न सिर्फ धन का प्रतीक रहा है. बल्कि वैल्यू को स्टोर करने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है. ये अनिश्चित समय में सिक्योरिटी चाहने वाले निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय ऑप्शन बन गया है. भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के कारकों से तय होती है. अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी और लोकल खपत ये सभी सोने की असल कीमत तय करते हैं.

सोने का क्या है रेट?

आज की तारीख यानी 3 जनवरी को ग्लोबल डिमांड और महंगाई के दबाव के कारण भारत में सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. 24K सोने (जिसे 999 प्योर गोल्ड भी कहा जाता है) की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,621 रुपये है, जबकि 22K सोने (जिसमें 91.67% प्योर गोल्ड होता है, जो आमतौर पर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है) की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,486 रुपये है.

ये भी पढ़ें : अगर आपके पास है 2,000 रुपये का नोट तो क्या करें, RBI ने दे दिया बड़ा अपडेट

दिल्ली में सोने की कीमतें

दिल्ली में 24K सोने की मौजूदा कीमत 1 ग्राम के लिए 13,636 रुपये है
दिल्ली में 22K सोने की मौजूदा कीमत 1 ग्राम के लिए 12,501 रुपये है

मुंबई में सोने की कीमतें

मुंबई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 1 ग्राम के लिए 13,621 रुपये है
मुंबई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 1 ग्राम के लिए 12,486 रुपये है

कोलकाता में सोने की कीमतें

कोलकाता में 24K सोने की मौजूदा कीमत 1 ग्राम के लिए 13,621 रुपये है
कोलकाता में 22K सोने की मौजूदा कीमत 1 ग्राम के लिए 12,486 रुपये है

चेन्नई में सोने की कीमतें

चेन्नई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 1 ग्राम के लिए 13,725 रुपये है
चेन्नई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 1 ग्राम के लिए 12,581 रुपये है

 चांदी की कीमतें

3 जनवरी को भारत में चांदी की कीमत लगभग 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम है और सिल्वर 925 (जिसे सिल्वर स्टर्लिंग भी कहा जाता है) की दर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. चांदी, हालांकि आमतौर पर सोने से कम महंगी होती है. फिर भी ये इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी में इस्तेमाल के लिए एक पसंदीदा मेटल है. खासकर उन इलाकों में जहां सोने के मुकाबले चांदी के गहने आम हैं. सोने की तरह ही चांदी की कीमतें भी ग्लोबल मार्केट से प्रभावित होती हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल डिमांड कीमतों में उतार-चढ़ाव में एक अहम भूमिका निभाती है.

दिल्ली में चांदी की कीमत

दिल्ली में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 10 ग्राम के लिए 2421 रुपये है.

मुंबई में चांदी की कीमत

मुंबई में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में चांदी की कीमत

कोलकाता में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में चांदी की कीमत

चेन्नई में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2601 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

Gold-Silver Prices Today

