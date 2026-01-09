Advertisement
trendingNow13068909
Hindi Newsबिजनेसदिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक आज क्या हैं सोने के दाम ? यहां देखें लेटेस्ट गोल्ड रेट

दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक आज क्या हैं सोने के दाम ? यहां देखें लेटेस्ट गोल्ड रेट

9 जनवरी, 2026 को भारत में सोने की कीमतें 24K सोने के लिए 13,621 रुपये प्रति ग्राम और 22K सोने के लिए 12,486 रुपये प्रति ग्राम हैं. चांदी की कीमत 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक आज क्या हैं सोने के दाम ? यहां देखें लेटेस्ट गोल्ड रेट

Gold-Silver Prices Today :  भारत में गोल्ड शादी-ब्याह, त्योहारों और शुभ अवसरों पर सोना खरीदना शुभ समझा जाता है. लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है. देश में गोल्ड केवल गहना ही नहीं है. बल्कि ये निवेश, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है. आर्थिक अनिश्चितता के समय लोग गोल्ड को सुरक्षित निवेश ऑप्शन मानते हैं, इससे इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. भारत में सोने और चांदी की कीमतें ग्लोबल ट्रेंड, लोकल डिमांड और करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं. सोना और चांदी जैसी कीमती मेटल भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं. खासकर त्योहारों और शादियों के दौरान. इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के मकसद से भी ये दोनों खास हैं. आइये जानते हैं 9 जनवरी, 2026 को आपके शहर में कितना रेट है. 

9 जनवरी, 2026 को सोने की कीमतें

आज की तारीख में ग्लोबल डिमांड और महंगाई के दबाव के कारण भारत में सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. 24K सोने (जिसे 999 शुद्ध सोना भी कहा जाता है) की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,621 रुपये है, जबकि 22K सोने (जिसमें 91.67% शुद्ध सोना होता है, जो आमतौर पर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है) की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,486 रुपये है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे प्रभावित होती है गोल्ड की कीमत?

भारत में सोने की कीमतें कई वजह से प्रभावित होती हैं. इसमें सोने की इंटरनेशनल कीमत, अमेरिकी डॉलर की एक्सचेंज रेट और घरेलू ज्वेलरी की डिमांड शामिल है. इन वजहों से भारतीय ग्राहकों को अक्सर कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें : क्या 2026 में भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं? जवाब जानकार हैरान हो जाएंगे आप

दिल्ली में सोने की कीमतें

दिल्ली में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,636 रुपये प्रति ग्राम है
दिल्ली में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,501 रुपये प्रति ग्राम है

मुंबई में सोने की कीमतें

मुंबई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है
मुंबई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम है

कोलकाता में सोने की कीमतें

कोलकाता में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है
कोलकाता में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम है

चेन्नई में सोने की कीमतें

चेन्नई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,725 रुपये प्रति ग्राम है
चेन्नई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,581 रुपये प्रति ग्राम

चांदी की कीमतें 

चांदी की कीमत लगभग 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम है और सिल्वर 925 (जिसे सिल्वर स्टर्लिंग भी कहा जाता है) का रेट 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. चांदी आमतौर पर सोने से सस्ती होती है. फिर भी यह इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी में इस्तेमाल के लिए एक पसंदीदा मेटल है. खासकर उन इलाकों में जहां सोने के मुकाबले चांदी के गहने आम हैं. सोने की तरह ही चांदी की कीमतों पर भी ग्लोबल मार्केट का असर पड़ता है, जिसमें इंडस्ट्रियल डिमांड कीमतों में उतार-चढ़ाव में अहम भूमिका निभाती है.

दिल्ली में चांदी की कीमत

दिल्ली में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई में चांदी की कीमत

मुंबई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में चांदी की कीमत

कोलकाता में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में चांदी की कीमत

चेन्नई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2601 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver Prices Today

Trending news

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप