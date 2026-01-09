दिल्ली, मुंबई से चेन्नई तक आज क्या हैं सोने के दाम ? यहां देखें लेटेस्ट गोल्ड रेट

Gold-Silver Prices Today : भारत में गोल्ड शादी-ब्याह, त्योहारों और शुभ अवसरों पर सोना खरीदना शुभ समझा जाता है. लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है. देश में गोल्ड केवल गहना ही नहीं है. बल्कि ये निवेश, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है. आर्थिक अनिश्चितता के समय लोग गोल्ड को सुरक्षित निवेश ऑप्शन मानते हैं, इससे इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. भारत में सोने और चांदी की कीमतें ग्लोबल ट्रेंड, लोकल डिमांड और करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं. सोना और चांदी जैसी कीमती मेटल भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं. खासकर त्योहारों और शादियों के दौरान. इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के मकसद से भी ये दोनों खास हैं. आइये जानते हैं 9 जनवरी, 2026 को आपके शहर में कितना रेट है.

9 जनवरी, 2026 को सोने की कीमतें

आज की तारीख में ग्लोबल डिमांड और महंगाई के दबाव के कारण भारत में सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. 24K सोने (जिसे 999 शुद्ध सोना भी कहा जाता है) की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,621 रुपये है, जबकि 22K सोने (जिसमें 91.67% शुद्ध सोना होता है, जो आमतौर पर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है) की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,486 रुपये है.

कैसे प्रभावित होती है गोल्ड की कीमत?

भारत में सोने की कीमतें कई वजह से प्रभावित होती हैं. इसमें सोने की इंटरनेशनल कीमत, अमेरिकी डॉलर की एक्सचेंज रेट और घरेलू ज्वेलरी की डिमांड शामिल है. इन वजहों से भारतीय ग्राहकों को अक्सर कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है.

दिल्ली में सोने की कीमतें

दिल्ली में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,636 रुपये प्रति ग्राम है

दिल्ली में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,501 रुपये प्रति ग्राम है

मुंबई में सोने की कीमतें

मुंबई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है

मुंबई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम है

कोलकाता में सोने की कीमतें

कोलकाता में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है

कोलकाता में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम है

चेन्नई में सोने की कीमतें

चेन्नई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,725 रुपये प्रति ग्राम है

चेन्नई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,581 रुपये प्रति ग्राम

चांदी की कीमतें

चांदी की कीमत लगभग 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम है और सिल्वर 925 (जिसे सिल्वर स्टर्लिंग भी कहा जाता है) का रेट 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. चांदी आमतौर पर सोने से सस्ती होती है. फिर भी यह इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी में इस्तेमाल के लिए एक पसंदीदा मेटल है. खासकर उन इलाकों में जहां सोने के मुकाबले चांदी के गहने आम हैं. सोने की तरह ही चांदी की कीमतों पर भी ग्लोबल मार्केट का असर पड़ता है, जिसमें इंडस्ट्रियल डिमांड कीमतों में उतार-चढ़ाव में अहम भूमिका निभाती है.

दिल्ली में चांदी की कीमत

दिल्ली में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई में चांदी की कीमत

मुंबई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में चांदी की कीमत

कोलकाता में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में चांदी की कीमत

चेन्नई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2601 रुपये प्रति 10 ग्राम है.