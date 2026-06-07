/Gold Silver Price Today: गोल्ड 2106 रुपये लुढ़का, चांदी 11250 रुपये हुई सस्ती; जानिए क्या है आपके शहर में रेट?

Gold-Silver Prices Today : भारत के रिटेल बाजार में रविवार को सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है. हालांकि, पिछले एक सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोने का रेट करीब ₹2,106 प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क चुका है, जबकि चांदी की कीमत ₹11,250 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. भारतीय बुलियन बाजार में रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,750 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,42,772 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, 999 फाइन चांदी की कीमत ₹2,49,090 प्रति किलोग्राम रही है.