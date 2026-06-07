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Gold Silver Price Today: गोल्ड 2106 रुपये लुढ़का, चांदी 11250 रुपये हुई सस्ती; जानिए क्या है आपके शहर में रेट?

भारतीय बुलियन बाजार में रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,750 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,42,772 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, 999 फाइन चांदी की कीमत ₹2,49,090 प्रति किलोग्राम रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 07, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:57 PM IST
Gold Silver Price Today: गोल्ड 2106 रुपये लुढ़का, चांदी 11250 रुपये हुई सस्ती; जानिए क्या है आपके शहर में रेट?
Image Credit: Source : Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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