/Gold Silver Price Today: गोल्ड 2106 रुपये लुढ़का, चांदी 11250 रुपये हुई सस्ती; जानिए क्या है आपके शहर में रेट?

Gold-Silver Prices Today : भारत के रिटेल बाजार में रविवार को सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है. हालांकि, पिछले एक सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोने का रेट करीब ₹2,106 प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क चुका है, जबकि चांदी की कीमत ₹11,250 प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. भारतीय बुलियन बाजार में रविवार को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,750 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,42,772 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, 999 फाइन चांदी की कीमत ₹2,49,090 प्रति किलोग्राम रही है.
रिटेल बाजार में 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोने का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में किया जाता है.
नई दिल्ली
24 कैरेट सोना: ₹1,55,200 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,42,267 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,48,210 प्रति किलोग्राम
मुंबई
24 कैरेट सोना: ₹1,55,460 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,42,505 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,48,640 प्रति किलोग्राम
बेंगलुरु
24 कैरेट सोना: ₹1,55,590 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,42,624 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,48,840 प्रति किलोग्राम
कोलकाता
24 कैरेट सोना: ₹1,55,260 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,42,322 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,48,310 प्रति किलोग्राम
हैदराबाद
24 कैरेट सोना: ₹1,55,710 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,42,734 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,49,030 प्रति किलोग्राम
चेन्नई
24 कैरेट सोना: ₹1,55,920 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,42,927 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 फाइन): ₹2,49,360 प्रति किलोग्राम
पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद निवेशकों की नजर अब वैश्विक बाजारों, डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों पर बनी हुई है. इसका असर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है.