Gold-Silver Rate: जिसका डर था वही हुआ, ₹17000 चढ़ गई चांदी, सोने ने लगाई तेज छलांग, गोल्ड-सिल्वर में इस हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है

Gold Silver Rate today: सोने-चांदी की कीमत में जारी उतार-चढ़ाव जारी है. कभी इसके भाव गिरते हैं तो अगले ही पल कीमतों में तेल उछाल दिखने लगता है. खरीदारों की मुश्किल है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सोना-चांदी कब खरीदें ? सोने-चांदी की कीमत अभी गिरेगी या चढ़ेगी ? सिर्फ ग्राहक ही नहीं बड़े-बड़े जानकार भी इसका आंकलन नहीं कर पा रहे हैं कि सोने-चांदी की ये वोलैटिलिटी कब स्थिर होगी और कीमत में थोड़ी स्थिरता आएगी. सोमवार को सोने-चांदी ने ऐसा ही चकमा दिया, जो कीमत बीते हफ्ते लगातार गिर रही थी, सोमवार को अचानक उसमें तेज उछाल आया. 9 फरवरी, सोमवार को सोना-चांदी दोनों ही महंगे हो गए. दोनों की कीमत में आज तेजी आई है.

आज सोने-चांदी की कीमत

29 जनवरी 2026 को सोने की कीमत 1,93,096 रुपये प्रति 1 ग्राम के रेट पर पहुंच चुकी थी. वहीं MCX पर चांदी की कीमत ने 4,20,048 रुपये प्रति kg के आंकड़े को छू लिया था. आज 9 फरवरी की बात करें तो सोने-चांदी की कीमत में तेजी आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर जारी रेट लिस्ट देखें तो सोने की कीमत में 3515 रुपए की तेजी आई और 24 कैरेट वाला सोना बढ़कर 1,55,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी एक झटके में 16,826 रुपए चढ़ गई और 1 किलो चांदी की कीमत 2,61,755 रुपए पर ट्रेंड कर रही है. सोने-चांदी में ट्रंप की लगाई चिंगारी में हाथ सेंक रहा चीन, गोल्ड पर बीजिंग के सीक्रेट प्लान से पूरी दुनिया पर सीधा असर, फिर रॉकेट बनेंगे भाव!

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत

24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,55,593 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत ₹1,42,523 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत ₹1,16,695 रुपये प्रति 10 ग्राम.

क्यों अचानक लौटी सोने-चांदी की कीमत में तेजी

सोने-चांदी की कीमत पर ग्लोबल मार्केट का असर पड़ता है. जियोपॉलिटिकल मुद्दों से इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. इस बार भी ऐसा ही हो रहा है. इस हफ्ते अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होंगे. फेडरल रिजर्व के तौर पर केविन वॉश की सिफारिश से बुलियन बाजार और निवेशकों में हलचल है. इस हफ्ते अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ें आने वाले हैं, जिसपर निवेशकों की निगाहें टिकी हुई है. अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को तय किया जाएगा. महंगाई के आंकड़े, जीडीपी, पीएमआई और नॉन-फार्म पेरोल जैसे आंकड़ों के आधार पर फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों के आउटलुक को लेकर नए संकेत मिल रहे हैं.

कमजोर डॉलर फूंक रहा सोने-चांदी में जान

अमेरिका में जारी होने वाले महंगाई के आंकड़े, GDP, PMI जैसे फैक्टर्स बाजार की दिशा तय करेंगे. ये आंकड़े फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की तस्वीर भी साफ करेंगे. सिर्फ अमेरिका ही नहीं चीन और जर्मनी में भी महंगाई के आंकड़े जाने वाले हैं. ये फैक्टर्स सोने-चांदी की कीमत में फिर से जान फूंक रहे हैं. वहीं सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर सूचकांक में 0.20% की तेज गिरावट ने बुलियन मार्केट को हिला दिया है. डॉलर की कमजोरी का सीधा रिश्ता सोने-चांदी की कीमतों में तेजी से है.