Gold Price Today: क्रिसमस पर कहां पहुंचा गोल्ड? जानिए मुंबई, दिल्ली सहित अन्य शहरों में क्या हैं भाव?

Gold price Today : गोल्ड को कई सालों से सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जाता रहा है क्योंकि महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय ये दौलत को बनाए रखने में कामयाब रहा है. एक कीमती गहना होने के नाते, सोना सदियों से न सिर्फ दौलत का प्रतीक रहा है. बल्कि वैल्यू को स्टोर करने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है. ये कठिन समय में निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय ऑप्शन बन गया है. यही कारण है कि भारत में सोना न केवल आभूषणों के लिए, बल्कि निवेश के रूप में भी काफी लोकप्रिय है. आइए जानें आज सोने और चांदी के ताजा रेट.

गोल्ड के आज के रेट क्या हैं?

भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के कारकों से तय होती है. सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी और गहनों के लिए लोकल खपत, खासकर छुट्टियों के आसपास ये सभी सोने की असल कीमत तय करते हैं. आज भारत में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 13,894 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए 12,736 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए 10,421 रुपये प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा गया है. 18, 22, और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल की कीमत से 1 ग्राम सोने के लिए मामूली बढ़ोतरी हुई है. कल प्रति ग्राम कीमत (22 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम) 13,893 रुपये थी. ये आज 1 रुपये बढ़कर 13,894 रुपये हो गई है.

आपके शहर का ताजा भाव?

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 13,894 रुपये प्रतिग्राम है. दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 13,909 प्रतिग्राम रुपये है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत अन्य शहरों में 25 दिसंबर 2025 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,34,770 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.

25 दिसंबर को चांदी के रेट क्या हैं?

फिलहाल, भारत में चांदी की कीमत 233.10 रुपये प्रति ग्राम और 2,33,100 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि ये अक्सर सोने से कम महंगा होता है. फिर भी चांदी निवेशकों और गहने खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है. खासकर उन देशों में जो सोने के मुकाबले चांदी के गहने अधिक खरीदते हैं. चांदी की कीमत भी ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करती है, क्योंकि औद्योगिक इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की मांग भी कीमतों में उतार-चढ़ाव में बड़ी भूमिका निभाती है.