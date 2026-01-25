Advertisement
trendingNow13085870
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Rate: कितना गिरा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Rate: कितना गिरा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Price : एक कीमती मेटल होने के नाते सोना सदियों से न सिर्फ दौलत का प्रतीक रहा है, बल्कि वैल्यू को बनाए रखने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है. यहां जानें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में 18, 22, 24 कैरेट सोने की कीमत.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Rate: कितना गिरा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Rate Today : सोने और चांदी के दाम ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रखी है. दुनिया इस वक्त संकट से दौर से गुजर रही है. अगर सोने और चांदी की बात करें तो 'दिन दुगनी रात चौगुनी' दाम में इजाफा हो रहा है. कई सालों से सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी ये एसेट्स को बनाए रखने में कामयाब रहा है. एक कीमती मेटल होने के नाते सोना सदियों से न सिर्फ दौलत का प्रतीक रहा है. बल्कि वैल्यू को बनाए रखने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है, जिससे ये खराब समय में सिक्योरिटी चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है.

 भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के कारकों से तय होती है. अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी और लोकल खपत ये सभी सोने की असल कीमत तय करते हैं.

18, 22 और 24 कैरेट सोने के रेट क्या हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर से तय होती है. सोने की इंटरनेशनल कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी, और खासकर छुट्टियों के आसपास ज्वेलरी के लिए लोकल खपत. ये सभी सोने की असली कीमत तय करते हैं. भारत में खरीदार को ऐसी कीमतों का सामना करना पड़ता है जो बड़े आर्थिक फैक्टर और मौसमी मार्केट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग होती हैं.

आज यानी 25 जनवरी को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,026 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 14,690 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 12,019 रुपये प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा गया है. 18, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल की कीमत से 1 ग्राम सोने के लिए बहुत कम बदलाव आया है. कल प्रति ग्राम कीमत (24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम) 16,026 रुपये थी, जिसमें आज 16,026 रुपये पर कोई बदलाव नहीं हुआ है.

ये भी पढ़ें : अगर यूरोप ने दबा दिया ये ‘किल स्विच’ तो बिना गोला-बारूद के ही हिल जाएगा पूरा अमेरिका

25 जनवरी को सोने के साथ चांदी के रेट क्या हैं?

फिलहाल, भारत में चांदी की कीमत 335 रुपये प्रति ग्राम और 3,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह अक्सर सोने से सस्ती होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है. खासकर उन देशों में जो सोने के मुकाबले चांदी के गहने ज़्यादा खरीदते हैं. चांदी की कीमत भी ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की मांग भी कीमतों में उतार-चढ़ाव में बड़ी भूमिका निभाती है.

देश के प्रमुख शहरों में सोने के भाव

चेन्नई

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 15,949 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना 14,750 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 12,300 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

मुंबई

मुंबई में 24 कैरेट सोना 16,026 रुपये प्रति ग्राम के लेवल पर है. जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 14,690 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 12,019 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है.

दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 16,041 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना 14,705 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 12,034 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया है.

कोलकाता

कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,026 रुपये प्रति ग्राम है. इसके साथ ही 22 कैरेट सोना 14,690 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 12,019 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver Rate

Trending news

गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
Padma awards
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
PM Modi Mann ki Baat
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
language martyrs
"न तब, न अब, न कभी...!" काले कपड़े पहन स्टालिन ने भरी हुंकार, कहा- तमिलनाडु में...
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान