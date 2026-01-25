Gold-Silver Rate: कितना गिरा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Rate Today : सोने और चांदी के दाम ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रखी है. दुनिया इस वक्त संकट से दौर से गुजर रही है. अगर सोने और चांदी की बात करें तो 'दिन दुगनी रात चौगुनी' दाम में इजाफा हो रहा है. कई सालों से सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी ये एसेट्स को बनाए रखने में कामयाब रहा है. एक कीमती मेटल होने के नाते सोना सदियों से न सिर्फ दौलत का प्रतीक रहा है. बल्कि वैल्यू को बनाए रखने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है, जिससे ये खराब समय में सिक्योरिटी चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है.

भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के कारकों से तय होती है. अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी और लोकल खपत ये सभी सोने की असल कीमत तय करते हैं.

18, 22 और 24 कैरेट सोने के रेट क्या हैं?

भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर से तय होती है. सोने की इंटरनेशनल कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी, और खासकर छुट्टियों के आसपास ज्वेलरी के लिए लोकल खपत. ये सभी सोने की असली कीमत तय करते हैं. भारत में खरीदार को ऐसी कीमतों का सामना करना पड़ता है जो बड़े आर्थिक फैक्टर और मौसमी मार्केट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग होती हैं.

आज यानी 25 जनवरी को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,026 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 14,690 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 12,019 रुपये प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा गया है. 18, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल की कीमत से 1 ग्राम सोने के लिए बहुत कम बदलाव आया है. कल प्रति ग्राम कीमत (24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम) 16,026 रुपये थी, जिसमें आज 16,026 रुपये पर कोई बदलाव नहीं हुआ है.

25 जनवरी को सोने के साथ चांदी के रेट क्या हैं?

फिलहाल, भारत में चांदी की कीमत 335 रुपये प्रति ग्राम और 3,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह अक्सर सोने से सस्ती होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है. खासकर उन देशों में जो सोने के मुकाबले चांदी के गहने ज़्यादा खरीदते हैं. चांदी की कीमत भी ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की मांग भी कीमतों में उतार-चढ़ाव में बड़ी भूमिका निभाती है.

देश के प्रमुख शहरों में सोने के भाव

चेन्नई

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 15,949 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना 14,750 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 12,300 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

मुंबई

मुंबई में 24 कैरेट सोना 16,026 रुपये प्रति ग्राम के लेवल पर है. जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 14,690 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 12,019 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है.

दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 16,041 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना 14,705 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 12,034 रुपये प्रति ग्राम पर दर्ज किया गया है.

कोलकाता

कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 16,026 रुपये प्रति ग्राम है. इसके साथ ही 22 कैरेट सोना 14,690 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 12,019 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.