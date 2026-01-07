Advertisement
trendingNow13066873
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price Today: क्या आसमान छूएगा सोना या कायम रखेगा स्थिरता? जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: क्या आसमान छूएगा सोना या कायम रखेगा स्थिरता? जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

आज यानी 7 जनवरी को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 13,883 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 12,457 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,413 रुपये प्रति ग्राम है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price Today: क्या आसमान छूएगा सोना या कायम रखेगा स्थिरता? जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate Today: कई सालों से सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता रहा है क्योंकि महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी ये आपके एसेट को बनाए रखने में कामयाब रहा है. एक कीमती मेटल होने के नाते सोना सदियों से न सिर्फ दौलत का प्रतीक रहा है, बल्कि वैल्यू को बनाए रखने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है. अब ये अनिश्चित समय में सिक्योरिटी चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है. 

18, 22 और 24 कैरेट सोने के रेट क्या हैं?

भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर से तय होती है. सोने की इंटरनेशनल कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी, और ज्वेलरी के लिए लोकल खपत ये सभी सोने की असली कीमत तय करते हैं इसलिए भारत में खरीदार को ऐसी कीमतों का सामना करना पड़ता है जो बड़े आर्थिक फैक्टर और मौसमी मार्केट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : चांदी के चढ़ते दाम के बीच अब बदलेगा खरीदारी का नियम, सरकार की बड़ी तैयारी

कहां पहुंचा सोने का रेट?

आज यानी 7 जनवरी को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 13,883 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 12,457 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,413 रुपये प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा गया है. 18, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल की कीमत से 1 ग्राम सोने के लिए बहुत कम बदलाव आया है. कल प्रति ग्राम कीमत (24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम) 13,882 रुपये थी, जिसमें आज 1 रुपये का बदलाव होकर 13,883 रुपये हो गई है.

 चांदी के रेट क्या हैं?

अभी भारत में चांदी की कीमत 253.10 रुपये प्रति ग्राम और 2,53,100 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि ये अक्सर सोने से सस्ती होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है. खासकर उन देशों में जो सोने के मुकाबले चांदी के गहने अधिक खरीदते हैं. चांदी की कीमत भी ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करती है क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की डिमांड भी कीमतों में उतार-चढ़ाव में बड़ा रोल निभाती है.

आज का सोने का भाव (प्रति ग्राम, ₹ में)

चेन्नई

24 कैरेट सोना: ₹13,998

22 कैरेट सोना: ₹12,831

18 कैरेट सोना: ₹10,701

मुंबई

24 कैरेट सोना: ₹13,883

22 कैरेट सोना: ₹12,726

18 कैरेट सोना: ₹10,413

दिल्ली

24 कैरेट सोना: ₹13,898

22 कैरेट सोना: ₹12,741

18 कैरेट सोना: ₹10,428

कोलकाता

24 कैरेट सोना: ₹13,883

22 कैरेट सोना: ₹12,726

18 कैरेट सोना: ₹10,413

बेंगलुरु

24 कैरेट सोना: ₹13,883

22 कैरेट सोना: ₹12,726

18 कैरेट सोना: ₹10,413

हैदराबाद

24 कैरेट सोना: ₹13,883

22 कैरेट सोना: ₹12,726

18 कैरेट सोना: ₹10,413

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver price today

Trending news

'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
Mehbooba Mufti
'बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि...', महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर ये क्या कह
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
Asaduddin Owaisi
'ये तो हैरान वाली बात...', महुआ के बाद ओवैसी भी शरजील और खालिद के समर्थन में उतरे
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?