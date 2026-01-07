Gold-Silver Price Today: क्या आसमान छूएगा सोना या कायम रखेगा स्थिरता? जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

आज यानी 7 जनवरी को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 13,883 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 12,457 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,413 रुपये प्रति ग्राम है.
Gold-Silver Rate Today: कई सालों से सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता रहा है क्योंकि महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी ये आपके एसेट को बनाए रखने में कामयाब रहा है. एक कीमती मेटल होने के नाते सोना सदियों से न सिर्फ दौलत का प्रतीक रहा है, बल्कि वैल्यू को बनाए रखने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है. अब ये अनिश्चित समय में सिक्योरिटी चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है.
18, 22 और 24 कैरेट सोने के रेट क्या हैं?
भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर से तय होती है. सोने की इंटरनेशनल कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी, और ज्वेलरी के लिए लोकल खपत ये सभी सोने की असली कीमत तय करते हैं इसलिए भारत में खरीदार को ऐसी कीमतों का सामना करना पड़ता है जो बड़े आर्थिक फैक्टर और मौसमी मार्केट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग होती हैं.
कहां पहुंचा सोने का रेट?
आज यानी 7 जनवरी को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 13,883 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 12,457 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,413 रुपये प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा गया है. 18, 22 और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल की कीमत से 1 ग्राम सोने के लिए बहुत कम बदलाव आया है. कल प्रति ग्राम कीमत (24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम) 13,882 रुपये थी, जिसमें आज 1 रुपये का बदलाव होकर 13,883 रुपये हो गई है.
चांदी के रेट क्या हैं?
अभी भारत में चांदी की कीमत 253.10 रुपये प्रति ग्राम और 2,53,100 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि ये अक्सर सोने से सस्ती होती है, फिर भी चांदी निवेशकों और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है. खासकर उन देशों में जो सोने के मुकाबले चांदी के गहने अधिक खरीदते हैं. चांदी की कीमत भी ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करती है क्योंकि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की डिमांड भी कीमतों में उतार-चढ़ाव में बड़ा रोल निभाती है.
आज का सोने का भाव (प्रति ग्राम, ₹ में)
चेन्नई
24 कैरेट सोना: ₹13,998
22 कैरेट सोना: ₹12,831
18 कैरेट सोना: ₹10,701
मुंबई
24 कैरेट सोना: ₹13,883
22 कैरेट सोना: ₹12,726
18 कैरेट सोना: ₹10,413
दिल्ली
24 कैरेट सोना: ₹13,898
22 कैरेट सोना: ₹12,741
18 कैरेट सोना: ₹10,428
कोलकाता
24 कैरेट सोना: ₹13,883
22 कैरेट सोना: ₹12,726
18 कैरेट सोना: ₹10,413
बेंगलुरु
24 कैरेट सोना: ₹13,883
22 कैरेट सोना: ₹12,726
18 कैरेट सोना: ₹10,413
हैदराबाद
24 कैरेट सोना: ₹13,883
22 कैरेट सोना: ₹12,726
18 कैरेट सोना: ₹10,413