ब्रेक फेल गाड़ी पर सोने-चांदी की सवारी, धनतेरस से ठीक पहले फिर से तोड़ा महंगाई का रिकॉर्ड, 10 ग्राम गोल्ड खरीदने में छूटेंगे पसीने, आज के रेट जारी

Gold-Silver Rate: सोना-चांदी का रेट कहां जाकर रुकेगा, किसी को अंदाजा नहीं लग रहा है. सोने की कीमत ने साल 2008 के बाद के सबसे उच्चतम साप्ताहिक आंकड़े को पार कर लिया है. चांदी की कीमत रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 लाख रुपये के आंकड़े को छूने को बेताब है. कीमत में गिरावट को लेकर लोगों की उम्मीद खत्म होती जा रही है. ग्लोबल मार्केट में मची हलचल और जियो पॉलिटिकल तनाव के चलते सोना सस्ता ही नहीं हो पा रहा है. धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सोने-चांदी कीमत देखें तो आप समझ लेंगे कि सोना आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है.

सोने की कीमत में तेजी बरकारर

मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते शुक्रवार को भारत में सोने और चांदी की कीमतें नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं. कमजोर अमेरिकी डॉलर और बढ़ती हाजिर मांग ने कीमतों को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे निवेशकों ने तेजी की उम्मीद में खरीदारी की. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, सोने का दिसंबर वायदा भाव 2000 रुपए या 1.6 प्रतिशत बढ़कर 1,31,920 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. गदर मचा रहा सोना ₹1.27 लाख/10 ग्राम के पार...ना RBI,ना सरकार, फिर भारत में कौन रोज-रोज तय करता है सोने का रेट, कहां होता है इसका हिसाब-किताब ?

चांदी की कीमत में तेजी

चांदी का दिसंबर वायदा भी लगभग 2000 रुपए या 1.2 प्रतिशत बढ़कर 1,69,676 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वैश्विक स्तर पर सोना 2008 के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर अग्रसर है. यह तेजी अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में वृद्धि और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में एक और कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण देखी जा रही है.

सोने की कीमत में तेजी के पीछे कौन ?

अमेरिकी डॉलर सूचकांक में 0.20 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे अन्य मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो गया और सुरक्षित निवेश के रूप में इसकी लोकप्रियता बढ़ी. भारत में बढ़ती कीमतों के बावजूद सोने की मांग मजबूत बनी हुई है. विश्लेषकों का कहना है कि ग्राहक कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से और अधिक सोना खरीद रहे हैं. उन्होंने कहा नए संकेतों के अभाव और अमेरिकी राजकोषीय स्थिति को लेकर लगातार चिंताओं ने सुरक्षित निवेश की मांग को मजबूत किया है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. उन्होंने आगे कहा, ट्रेडर्स सरकार के फिर से खुलने के किसी भी संकेत पर कड़ी नजर रख रहे हैं, इसलिए निकट भविष्य में सोने के दामों में तेजी बनी रहने की संभावना है.



65 फीसदी चढ़ा सोना

इस वर्ष अब तक घरेलू सोने की कीमतों में 65 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिसे वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं, केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी, अमेरिका में कम ब्याज दरों की उम्मीदों और सोने पर आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में मजबूत निवेश का समर्थन मिला है. आईएएनएस