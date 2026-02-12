Gold-Silver Price: अमेरिका में हलचल, भारत में औंधे मुंह गिरी चांदी, ₹1.60 लाख सस्ती, चेक करें 24, 22 और 18 कैरेट वाले सोने का आज का दाम

Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी की कीमत (Gold-Silver Rate Today) में फिर से उलटफेर हुआ है. कल तक जो सोना-चांदी (Gold-Silver) ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, उन्होंने आज फिर से यूटर्न ले लिया है. आज, 12 फरवरी को बाजार खुलने के साथ ही चांदी की कीमत (Silver Price) में बड़ी गिरावट आई. 12 फरवरी 2026 को आई इस गिरावट के बाद सोना अपने ऑल टाइम हाई से 35,395 रुपये फिसल कर 1,58,755 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. गुरुवार को सोने की कीमत में सुबह-सुबह 1,054 रुपये की गिरावट आई है. आज चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड टाइम हाई से 1.59 लाख रुपये/किलो सस्ती हो गई.

आज कितना गिरा सोना-चांदी

सोने-चांदी की कीमत (Gold-Silver Price Today) में आज आई गिरावट को देखें तो 24 कैरेट वाला गोल्ड (24 Carat Gold) 1,054 रुपये और सिल्वर (Silver Rate Today) में खबर लिखे जाने तक 2,535 रुपये की गिरावट आ चुकी है. इस गिरावट के साथ चांदी अपने रिकॉर्ड हाई प्राइस जो कि 29 जनवरी 2026 को 4.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था, उससे फिसलकर 2.60 रुपये/किलो पर और सोना ऑल टाइम हाई 1.93 रुपये/10 ग्राम से फिसलकर आज 1.57 रुपये/10 ग्राम पर पहुंच गया है.

MCX पर आज सोने-चांदी का भाव क्या है ?

आज MCX खुलते ही चांदी 2,60,453 रुपये के आसपास पहुंच गई. वहीं सोना खुलते ही 1,57,701 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया. MCX पर चांदी 1% फिसली तो सोना 0.66%. अब सवाल ये कि अचानक फिर से सोना-चांदी क्यों गिरने लगा है. इस गिरावट के पीछे अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़े वो आंकड़े हैं, जिसका निवेशक इंतजार कर रहे हैं. अमेरिका में आए आर्थिक आंकड़ों से सोने-चांदी की कीमत में फिर से फिसलन शुरू कर दी है. शुक्रवार को महंगाई दर से जुड़े डेटा जारी होंगे, जिसका असर फिर से सोने-चांदी पर दिखेगा.

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने का भाव

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,56,147 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,43,033 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,17,110 रुपये प्रति 10 ग्राम

अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हाल बताते हैं ये डेटा, डॉलर हुआ मजबूत

अमेरिका में रोजगार से जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं. जैसी उम्मीद थी, उसके उलट ये नतीजे सामने आए हैं. मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने आने वाले दिनों में ब्याज कटौती की दरों की उम्मीदों को कम कर दिया है. जिससे डॉलर में फिर से मजबूती लौट आई है. डॉलर के मजबूत होने की वजह से निवेशकों ने सोने-चांदी में मुनाफावसूली शुरू कर दी. सोने से पैसा निकालकर निवेशकों ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आज इन मेटेल्स में कमजोरी लौट आई. अब निवेशकों की निगाहें शुक्रवार को आने वाले महंगाई के आंकड़े पर टिकी है. महंगाई दर की रिपोर्ट फेडरल रिजर्व की ओर से तय की जाने वाली ब्याज दरों में बदलाव को निर्धारित करेगी. जो आने वाले दिनों में फिर से सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव की वजह बन सकता है. यानी अभी सोने-चांदी की कीमतों में आपको इसी तरह से बदलाव देखने को मिल सकते हैं. Gold-Silver Price: ट्रंप के फैसलों ने बिगाड़ा सोने-चांदी का हिसाब-किताब, फिर से रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर, क्या तोड़ेंगे अपना ही रिकॉर्ड ?

FAQ सवाल: कौन सा सोना सबसे शुद्ध होता है?

जवाब: 24 कैरेट वाले सोने को सबसे प्योर सोना माना जाता है, इसमें 99.9 फीसदी तक शुद्ध सोना होता है.

सवाल: क्या 24 कैरेट वाले सोने में गहने बनाना ठीक है ?

जवाब: 24 कैरेट वाला सोना सबसे शुद्ध होता है, जिसकी वजह से वो काफी नरम होता है. 24 कैरेट वाले सोने से गहना बनाने पर उससे टूटने का डर रहता है, क्योंकि वो काफी मुलायम होता है, इसलिए 22 कैरेट वाले सोने में गहना बनाने सबसे बेहतर माना जाता है.