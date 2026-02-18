Gold-Silver Rate Today : दिल्ली से चेन्नई तक क्या है गोल्ड का रेट? जानें आपके शहर में 24K, 22K और 18K की ताजा कीमत

Gold-Silver Rate Today : गोल्ड और सिल्वर की कीमत को लेकर पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है. बुधवार को फ्यूचर ट्रेड में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. ऐसा मजबूत स्पॉट डिमांड और नई खरीदारी की वजह से हुआ है. गोल्ड 1,297 रुपये बढ़कर 1,52,715 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी के लिए सोने के कॉन्ट्रैक्ट 1,297 रुपये या 0.86% बढ़कर 1,52,715 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए हैं. इसमें 1,557 लॉट का कारोबार हुआ.

एनालिस्ट ने बताया कि पार्टिसिपेंट्स द्वारा नई पोजीशन बनाने से सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. ग्लोबल मार्केट में भी सोने की कीमतों में तेजी आई. सेशन में पहले 1% से अधिक की बढ़त के बाद स्पॉट सोना 0.8% बढ़कर $4,915.90 प्रति औंस हो गया है. अप्रैल डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 0.6% बढ़कर $4,936.30 पर पहुंच गया है.

चांदी की कीमतों में भी बढ़त

चांदी की कीमतों में मजबूत बढ़त देखी गई है. स्पॉट चांदी 2.8% बढ़ी है. कुल मिलाकर बुधवार को सोने की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. जिसे मजबूत स्पॉट डिमांड और फ्यूचर्स मार्केट में नई खरीदारी की दिलचस्पी से सपोर्ट मिला.

सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में शहर-शहर मामूली अंतर देखने को मिला है।.देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के रेट जारी कर दिए गए हैं. अगर आप सोना खरीदने की प्लान बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ताजा भाव जरूर जान लें.

दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 15,435 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है. 22 कैरेट सोने की कीमत 14,150 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 18 कैरेट सोना 11,580 रुपये प्रति ग्राम पर उपलब्ध है.

अहमदाबाद

अहमदाबाद में 24K सोना 15,425 रुपये प्रति ग्राम है. 22K सोने का रेट 14,140 रुपये प्रति ग्राम और 18K सोना 11,570 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है.

बेंगलुरु

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना 15,420 रुपये प्रति ग्राम है. 22 कैरेट सोना 14,135 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,565 रुपये प्रति ग्राम पर मिल रहा है.

मुंबई

आर्थिक राजधानी मुंबई में 24K सोना 15,420 रुपये प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. 22K सोना 14,135 रुपये प्रति ग्राम और 18K सोना 11,565 रुपये प्रति ग्राम है.

हैदराबाद

हैदराबाद में भी कीमतें मुंबई और बेंगलुरु के समान हैं. 24K सोना 15,420 रुपये प्रति ग्राम, 22K सोना 14,135 रुपये और 18K सोना 11,565 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है.

चेन्नई

चेन्नई में सोने के दाम अन्य शहरों के मुकाबले थोड़े अधिक हैं. 24 कैरेट सोना 15,524 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 14,230 रुपये और 18 कैरेट सोना 12,180 रुपये प्रति ग्राम पर उपलब्ध है.

कोलकाता

कोलकाता में 24K सोना 15,420 रुपये प्रति ग्राम है. 22K की कीमत 14,135 रुपये और 18K सोना 11,565 रुपये प्रति ग्राम है.

पुणे

पुणे में 24 कैरेट सोना 15,420 रुपये प्रति ग्राम पर है. 22 कैरेट 14,135 रुपये और 18 कैरेट 11,565 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है.