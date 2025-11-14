Advertisement
Gold-Silver Rate Today : सोने-चांदी का भाव फिर चढ़ा, जान लीजिए टॉप शहरों का ताजा रेट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुरुआती ट्रेडिंग में दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 0.12% बढ़कर 1,26,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. वहीं, दिसंबर में एक्सपायर होने वाली चांदी 0.21% मजबूत होकर 1,64,805 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:01 PM IST
Gold-Silver Rate Today: घरेलू कमोडिटी बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली. इसकी वजह अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और फेडरल रिजर्व अधिकारियों के सख्त रुख वाले बयान हैं, जिनके कारण दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुरुआती ट्रेडिंग में दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 0.12% बढ़कर 1,26,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. वहीं, दिसंबर में एक्सपायर होने वाली चांदी 0.21% मजबूत होकर 1,64,805 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी.

43 दिनों बाद खत्म हुआ US शटडाउन

अमेरिका में 43 दिनों तक चला सबसे लंबा सरकारी शटडाउन अब खत्म हो गया है. इस शटडाउन से निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई थी और कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े जारी नहीं हो पाए थे. हालांकि बाजार अब सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है, लेकिन फेड की सतर्कता की वजह से सोने-चांदी के भाव में उछाल बना हुआ है.

देश के प्रमुख शहरों में आज सोने की कीमतें

देश के बड़े शहरों में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिला. गुडरिटर्न्स के अनुसार, चेन्नई में 24 कैरेट सोना 12,916 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 11,840 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर बिक रहा है. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में 24 कैरेट सोने का रेट 12,785 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट का भाव 11,720 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं दिल्ली में 24 कैरेट सोना 12,800 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट 11,735 रुपये प्रति ग्राम की कीमत पर उपलब्ध है.

फेड दरों में कटौती की उम्मीदें घटीं

महंगाई को लेकर चिंताओं और जॉब मार्केट के स्थिर रहने के संकेतों के बीच फेड अधिकारी ब्याज दरों में और कटौती के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं. इस साल फेड दो बार दरें घटा चुका है, लेकिन चेयरमैन जेरोम पॉवेल का कहना है कि मौजूदा आर्थिक डेटा आगे कटौती का समर्थन नहीं करता है.

