Gold-Silver Rate Today: खरीदने से पहले जान लें, कहां कितना महंगा हुआ सोना? जानिए आज का लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate Today : शुक्रवार यानी 4 अप्रैल को एमसीएक्स (MCX) पर कारोबार के अंत में सोने की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, जबकि चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव अब पांचवें हफ्ते में पहुंच चुका है. इसका असर कमोडिटी बाजार पर साफ दिख रहा है. MCX पर सोना शुक्रवार को ₹1,49,650 प्रति 10 ग्राम पर लगभग फ्लैट बंद हुआ था. ये अब भी अपने रिकॉर्ड हाई ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम से करीब 17% नीचे है.

हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी जॉब्स डेटा के चलते इस हफ्ते सोना करीब 2.2% की बढ़त दर्ज कर सकता है. वहीं, चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली. शुक्रवार को MCX पर चांदी ₹10,901 यानी करीब 4.5% गिरकर ₹2,32,600 प्रति किलो पर बंद हुई है. पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका-ईरान तनाव के कारण तेल सप्लाई पर असर पड़ा है. इससे ग्लोबल और भारतीय शेयर बाजारों में भी भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इसी वजह से सोने-चांदी की कीमतों में भी लगातार बदलाव हो रहा है.

खरीदारी से पहले चेक करें अपने शहर का ताजा भाव (4 अप्रैल)

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर जान लें. आज 4 अप्रैल को देश के प्रमुख शहरों में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिल रहा है.

प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट

राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,220 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट ₹1,36,785 और 18 कैरेट ₹1,11,915 पर कारोबार कर रहा है.

जयपुर में 24 कैरेट सोना ₹1,49,460, 22 कैरेट ₹1,37,005 और 18 कैरेट ₹1,12,095 पर है.

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,49,480, 22 कैरेट ₹1,37,023 और 18 कैरेट ₹1,12,110 दर्ज की गई है.

कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹1,49,280, 22 कैरेट ₹1,36,840 और 18 कैरेट ₹1,11,960 पर है.

चेन्नई में सोने का भाव थोड़ा ज्यादा है, जहां 24 कैरेट ₹1,49,920, 22 कैरेट ₹1,37,427 और 18 कैरेट ₹1,12,440 पर पहुंच गया है.

बेंगलुरु में 24 कैरेट ₹1,49,600, 22 कैरेट ₹1,37,133 और 18 कैरेट ₹1,12,200 पर सोना मिल रहा है.

हैदराबाद में 24 कैरेट ₹1,49,720, 22 कैरेट ₹1,37,243 और 18 कैरेट ₹1,12,290 पर कारोबार हो रहा है.

नासिक में 24 कैरेट ₹1,49,480, 22 कैरेट ₹1,37,023 और 18 कैरेट ₹1,12,110 है.

राजकोट में 24 कैरेट ₹1,49,680, 22 कैरेट ₹1,37,207 और 18 कैरेट ₹1,12,260 दर्ज किया गया है.

पुणे में 24 कैरेट ₹1,49,480, 22 कैरेट ₹1,37,005 और 18 कैरेट ₹1,12,110 पर सोना बिक रहा है.

प्रमुख शहरों में आज का सिल्वर रेट (999)