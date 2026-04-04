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Gold-Silver Rate Today: खरीदने से पहले जान लें, कहां कितना महंगा हुआ सोना? जानिए आज का लेटेस्ट रेट

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी जॉब्स डेटा के चलते इस हफ्ते सोना करीब 2.2% की बढ़त दर्ज कर सकता है. वहीं, चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली. शुक्रवार को MCX पर चांदी ₹10,901 यानी करीब 4.5% गिरकर ₹2,32,600 प्रति किलो पर बंद हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 03:32 PM IST
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Gold-Silver Rate Today: खरीदने से पहले जान लें, कहां कितना महंगा हुआ सोना? जानिए आज का लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate Today :  शुक्रवार यानी 4 अप्रैल को एमसीएक्स (MCX) पर कारोबार के अंत में सोने की कीमतें लगभग स्थिर रहीं, जबकि चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव अब पांचवें हफ्ते में पहुंच चुका है. इसका असर कमोडिटी बाजार पर साफ दिख रहा है. MCX पर सोना शुक्रवार को ₹1,49,650 प्रति 10 ग्राम पर लगभग फ्लैट बंद हुआ था. ये अब भी अपने रिकॉर्ड हाई ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम से करीब 17% नीचे है.

हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी जॉब्स डेटा के चलते इस हफ्ते सोना करीब 2.2% की बढ़त दर्ज कर सकता है. वहीं, चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली. शुक्रवार को MCX पर चांदी ₹10,901 यानी करीब 4.5% गिरकर ₹2,32,600 प्रति किलो पर बंद हुई है. पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका-ईरान तनाव के कारण तेल सप्लाई पर असर पड़ा है. इससे ग्लोबल और भारतीय शेयर बाजारों में भी भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इसी वजह से सोने-चांदी की कीमतों में भी लगातार बदलाव हो रहा है.

खरीदारी से पहले चेक करें अपने शहर का ताजा भाव (4 अप्रैल)

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अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर जान लें. आज 4 अप्रैल को देश के प्रमुख शहरों में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिल रहा है.

प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट

  • राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,220 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट ₹1,36,785 और 18 कैरेट ₹1,11,915 पर कारोबार कर रहा है.

  • जयपुर में 24 कैरेट सोना ₹1,49,460, 22 कैरेट ₹1,37,005 और 18 कैरेट ₹1,12,095 पर है.

  • मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,49,480, 22 कैरेट ₹1,37,023 और 18 कैरेट ₹1,12,110 दर्ज की गई है.

  • कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹1,49,280, 22 कैरेट ₹1,36,840 और 18 कैरेट ₹1,11,960 पर है.

  • चेन्नई में सोने का भाव थोड़ा ज्यादा है, जहां 24 कैरेट ₹1,49,920, 22 कैरेट ₹1,37,427 और 18 कैरेट ₹1,12,440 पर पहुंच गया है.

  • बेंगलुरु में 24 कैरेट ₹1,49,600, 22 कैरेट ₹1,37,133 और 18 कैरेट ₹1,12,200 पर सोना मिल रहा है.

  • हैदराबाद में 24 कैरेट ₹1,49,720, 22 कैरेट ₹1,37,243 और 18 कैरेट ₹1,12,290 पर कारोबार हो रहा है.

  • नासिक में 24 कैरेट ₹1,49,480, 22 कैरेट ₹1,37,023 और 18 कैरेट ₹1,12,110 है.

  • राजकोट में 24 कैरेट ₹1,49,680, 22 कैरेट ₹1,37,207 और 18 कैरेट ₹1,12,260 दर्ज किया गया है.

  • पुणे में 24 कैरेट ₹1,49,480, 22 कैरेट ₹1,37,005 और 18 कैरेट ₹1,12,110 पर सोना बिक रहा है.

प्रमुख शहरों में आज का सिल्वर रेट (999)

  • दिल्ली में चांदी का भाव ₹2,325 प्रति 10 ग्राम, ₹23,252 प्रति 100 ग्राम और ₹2,32,520 प्रति किलो है.

  • जयपुर में चांदी ₹2,329 (10 ग्राम), ₹23,289 (100 ग्राम) और ₹2,32,890 (1 किलो) पर है.

  • मुंबई में ₹2,329 (10 ग्राम), ₹23,292 (100 ग्राम) और ₹2,32,920 (1 किलो) पर चांदी मिल रही है.

  • कोलकाता में ₹2,326 (10 ग्राम), ₹23,261 (100 ग्राम) और ₹2,32,610 (1 किलो) है.

  • चेन्नई में चांदी ₹2,336 (10 ग्राम), ₹23,360 (100 ग्राम) और ₹2,33,600 प्रति किलो पर है.

  • बेंगलुरु में ₹2,331 (10 ग्राम), ₹23,310 (100 ग्राम) और ₹2,33,100 (1 किलो) दर्ज किया गया है.

  • हैदराबाद में ₹2,333 (10 ग्राम), ₹23,329 (100 ग्राम) और ₹2,33,290 (1 किलो) पर चांदी बिक रही है.

  • नासिक में ₹2,329 (10 ग्राम), ₹23,292 (100 ग्राम) और ₹2,32,920 (1 किलो) है.

  • राजकोट में ₹2,332 (10 ग्राम), ₹23,323 (100 ग्राम) और ₹2,33,230 (1 किलो) दर्ज किया गया है.

  • पुणे में ₹2,329 (10 ग्राम), ₹23,292 (100 ग्राम) और ₹2,32,920 (1 किलो) पर चांदी मिल रही है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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