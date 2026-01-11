Gold-Silver Price: जानिए कहां पंहुचा गोल्ड-सिल्वर का रेट? दिल्ली, मुंबई में क्या है लेटेस्ट भाव? पूरी डिटेल यहां

Advertisement
11 जनवरी 2026 को भारत में सोने की कीमतें 24K सोने के लिए 13,621 रुपये प्रति ग्राम और 22K सोने के लिए 12,486 रुपये प्रति ग्राम हैं. जबकि चांदी की कीमत 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 04:20 PM IST
Gold-Silver Price Today :  भारत में सोने और चांदी की कीमतें ग्लोबल ट्रेंड, लोकल डिमांड और बदलते करेंसी रेट से प्रभावित होती हैं. सोना और चांदी जैसी कीमती मेटल भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. खासकर त्योहारों और शादियों के दौरान. इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के मकसद से भी ये बहुत जरूरी ऑप्शन है. गोल्ड में 2026 में निवेशकों को लगभग 2.50% का रिटर्न मिला है. कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट्स के मुतबिक, सोने की दर तेजी के ट्रेंड में है क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ गया है. 

11 जनवरी 2026 को भारत में सोने की कीमतें 24K सोने के लिए 13,621 रुपये प्रति ग्राम और 22K सोने के लिए 12,486 रुपये प्रति ग्राम हैं. जबकि चांदी की कीमत 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम है.  आज की तारीख में यानी 11 जनवरी को ग्लोबल डिमांड और महंगाई के दबाव के कारण भारत में सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. 24K सोने (जिसे 999 शुद्ध सोना भी कहा जाता है) की कीमत 1 ग्राम के लिए 13,621 रुपये है. जबकि 22K सोने (जिसमें 91.67% शुद्ध सोना होता है, जो आमतौर पर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है) की कीमत 1 ग्राम के लिए 12,486 रुपये है.

कैसे बढ़ती हैं सोने कि कीमतें?

भारत में सोने की कीमतें कई चींजों से प्रभावित होती हैं, इसमें सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अमेरिकी डॉलर की एक्सचेंज रेट और घरेलू ज्वेलरी की डिमांड शामिल है. इन कारणों से भारतीय ग्राहकों को अक्सर कीमतों में उतार-चढ़ाव का अनुभव होता है.

यह भी पढ़ें : 1 जनवरी से म‍िलेगा नया पे कमीशन! छठे-सातवें वेतन आयोग से समझ‍िए, क‍ितनी बढ़ेगी सैलरी

दिल्ली में सोने की कीमतें

दिल्ली में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,636 रुपये प्रति ग्राम है
दिल्ली में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,501 रुपये प्रति ग्राम है

मुंबई में सोने की कीमतें

मुंबई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है
मुंबई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम है

कोलकाता में सोने की कीमतें

कोलकाता में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है
कोलकाता में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम है

चेन्नई में सोने की कीमतें

चेन्नई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,725 रुपये प्रति ग्राम है
चेन्नई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,581 रुपये प्रति ग्राम है 

चांदी की कीमतें

भारत में चांदी की कीमत लगभग 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है और सिल्वर 925 (जिसे सिल्वर स्टर्लिंग भी कहा जाता है) की दर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. चांदी आमतौर पर सोने से कम महंगी होती है. फिर भी यह निवेश और गहनों में इस्तेमाल के लिए एक पसंदीदा मेटल है. सोने की तरह ही चांदी की कीमतें भी ग्लोबल मार्केट से प्रभावित होती हैं, जिसमें औद्योगिक डिमांड कीमतों में उतार-चढ़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

दिल्ली में चांदी की कीमत

दिल्ली में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है

मुंबई में चांदी की कीमत

मुंबई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है

कोलकाता में चांदी की कीमत

कोलकाता में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है

चेन्नई में चांदी की कीमत

चेन्नई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2601 रुपये प्रति 10 ग्राम है

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

