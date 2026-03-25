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Hindi Newsबिजनेसआज सोने ने दिखाए तेवर; सर्राफा बाजार में जबरदस्त उछाल, चांदी ₹11,250 उछली

आज सोने ने दिखाए तेवर; सर्राफा बाजार में जबरदस्त उछाल, चांदी ₹11,250 उछली

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी ₹11,250 यानी 4.89% बढ़कर ₹2,41,250 प्रति किलोग्राम (टैक्स सहित) हो गई है. ये पिछले सेशन में ₹2,30,000 प्रति किलोग्राम थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:08 PM IST
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आज सोने ने दिखाए तेवर; सर्राफा बाजार में जबरदस्त उछाल, चांदी ₹11,250 उछली

Gold-Silver Price Today : वैश्विक रुझानों के बीच बुधवार को सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त दर्ज की गई. चांदी की कीमतों में करीब 5% तक की उछाल आई, जबकि सोना भी मजबूत बढ़त के साथ ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी ₹11,250 यानी 4.89% बढ़कर ₹2,41,250 प्रति किलोग्राम (टैक्स सहित) हो गई है. ये पिछले सेशन में ₹2,30,000 प्रति किलोग्राम थी. वहीं, 99.9% शुद्धता वाला सोना ₹4,900 यानी 3.38% चढ़कर ₹1,49,700 प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) पर पहुंच गया है. इससे पहले सोना ₹1,44,800 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

दो दिन में ₹15,000 की बढ़ोतरी

सोमवार को ₹1,29,595 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे निचले स्तर को छूने के बाद आज MCX सोने के भाव में शानदार रिकवरी देखी गई. मंगलवार को बढ़त दर्ज करने के बाद बुधवार को भी ये तेजी जारी रही और कीमत ₹1,44,570 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे उच्च स्तर तक पहुंच गई. इस तरह दो दिनों में भारत में सोने की कीमतों में करीब ₹15,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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क्यों बढ़ीं कीमतें?भारत ने निकाल लिया होर्मुज का तोड़, दोस्त रूस भेज रहा 60000000 टन तेल का भंडार

HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधी के मुताबिक, हाल के सेशन में सोने की कीमतों में ये तेजी वैश्विक स्तर पर जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में सुधार और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते आई है.

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अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना मजबूत रहा है. स्पॉट गोल्ड करीब 2% बढ़कर 4,556.55 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी भी 2% की तेजी के साथ 72.67 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी. मिराए एसेट शेयरखान के विश्लेषक प्रवीण सिंह के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्धविराम की उम्मीदों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. जिससे डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और सोने को सपोर्ट मिला.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बढ़ी चिंता

इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कुछ व्यापारिक जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लगाना शुरू कर दिया है, इससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ गई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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