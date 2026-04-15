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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: होर्मुज खुलने की उम्मीद से चढ़ा सोने का भाव, लगातार दूसरे दिन चमकी चांदी, 15 अप्रैल को क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold Rate: होर्मुज खुलने की उम्मीद से चढ़ा सोने का भाव, लगातार दूसरे दिन चमकी चांदी, 15 अप्रैल को क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold-Silver Rate Today Update:  सोना आज फिर से चढ़ा है. COMEX गोल्ड की कीमत आज सुबह  मामूली तेजी के साथ  $4,855 प्रति औंस पर पहुंच गई. सोने के साथ-साथ चांदी के दाम बी बढ़े हैं.   

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 15, 2026, 08:48 AM IST
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Gold Rate: होर्मुज खुलने की उम्मीद से चढ़ा सोने का भाव, लगातार दूसरे दिन चमकी चांदी, 15 अप्रैल को क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold-Silver Rate: अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत के बीच सोने की कीमत में आज भी तेजी देखने को मिली है.  सोना आज फिर से चढ़ा है. COMEX गोल्ड की कीमत आज सुबह  मामूली तेजी के साथ  $4,855 प्रति औंस पर पहुंच गई.  14 अप्रैल की तेजी का असर 15 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में दिखा है. सोने की कीमत में तेजी लौटी है. कॉमैक्स गोल्ड की कीमत मामूली तेजी के साथ बढ़ी है.  अमेरिका और ईरान के बीच कम होती तकरार के बाद सेफ हैवन सोने की ओर निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है.  

आज कितना चढ़ा सोना-चांदी ?  

मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने की उम्मीद है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की उम्मीद बढ़ी है. युद्ध में शांति की उम्मीदों ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ला दी है, वहीं सोने के दाम बढ़ने लगे हैं.  COMEX गोल्ड की कीमत आज तेजी के साथ $4,855 प्रति औंस पर पहुंच गया है. इससे पहले मंगलवार को इसमें 2% की तेजी आई थी. COMEX सिल्वर के रेट बी आज बढ़े हैं. चांदी आज $79 प्रति औंस पर पहुंच गया है.  

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत  

1. दिल्ली में आज 24 कैरेट वाला सोना 1,54,090 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,41,260 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाले सोने की कीमत  1,15,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 
2. मुंबई में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,53,940 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,41,110 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,15,460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है.  
3. कोलकाता में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,53,940 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,41,110 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,15,460 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  
4. चेन्नई में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,55,140 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,42,210 रुपये और 18 कैरेट वाले सोने की कीमत  1,18,660 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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