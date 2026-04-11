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Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Rates Today: आज कितना महंगा हुआ सोना? जानिए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में क्या हैं लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rates Today: आज कितना महंगा हुआ सोना? जानिए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में क्या हैं लेटेस्ट रेट

भारत में 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) का भाव ₹15,236 प्रति ग्राम, 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) ₹13,966 प्रति ग्राम और 18 कैरेट (75% शुद्धता) ₹11,427 प्रति ग्राम है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:10 PM IST
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Gold-Silver Rates Today:  ईरान के खिलाफ जारी इजरायल-अमेरिका संघर्ष के बीच वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है. इसके चलते सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सदियों से सोना सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि ये महंगाई और बाजार की अस्थिरता के दौरान संपत्ति को सुरक्षित रखने का भरोसेमंद साधन है. भारत में 24 कैरेट सोने (99.9% शुद्धता) का भाव ₹15,236 प्रति ग्राम, 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) ₹13,966 प्रति ग्राम और 18 कैरेट (75% शुद्धता) ₹11,427 प्रति ग्राम है. निवेशक MCX गोल्ड रेट, कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर, ऑल इंडिया बुलियन एसोसिएशन के गोल्ड और सिल्वर रेट भी चेक कर सकते हैं.

किस शहर में क्या हैं रेट?

  • नई दिल्ली में सोने के दाम ₹15,251 (24K), ₹13,981 (22K) और ₹11,442 (18K) प्रति ग्राम हैं

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  • मुंबई में सोने के दाम ₹15,236 (24K), ₹13,966 (22K) और ₹11,427 (18K) प्रति ग्राम हैं

  • चेन्नई में सोने के दाम ₹15,410 (24K), ₹14,126 (22K) और ₹11,776 (18K) प्रति ग्राम हैं

  • कोलकाता में सोने के दाम ₹15,236 (24K), ₹13,966 (22K) और ₹11,442 (18K) प्रति ग्राम हैं

गुडरिटर्न्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में सोने की कीमतों में हाल ही में तेज उछाल देखा गया है., अक्षय तृतीया से पहले 24 कैरेट सोने के भाव में सिर्फ दो दिनों में करीब ₹136 प्रति ग्राम की बढ़ोतरी हुई है यानी 100 ग्राम पर लगभग ₹13,600 का उछाल दर्ज किया गया है. वहीं, घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. अक्षय तृतीया एक शुभ हिंदू पर्व माना जाता है, जिस दिन सोना खरीदना समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है.

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चेन्नई में सबसे ज्यादा रेट 

आज देश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम लगभग समान हैं. 24 कैरेट सोना ₹15,236 से ₹15,410 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,966 से ₹14,126 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,427 से ₹11,776 प्रति ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है. लिस्टड शहरों में चेन्नई में सबसे ज्यादा रेट दर्ज किए गए हैं.

  • चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹15,410 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,126 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,776 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

  • मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,236 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,966 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,427 प्रति ग्राम है.

  • राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹15,251 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,981 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,442 प्रति ग्राम पर बना हुआ है.

  • कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,236 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,966 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,427 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है.

  • वहीं, बेंगलुरु में भी सोने के दाम मुंबई और कोलकाता के समान हैं, जहां 24 कैरेट ₹15,236 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹13,966 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,427 प्रति ग्राम पर बिक रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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