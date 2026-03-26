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Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Rate: ईरान युद्ध के बीच क्यों लगातार सस्ता हो रहा सोना-चांदी, आज ₹12000 गिरे सिल्वर के भाव, गोल्ड भी हुआ क्रैश

Gold-Silver Rate: ईरान युद्ध के बीच क्यों लगातार सस्ता हो रहा सोना-चांदी, आज ₹12000 गिरे सिल्वर के भाव, गोल्ड भी हुआ क्रैश

Gold-Silver Price Today:   चांदी की कीमत 2,24,605 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.  एमसीएक्स पर शाम 5 बजे ट्रेडिंग शुरू होते ही सोना 3064 रुपए सस्ता और चांदी 12333 रुपए की भारी गिरावट आई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 26, 2026, 08:26 PM IST
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Gold-Silver Rate: ईरान युद्ध के बीच क्यों लगातार सस्ता हो रहा सोना-चांदी, आज ₹12000 गिरे सिल्वर के भाव, गोल्ड भी हुआ क्रैश

Gold-Silver Rate:  मिडिल ईस्ट वॉर के बीच सोने-चांदी के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं. आमतौर पर युद्ध और तनाव के बीच सोने की कीमत में चढ़ती है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान सोना और चांदी दोनों क्रैश हो रहे हैं. 26 मार्च को चांदी की कीमत 5.88  फीसदी क्रैश होकर लोअर सर्किट पर पहुंच गई.  शाम 5 बजे MCX पर  सिल्वर 5.88 फीसदी क्रैश होकर 2,24,605 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. एमसीएक्स पर शाम 5 बजे ट्रेडिंग शुरू होते ही सोना 3064 रुपए सस्ता और चांदी में 12333 रुपए की भारी गिरावट आई. 

सोना-चांदी कितना सस्ता ?   

रामनवमी की वजह से आज MCX शाम 5 बजे खुला. खुलते ही बुलियन मार्केट धड़ाम हो गया.  सोने की कीमत 2.43 फीसदी की गिरावट के साथ आज 1,40,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी में 5.88 फीसदी की बड़ी गिरावट आई और यह 2,24,605 प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है. दोनों में फॉल के ट्रेंड बने हुए हैं. ग्लोबल मार्केट में गोल्ड स्पॉट की कीमत  2.63 फीसदी गिरकर $4,432 प्रति औंस पर पहुंच गया.  

क्यों सोना-चांदी दोनों क्रैश हो रहे हैं ? 

ईरान युद्ध के बीच सोने का ये हाल हर किसी को हैरान कर रहा है. सोना सेफ हैवन की पहचान रखता है, लेकिन इसकी गिरती कीमत ने इस पर भी सवाल उठा दिया है. ग्लोबल संकेतों में कमजोरी के चलते सोना संभल नहीं पा रहा है. डॉलर की मजबूती के चलते दूसरी करेंसी में सोने की खरीदारी महंगी पड़ रही है, जिसकी वजह से सोने की मांग में कमी और कीमतों में गिरावट आ रही है. वहीं प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गोल्ड में मुनाफावसूली जारी है, जो कीमतों में दबाव बढ़ा रहा है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के चलते महंगाई बढ़ने का डर बना हुआ है.  केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. इस डर की वजह से सोना-चांदी दोनों लगातार गिरते जा रहे हैं.  पढ़ें- संकट के बीच आम लोगों को झटका,भारत में पेट्रोल ₹5.30, डीजल ₹3 हुआ महंगा...पर इन पेट्रोल पंपों पर अब भी पुराने रेट पर ही मिलेगा तेल

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दिल्ली में आज 10 ग्राम सोने का रेट  

26 मार्च को दिल्ली के सर्राफा बाजार में  24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,47,040 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. जबकि 18 कैरेट वाले सोने का भाव 1,10,320 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. चांदी आज 2.5 लाख रुपये किलो बिक रही है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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