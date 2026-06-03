Gold-Silver Rate Today: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच चमका सोना; ₹1.59 लाख के पार, चांदी फिसली

Gold-Silver Rate Today : वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के बावजूद बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिली है. हालांकि, अमेरिका-ईरान तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई बढ़ने की आशंका ने निवेशकों के बीच ये चिंता बढ़ा दी है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं. इससे सोने जैसे सुरक्षित निवेश ऑप्शन की चमक कुछ फीकी पड़ गई है.

MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹1,59,447 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी सेशन में इसका बंद भाव ₹1,59,346 था. वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी वायदा 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ ₹2,66,668 प्रति किलोग्राम पर खुली है. सुबह 9:10 बजे तक MCX सोना ₹24 यानी 0.02 प्रतिशत बढ़कर ₹1,59,370 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर चांदी ₹491 यानी 0.18 प्रतिशत टूटकर ₹2,66,216 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी फिसले

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 0.2 प्रतिशत गिरकर 4,476.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 4,504.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा. स्पॉट सिल्वर भी 0.5 प्रतिशत गिरकर 74.73 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

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अमेरिका-ईरान तनाव ने बढ़ाई महंगाई की चिंता

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी सेना के अनुसार, ईरान द्वारा बहरीन, कुवैत और अन्य क्षेत्रीय ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों को या तो विफल कर दिया गया या वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके. वहीं, वाशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक प्रयासों में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है. तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है. इससे वैश्विक महंगाई बढ़ने और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने की आशंका मजबूत हुई है.

इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अधिकारी बेथ हैमैक ने कहा कि यदि महंगाई का दबाव बना रहता है तो केंद्रीय बैंक को जल्द ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करना पड़ सकता है.

3 जून को प्रमुख शहरों में सोने और चांदी के भाव

मुंबई

24 कैरेट सोना: ₹1,59,430 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,46,144 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी: ₹2,67,350 प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली

24 कैरेट सोना: ₹1,59,150 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,888 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी: ₹2,66,890 प्रति किलोग्राम

बेंगलुरु

24 कैरेट सोना: ₹1,59,550 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,46,254 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी: ₹2,67,560 प्रति किलोग्राम

कोलकाता

24 कैरेट सोना: ₹1,59,220 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,952 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी: ₹2,66,990 प्रति किलोग्राम

हैदराबाद

24 कैरेट सोना: ₹1,59,680 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,46,373 प्रति 10 ग्राम

999 फाइन चांदी: ₹2,67,770 प्रति किलोग्राम

चेन्नई