Gold Price Today: सोने की रौनक बरकरार, चांदी पर नहीं पड़ा असर, जानें आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली और धनतेरस के दौरान रिटेल मांग में आई मजबूती और रुपये की कमजोरी से आयात लागत बढ़ी, जिससे घरेलू बाजार में सोने के दामों को सहारा मिला है.
Gold Price Today: देश में त्योहारी रौनक और शादी सीजन की चहल-पहल ने एक बार फिर सोने की चमक बढ़ा दी है. रविवार को सोने की ट्रेडिंग बंद रहने के बावजूद स्थानीय बाजारों में हल्की-फुल्की बढ़ोतरी देखने को मिली. वैश्विक स्तर पर मजबूत संकेत, रुपये में कमजोरी और घरेलू स्तर पर बढ़ती खरीदारी ने इस कीमती धातु को नई मजबूती दी है. निवेश और परंपरा दोनों ही दृष्टिकोण से सोना हमेशा से भारतीय बाजार में अहम संपत्ति माना जाता रहा है, और दिवाली-धनतेरस के बाद भी इसकी मांग लगातार बनी हुई है.
देशभर में सोने के भाव में मामूली उछाल
goodreturns.in के मुताबिक, रविवार को 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) वाला सोना राष्ट्रीय स्तर पर लगभग ₹12,202 प्रति ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, 22 कैरेट (91.67% शुद्धता), जो आमतौर पर आभूषणों में उपयोग होता है, ₹11,185 प्रति ग्राम के स्तर पर रहा. दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹12,217 और 22 कैरेट ₹11,200 प्रति ग्राम पर कारोबार करता दिखा. मुंबई और कोलकाता में भाव राष्ट्रीय औसत के करीब रहे, जबकि चेन्नई में सबसे ऊंचे भाव दर्ज हुए—24 कैरेट ₹12,328 और 22 कैरेट ₹11,300 प्रति ग्राम.
चांदी के भाव रहे स्थिर
सोने के मुकाबले चांदी के दामों में खास बदलाव नहीं देखा गया. घरेलू बाजार में 999 शुद्धता वाली चांदी ₹1,52,500 प्रति किलोग्राम पर रही, जबकि 925 शुद्धता वाली स्टर्लिंग चांदी ₹1,50,000 प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती रही. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में चांदी ₹1,525 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही, वहीं चेन्नई में यह ₹1,650 प्रति 10 ग्राम तक पहुंची.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की स्थिरता के पीछे औद्योगिक मांग और वैश्विक आपूर्ति के संतुलन की भूमिका है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों से बढ़ती मांग भविष्य में इस धातु को और मजबूती दे सकती है.