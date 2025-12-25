Advertisement
trendingNow13053319
Hindi Newsबिजनेससोना बना ‘सुपर रिटर्न किंग’, क्रिसमस टू क्रिसमस गोल्ड का धमाका! एक साल में 80% का ऐतिहासिक उछाल

सोना बना ‘सुपर रिटर्न किंग’, क्रिसमस टू क्रिसमस गोल्ड का धमाका! एक साल में 80% का ऐतिहासिक उछाल

स्पॉट सोने की कीमत $2,624 प्रति ट्रॉय औंस से बढ़कर मौजूदा ट्रेडिंग कीमत $4,479 हो गई है. पिछले एक साल में 71% का शानदार फायदा हुआ है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोना बना ‘सुपर रिटर्न किंग’, क्रिसमस टू क्रिसमस गोल्ड का धमाका! एक साल में 80% का ऐतिहासिक उछाल

Gold prices jump 80 percent : पिछले क्रिसमस यानी साल 2024 से अबतक सोने की चमक और भी बढ़ गई है. गोल्ड ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है और कई अहम बदलावों वाले दौर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एसेट क्लास में से एक बनकर उभरी है. इस सेफ-हेवन एसेट्स की मांग फिर से बढ़ गई है. पिछले साल इसी अवधि में MCX सोना ₹76,748 प्रति 10 ग्राम पर था और अब इसमें 80% की बढ़ोतरी हुई है और ये ₹1,38,097 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है जिसके कारण एनालिस्ट्स ने भी अपनी कीमतों के अनुमान को कई बार बढ़ाया है. एनालिस्ट्स को अब उम्मीद है कि यह रैली अगले साल भी जारी रहेगी.

स्पॉट सोने की कीमत $2,624 प्रति ट्रॉय औंस से बढ़कर मौजूदा ट्रेडिंग कीमत $4,479 हो गई है. पिछले एक साल में 71% का शानदार फायदा हुआ है. बढ़ते वैश्विक जोखिम, ट्रंप के व्यापारिक कदम और फेड की ढील सोने की मजबूती को बनाए हुए हैं. सोने ने एक भरोसेमंद सेफ-हेवन एसेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है. निवेशक आमतौर पर अनिश्चितता के समय सोने की ओर रुख करते हैं.

ये भी पढ़ें : All-India Strike : क्रिसमस और न्यू ईयर पर देशभर में डिलीवरी पार्टनर्स ने बुलाई हड़ताल

Add Zee News as a Preferred Source

जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच बढ़ी डिमांड

रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है और अमेरिका-वेनेजुएला तनाव में नए सिरे से बढ़ोतरी ने सोने की मांग को और बढ़ाया है. इसके अलावा 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा कई बार ब्याज दरों में कटौती से बॉन्ड यील्ड नरम हुई है और अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ है, जिससे निवेशकों ने सोने में अपना निवेश बढ़ाया है.

1979 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी की राह पर गोल्ड

2025 में सोने की कीमतों में लगातार रैली ने 1979 के महंगाई के झटके के बाद से अपने सबसे अच्छे वार्षिक लाभ की राह पर ला दिया है. स्पॉट सोने की कीमतों में इस साल अब तक लगभग 71% की बढ़ोतरी हुई है. जबकि घरेलू MCX सोने में इसी अवधि के दौरान लगभग 80% की बढ़ोतरी हुई है. MCX पर सोना पिछले 12 महीनों में से 11 में पॉजिटिव रहा है. ये तेजी के रुझान की ताकत को दिखाता है. सितंबर में सबसे अधिक 13% की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बाद दिसंबर में कीमतें अब तक लगभग 9% बढ़ी हैं. इस साल चांदी की लगभग 150% की रैली सोने से भी शानदार रही है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP