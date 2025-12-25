सोना बना ‘सुपर रिटर्न किंग’, क्रिसमस टू क्रिसमस गोल्ड का धमाका! एक साल में 80% का ऐतिहासिक उछाल

Gold prices jump 80 percent : पिछले क्रिसमस यानी साल 2024 से अबतक सोने की चमक और भी बढ़ गई है. गोल्ड ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है और कई अहम बदलावों वाले दौर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एसेट क्लास में से एक बनकर उभरी है. इस सेफ-हेवन एसेट्स की मांग फिर से बढ़ गई है. पिछले साल इसी अवधि में MCX सोना ₹76,748 प्रति 10 ग्राम पर था और अब इसमें 80% की बढ़ोतरी हुई है और ये ₹1,38,097 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है जिसके कारण एनालिस्ट्स ने भी अपनी कीमतों के अनुमान को कई बार बढ़ाया है. एनालिस्ट्स को अब उम्मीद है कि यह रैली अगले साल भी जारी रहेगी.

स्पॉट सोने की कीमत $2,624 प्रति ट्रॉय औंस से बढ़कर मौजूदा ट्रेडिंग कीमत $4,479 हो गई है. पिछले एक साल में 71% का शानदार फायदा हुआ है. बढ़ते वैश्विक जोखिम, ट्रंप के व्यापारिक कदम और फेड की ढील सोने की मजबूती को बनाए हुए हैं. सोने ने एक भरोसेमंद सेफ-हेवन एसेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है. निवेशक आमतौर पर अनिश्चितता के समय सोने की ओर रुख करते हैं.

जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच बढ़ी डिमांड

रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है और अमेरिका-वेनेजुएला तनाव में नए सिरे से बढ़ोतरी ने सोने की मांग को और बढ़ाया है. इसके अलावा 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा कई बार ब्याज दरों में कटौती से बॉन्ड यील्ड नरम हुई है और अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ है, जिससे निवेशकों ने सोने में अपना निवेश बढ़ाया है.

1979 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी की राह पर गोल्ड

2025 में सोने की कीमतों में लगातार रैली ने 1979 के महंगाई के झटके के बाद से अपने सबसे अच्छे वार्षिक लाभ की राह पर ला दिया है. स्पॉट सोने की कीमतों में इस साल अब तक लगभग 71% की बढ़ोतरी हुई है. जबकि घरेलू MCX सोने में इसी अवधि के दौरान लगभग 80% की बढ़ोतरी हुई है. MCX पर सोना पिछले 12 महीनों में से 11 में पॉजिटिव रहा है. ये तेजी के रुझान की ताकत को दिखाता है. सितंबर में सबसे अधिक 13% की मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बाद दिसंबर में कीमतें अब तक लगभग 9% बढ़ी हैं. इस साल चांदी की लगभग 150% की रैली सोने से भी शानदार रही है.