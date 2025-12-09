Advertisement
3 साल में गोल्ड की प्राइस 139% बढ़ीं; क्या कीमतें और बढ़ सकती हैं, निवेशकों को क्या करना चाहिए?

MCX के मुताबिक, पिछले एक महीने में सोने की कीमत में लगभग 7.5% की बढ़ोतरी हुई है. गोल्ड 5 नवंबर 2025 को 1,19,289 रुपये/10 ग्राम से बढ़कर 5 दिसंबर, 2025 को 1,28,221 रुपये हो गई थी.

Dec 09, 2025
3 साल में गोल्ड की प्राइस 139% बढ़ीं; क्या कीमतें और बढ़ सकती हैं, निवेशकों को क्या करना चाहिए?

Gold Price : पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल ने कई निवेशकों को अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है. ऐसे साल में जब भारतीय शेयर बाजार अभी भी पिछले साल की ऊंचाइयों पर वापस आने की कोशिश कर रहा है, सोने ने अपने निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न दिया है.

एक महीने में सोने की कीमत में लगभग 7.5% की बढ़ोतरी

MCX के मुताबिक, पिछले एक महीने में सोने की कीमत में लगभग 7.5% की बढ़ोतरी हुई है. गोल्ड 5 नवंबर 2025 को 1,19,289 रुपये/10 ग्राम से बढ़कर 5 दिसंबर, 2025 को 1,28,221 रुपये हो गई थी. इसी तरह अगर हम 1, 2 और 3 साल में एब्सोल्यूट रिटर्न के आंकड़ों को देखें, तो सोने की कीमतों में 70%, 105% और 139% की बढ़ोतरी हुई है. इसका मतलब है कि तीन साल पहले सोने में किया गया 1 लाख रुपये का निवेश अब बढ़कर लगभग 2.39 लाख रुपये हो गया है.

पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न को देखते हुए निवेशक सोच रहे हैं कि क्या सोने की कीमतें अपने पीक पर पहुंच गई हैं. क्या सोने में निवेश करने का यह जोखिम भरा समय है या इस गोल्ड में अभी भी कुछ दम बाकी है? आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट होराइजन सबसे अच्छा है और आपको सोने के किस रूप में निवेश करना चाहिए? क्या आपको एक साथ बड़ी रकम निवेश करनी चाहिए या इसे समय के साथ थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करना चाहिए? आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं.

कब इन्वेस्ट करना चाहिए?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के वाइस प्रेसिडेंट अक्षा कंबोज और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एस्पेक्ट ग्लोबल वेंचर्स का कहना है कि सोने का लॉन्गटर्म बेसिक स्ट्रक्चर स्थिर बना हुआ है और गिरावट के समय इसमें निवेश करना चाहिए. कंबोज ने कहा कि महंगाई का खतरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सभी सोने के पक्ष में हैं. पीक का पीछा करने के बजाय गिरावट पर धीरे-धीरे खरीदारी करना बेहतर तरीका है. किसी को भी शॉर्ट टर्म गेंस में भारी ग्रोथ की उम्मीद करने के बजाय बुलियन को एक डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहिए.

क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत?

हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या सोने की कीमत में बढ़ोतरी लंबे समय तक जारी रहेगी? इसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अलावा और कौन से कारण सोने की कीमत में बढ़ोतरी कर सकते हैं? गुहा का कहना है कि आगे चलकर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के मुख्य कारणों में US फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियों में उतार-चढ़ाव, रियल यील्ड में बदलाव, US डॉलर की मजबूती, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और साथ हीजियोपॉलिटिकल टेंशन तनाव शामिल होंगे.

सोने में कैसे निवेश करें?

अगर निवेश की बात करें तो निवेशक के पास आमतौर पर दो ऑप्शन होते हैं एकमुश्त और SIP. जिन निवेशकों के पास बड़ी राशि होती है, उनके लिए एकमुश्त निवेश एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, जबकि मंथली कमाने वाले निवेशकों के लिए SIP के माध्यम से निवेश करना आसान हो सकता है.

