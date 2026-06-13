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Gold Rate: एक झटके में चांदी 10000 महंगी,गिरते सोना ने भी मारा यू-टर्न, अमेरिका से आई खबरों से महंगा हुआ गोल्ड

अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही थी. अब सोने ने यूटर्न ले लिया है. गोल्ड-सिल्वर दोनों की कीमतों में तेजी लौटी है. सोना एक झटके में 2 हजार से अधिक चढ़ गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 13, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:27 AM IST
Gold Rate: एक झटके में चांदी 10000 महंगी,गिरते सोना ने भी मारा यू-टर्न, अमेरिका से आई खबरों से महंगा हुआ गोल्ड

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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