Gold Rate 13 June: अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही थी. अब सोने ने यूटर्न ले लिया है. गोल्ड-सिल्वर दोनों की कीमतों में तेजी लौटी है. सोना एक झटके में 2 हजार से अधिक चढ़ गया है. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत 9.25 डॉलर की तेजी के साथ 4,222 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. MCX पर सोना 147 रुपये की बढ़त के साथ 1,50,675 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जबकि सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाले सोने का दाम 1,47,018 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.
24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,47,018 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट वाला सोना 1,35,210 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,10,707 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,42,295 रुपये पर पहुंच गई.
सोने के रेट में जहां 3,018 रुपये की तेजी देखने को मिली, तो वहीं चांदी 9991 रुपए बढ़कर 2.43 लाख रुपए पर पहुंच गई . इस तेजी के पीछे अमेरिका का बयान है. अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद बढ़ने लगी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता समझौता हो सकता है. अगर दोनों देशों के बीच ये डील हो जाती है, तो महंगाई का डर खत्म हो जाएगा. कच्चे तेल की कीमत गिरने लगी है. महंगाई का डर कम होने से डॉलर कमजोर पड़ेगा और निवेशक एक बार फिर से सोने-चांदी का रूख कर सकते हैं. सोने की मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी लौटेगी, यानी अगर अमेरिका -ईरान के बीच शांति समझौता हो जाता है और खाड़ी युद्ध खत्म होता है तो सोने का गोल्डन डे फिर से शुरू हो जाएगा. सोने-चांदी की कीमतों में तेजी लौट सकती है.
Disclaimers: ये खबर सिर्फ सोना-चांदी की ताजा कीमतों की जानकारी के लिए लिखी गई है. इसमें हम आपको निवेश को लेकर कोई सलाह नहीं दे रहे हैं. सोने-चांदी या शेयर बाजार आदि में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.