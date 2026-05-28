Gold-Silver Rate: ट्रंप के एक इशारे से भरभराया सोना ₹25000 तक सस्ता, सवा लाख गिरने के बाद भी नहीं संभली चांदी, ₹80 हजार तक और हो सकती है सस्ती

Gold-Silver Price Prediction: मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार गिरता सोना 25000 रुपये से अधिक गिर चुका है. चांदी के दाम 1.25 लाख रुपये तक की गिरावट आ चुकी है. आने वाले दिनों में चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है.
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Gold-Silver Price: जब से अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सोना-चांदी उतनी ही तेजी से गिरता जा रहा है. बीते तीन महीनों में सोने-चांदी दोनों ने बड़ी गिरावट देखी हैं. 29 जनवरी 2026 के बाद से भारत में सोनी की कीमत 25000 रुपये तक की गिरावट चांदी 125000 रुपये से अधिक गिर चुकी है. अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये गिरावट अच्छी है. वहीं आने वाले दिनों में और राहत मिलने की उम्मीद है. कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में चांदी 70 से 80 हजार रुपये तक और गिर सकती है.
सोने की कीमत में जारी गिरावट ने उसे दो महीने के निचले स्तर पर पहुंचा दिया है. इंटरनेशनल मार्केट में सोना दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है. स्पॉट गोल्ड -67.33 डॉलर की गिरावट के साथ 4,388.58 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. ये कीमत 27 मार्च के बाद सबसे न्यूनतम है. सिर्फ सोना ही नहीं स्पॉट सिल्वर के दाम में भी बड़ी गिरावट आई है. स्पॉट सिल्वर 1.6% से अधिक गिरकर 73.44 डॉलर प्रति औंस पर आ चुकी है. आगे इसमें और गिरावट की आशंका जताई जा रही है.
अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से तेल की चढ़ती कीमत, महंगाई के बढ़ते आंकड़े ने सोने की चाल बिगाड़ दी है. इंटरेस्ट रेट आउटलुक को लेकर अनिश्चिचतता का दौर बना हुआ है. जो सोने के प्रति निवेशकों के आकर्षण को कमजोर कर रहे हैं. भारत में सोने-चांदी की कीमत की बात करें तो आज बकरीद की वजह से शाम को खुले MCX मार्केट में खुलने की 1.28 फीसदी की बड़ी गिरावट आ गई है.सोना 1958 रुपये गिरकर 1,53,672 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है. MCX पर चांदी की कीमत 1.95 फीसदी की गिरावट के साथ 5189 रुपये गिरकर 2,61,097 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है.
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इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने के भाव कुछ इस तरह से हैं....
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,56,411 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,43,849 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,17,780 रुपये प्रति 10 ग्राम.
14कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 91,868 रुपये प्रति 10 ग्राम.
विदेशी एनालिस्ट USB से लेकर कई विदेशी रिसर्च रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चांदी की कीमत 2 लाख रुपये से आसपास पहुंच सकती है. सोने की कीमत में 70 हजार से 80 हजार रुपये की गिरावट देखी जा सकती है. इंडस्ट्रियल डिमांड में आई कमी की वजह से चांदी और सस्ती हो सकती है. फोन से लेकर कंप्यूटर, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी का इस्तेमाल होता है. चांदी की मांग निवेशकों के साथ-साथ इंडस्ट्रियल डिमांड पर निर्भर करता है. कीमत में आई तेजी की वजह से इसकी इंडस्ट्री डिमांड में कमी आई है. आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट देखी जा सकती है. अगर इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर 60 से 55 डॉलर तक पहुंच गई तो भारत में इसकी कीमत 2.10 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. अगर मौजूदा कीमत से तुलना करें तो चांदी 70000 से 80000 रुपये तक सस्ती हो सकती है.
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