Advertisement
trendingNow12995389
Hindi Newsबिजनेस

गोल्‍ड या फ‍िर र‍ियलएस्‍टेट? क‍िसमें न‍िवेश करना आपके ल‍िए ज्‍यादा फायदेमंद और क्‍यों?

Gold Investment: प‍िछले एक साल के दौरान सोने और र‍ियलएस्‍टेट दोनों ने ही न‍िवेशकों को शानदार र‍िटर्न द‍िया है. लेक‍िन यद‍ि आपको भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखकर अभी भी न‍िवेश करना हो तो आपके ल‍िये क्‍या ऑप्‍शन ज्‍यादा सही रहेगा? आइए जानते हैं- 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गोल्‍ड या फ‍िर र‍ियलएस्‍टेट? क‍िसमें न‍िवेश करना आपके ल‍िए ज्‍यादा फायदेमंद और क्‍यों?

Investment in Realestate: प‍िछला एक साल गोल्‍ड और रियल एस्टेट दोनों में ही इनवेस्‍ट करने वालों के लि‍ए शानदार रहा. ग्‍लोबल इकोनॉम‍िक अन‍िश्‍च‍ितता, महंगाई का दवाब और बड़े सेंट्रल बैंकों के जर‍िये खरीदारी क‍िये जाने से सोने का दाम आसमान छू रहा है. एक बार फ‍िर से गोल्‍ड सद‍ियों पुरानी सुरक्ष‍ित संपत्‍त‍ि साबित हुआ है. इसके अलावा रियल एस्टेट एंड यूजर की मांग, नई सप्लाई की कमी और मेट्रो स‍िटी में बढ़ती उम्‍मीदों के बीच ऊपर जा रहा है. इस समय दोनों ही चीजें न‍िवेश के ल‍िहाज से सबसे भरोसेमंद प्रोडक्‍ट बने हुए हैं.

निवेश के ल‍िए गोल्‍ड या फ‍िर रियल एस्टेट

साल 2026 में चुनाव निवेशक के टारगेट और रिस्क पर निर्भर करेगा. गोल्‍ड स‍िक्‍योर, ल‍िक्‍व‍िड‍िटी और महंगाई-मुद्रा उतार-चढ़ाव से बचाव देता है. यह लोगों की परचेज‍िंग पावर को बरकरार रखता है लेकिन कोई इनकम या कम्‍पाउंड‍िंग ग्रोथ नहीं. दूसरी तरफ प्रॉपर्टी जैसे ठोस एसेट्स लॉन्‍ग टर्म में एप्रीश‍िएसन और किराये की आमदनी दोनों देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रियल एस्टेट की मजबूती क्या है?
रियल एस्टेट के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं. स्‍ट्रक्‍चरल चेंज, ट्रांसपेरेंसी और क्‍वाल‍िटी हाउसिंग की बढ़ती मांग से सेक्टर लंबी ग्रोथ की राह पर है. प्रॉपर्टी की न केवल कीमत बढ़ती है बल्‍क‍ि किराये की भी आमदनी होती है. यह पैसा बनाने और रेगुलर कमाई दोनों का जर‍िया बनती है. र‍िटर्न के मामले में यह कई बार सोने से आगे चली जाती है.

बैलेंस इनवेस्‍टमेंट का फॉर्मूला क्या है?
बैलेंस के लिए रियल एस्टेट को लॉन्‍ग टर्म ग्रोथ का ड्राइवर बनाएं और सोने को स्थिरता अलग-अलग चीजों के ल‍िए यूज करें. सोने में प‍िछले कुछ महीने में आए उछाल ने इसकी रक्षात्‍मक ताकत को साब‍ित क‍िया है. लेकिन म‍िड और लॉन्‍ग टर्म पीर‍ियड और फ‍िज‍िकल धन सृजन चाहने वालों के लिए रियल एस्टेट ज्यादा फायदेमंद है. दोनों मिलाकर पोर्टफोलियो मजबूत बनेगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Goldrealestate

Trending news

SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
Sir
SIR फॉर्म में एक गलती से वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? CM स्टालिन का दावा कितना सच?
असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगी बहुविवाह प्रथा
Assam
असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगी बहुविवाह प्रथा
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Bihar Assembly Elections 2025
सच्चे वोटरों को स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती... बिहारी मतदाताओं पर सिब्बल का तंज
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
Maharashtra
Maharashtra: जलगांव के तांबापुरा इलाके में दो गुटों में पथराव, भारी पुलिस बल तैनात
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
CDS Anil Chauhan
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
india russia news in hindi
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
parliament news in hindi
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
AAP MLA
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...