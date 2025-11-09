Gold Investment: पिछले एक साल के दौरान सोने और रियलएस्टेट दोनों ने ही निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. लेकिन यदि आपको भविष्य को ध्यान में रखकर अभी भी निवेश करना हो तो आपके लिये क्या ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा? आइए जानते हैं-
Investment in Realestate: पिछला एक साल गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों में ही इनवेस्ट करने वालों के लिए शानदार रहा. ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता, महंगाई का दवाब और बड़े सेंट्रल बैंकों के जरिये खरीदारी किये जाने से सोने का दाम आसमान छू रहा है. एक बार फिर से गोल्ड सदियों पुरानी सुरक्षित संपत्ति साबित हुआ है. इसके अलावा रियल एस्टेट एंड यूजर की मांग, नई सप्लाई की कमी और मेट्रो सिटी में बढ़ती उम्मीदों के बीच ऊपर जा रहा है. इस समय दोनों ही चीजें निवेश के लिहाज से सबसे भरोसेमंद प्रोडक्ट बने हुए हैं.
निवेश के लिए गोल्ड या फिर रियल एस्टेट
साल 2026 में चुनाव निवेशक के टारगेट और रिस्क पर निर्भर करेगा. गोल्ड सिक्योर, लिक्विडिटी और महंगाई-मुद्रा उतार-चढ़ाव से बचाव देता है. यह लोगों की परचेजिंग पावर को बरकरार रखता है लेकिन कोई इनकम या कम्पाउंडिंग ग्रोथ नहीं. दूसरी तरफ प्रॉपर्टी जैसे ठोस एसेट्स लॉन्ग टर्म में एप्रीशिएसन और किराये की आमदनी दोनों देते हैं.
रियल एस्टेट की मजबूती क्या है?
रियल एस्टेट के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं. स्ट्रक्चरल चेंज, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी हाउसिंग की बढ़ती मांग से सेक्टर लंबी ग्रोथ की राह पर है. प्रॉपर्टी की न केवल कीमत बढ़ती है बल्कि किराये की भी आमदनी होती है. यह पैसा बनाने और रेगुलर कमाई दोनों का जरिया बनती है. रिटर्न के मामले में यह कई बार सोने से आगे चली जाती है.
बैलेंस इनवेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है?
बैलेंस के लिए रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ड्राइवर बनाएं और सोने को स्थिरता अलग-अलग चीजों के लिए यूज करें. सोने में पिछले कुछ महीने में आए उछाल ने इसकी रक्षात्मक ताकत को साबित किया है. लेकिन मिड और लॉन्ग टर्म पीरियड और फिजिकल धन सृजन चाहने वालों के लिए रियल एस्टेट ज्यादा फायदेमंद है. दोनों मिलाकर पोर्टफोलियो मजबूत बनेगा.