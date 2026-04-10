Advertisement
trendingNow13173803
Hindi Newsबिजनेसयुद्ध के बीच क्रिप्टो बना हीरो, बिटक्वाइन-एथेरियम ने सोना-चांदी, शेयर बाजार सबको पछाड़ा

युद्ध के बीच क्रिप्टो बना हीरो, बिटक्वाइन-एथेरियम ने सोना-चांदी, शेयर बाजार सबको पछाड़ा

Bitcoin and Ethereum:  ईरान युद्ध के दौरान जहां शेयर बाजार क्रैश हुआ, सोने-चांदी ने भूचाल आया, वहीं बिटकॉइन ने निवेशकों की चांदी कर दी. युद्ध शुरू होने से लेकर 32 दिन के भीतर 1 से 6 फीसदी का रिटर्न दिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 10, 2026, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युद्ध के बीच क्रिप्टो बना हीरो, बिटक्वाइन-एथेरियम ने सोना-चांदी, शेयर बाजार सबको पछाड़ा

Cryptocurrency Vs Gold Vs Equity: ईरान युद्ध के दौरान जहां शेयर बाजार क्रैश हुआ, सोने-चांदी ने भूचाल आया, वहीं बिटक्वाइन (BTC) और एथेरियम (ETH) ने निवेशकों की चांदी कर दी. युद्ध शुरू होने से लेकर 32 दिन के भीतर 1 से 6 फीसदी का रिटर्न दिया. इस दौरान सोने में -13 फीसदी की गिरावट आई, चांदी -22 फीसदी गिर गया. जबकि बिटक्वाइन (BTC) और एथेरियम (ETH) ने डर के माहौल के बीच भी निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है.   बाइनेंस रिसर्च (Binance Research) की रिपोर्ट के मुताबिक बिटक्वाइन और एथेरियम ने ईरान युद्ध के दौरान सोने और शेयर बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है.  

युद्ध संकट के बीच भी क्रिप्टो का बेहतर प्रदर्शन 

 युद्ध के बीच भी क्रिप्टो का बाजार डगमगाया नहीं. मार्च में वॉर की वजह से ग्लोबल मार्केट में खलबली मच गई थी. एक तरफ तेल के दाम आसमान छू रहे थे. 65-70 डॉलर प्रति बैरल बिकने वाला कच्चा तेल 115 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. तेल के दाम में 35 फीसदी की तेजी देखने को मिली. वहीं युद्ध ने बाजार, सोना-चांदी सबको क्रैश कर दिया.  तमाम हलचल के बीच भी क्रिप्टो का मार्केट टिका रहा.  जहां बिटक्वाइन ने युद्ध के दौरान 1% का रिटर्न दिया, तो  एथेरियम में 6% की बढ़त देखने को मिली. अप्रैल 2026 के मंथली मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक S&P 500 में 8 फीसदी की गिरावट आई, वहीं  MAG7 10 फीसदी तक गिर गया. सेमीकंडक्टर ETF में 12 फीसदी का ड्रॉप देखने को मिला है. इन सबके उलट क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 1.8 फीसदी तक चढ़ गया.  

 क्या कहती है बाइनेंस रिसर्च की रिपोर्ट  

बाइनेंस रिसर्च के मुताबिक ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जब क्रिप्टो ने खुद को जोखिम वाली संपत्तियों से अलग रखा है. ये संकेत है कि अब लोग क्रिप्टो को संकट के बीच सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहे हैं. बीते चार महीनों की निकासी के बाद मार्च 2026 में बिटक्वाइन ETF में 1.2 अरब डॉलर का निवेश आया है. अब निवेशक इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक निवेश के साथ- साथ क्रिप्टो की नई तकनीक की भी चर्चा है.  'AI एजेंट्स' की संख्या तेजी से बढ़ रही है. निवेशकों का आकर्षण बढ़ रहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

#cryptocurrency

Trending news

नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
Sonam Wangchuk
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court of India
रूस में नौकरी का सपना दिखाकर 26 भारतीयों को जंग में झोंका! SC ने सरकार से मांगा जवाब
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
iran
Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
Supreme Court
जाति जनगणना पर SC सख्त, PIL को किया खारिज; CJI सूर्यकांत ने अभद्र भाषा पर लगाई फटकार
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
West Bengal Election 2026
महिलाओं को 3000, घुसपैठ पर लगेगी लगाम...बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत
West Bengal Election 2026
राम राज्य से पेट नहीं भरता... TMC नेता का विवादित बयान; बंगाल में गरमाई सियासत