इंड‍िया बुल‍ियन एंड ज्‍वैलर्स एसोस‍िएशन (IBJA) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पांच कारोबारी सत्र के दौरान सोना 2700 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के करीब चढ़ गया. प‍िछले हफ्ते के आख‍िरी कारोबारी द‍िन (7 अगस्‍त) को 24 कैरेट वाला सोना 149621 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ था. लेक‍िन 14 अगस्‍त को बंद हुए कारोबारी हफ्ते में यही दाम चढ़कर 152363 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुए. इसी तरह 22 कैरेट सोने की बात करें तो यह 137053 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम से 139565 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. 18 कैरेट गोल्‍ड का रेट प‍िछले हफ्ते 112216 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ था. लेक‍िन इस बार यह चढ़कर 114272 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ.