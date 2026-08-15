Gold and Silver Price: पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने और मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद के चलते सोने के दाम में तेजी देखी गई थी. अब सोमवार (10 अगस्त 2026) से शुरू हुए हफ्ते के दौरान अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े उम्मीद के अनुसार आने के बाद सोना ऊपर जा रहा है. महंगाई दर में गिरावट के आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सितंबर में होने वाली फेड रिजर्व की मीटिंग में ब्याज दर में बदलाव की उम्मीद कम है. इसका असर यह रहा कि पूरे हफ्ते के दौरान घरेलू बाजार में सोना 2700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2500 रुपये प्रति किलो चढ़ गई.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से अगले महीने ब्याज दर को स्थिर रखने की संभावना से निवेशकों का रुझान सोने की तरफ बढ़ गया है. हाजिर सोना 0.7 प्रतिशत चढ़कर 4,379.95 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. पूरे हफ्ते के दौरान देखें तो इसमें करीब 0.9 प्रतिशत का इजाफा देखा गया. पिछले पूरे हफ्ते के दौरान सोने में 7000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी में 13000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई थी.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पांच कारोबारी सत्र के दौरान सोना 2700 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब चढ़ गया. पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन (7 अगस्त) को 24 कैरेट वाला सोना 149621 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. लेकिन 14 अगस्त को बंद हुए कारोबारी हफ्ते में यही दाम चढ़कर 152363 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए. इसी तरह 22 कैरेट सोने की बात करें तो यह 137053 रुपये प्रति 10 ग्राम से 139565 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 18 कैरेट गोल्ड का रेट पिछले हफ्ते 112216 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. लेकिन इस बार यह चढ़कर 114272 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ.
इस हफ्ते सोने के मुकाबले चांदी में कम तेजी देखी गई. पिछले पूरे हफ्ते के दौरान चांदी 13,086 रुपये चढ़कर 2,31,381 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इस हफ्ते तीसरे कारोबारी दिन यह चढ़कर 237214 रुपये प्रति किलो के अपर लेवल तक गई लेकिन उसके बाद नीचे आने लगी. 14 अगस्त को बंद हुए ट्रेड के दौरान चांदी IBJA पर 233842 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. इस तरह पूरे हफ्ते के दौरान इसमें करीब 2500 रुपये प्रति किलो की तेजी आई है.
पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन ने सोने में निवेश को लेकर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का स्थायी समाधान नहीं निकला है. फिलहाल अमेरिका में ब्याज दर स्थिर रहने की उम्मीद से सोने में तेजी बने रहने के आसार हैं. सोने के नीचे आने पर इसमें लमसम निवेश किया जा सकता है. आप निवेश के हिसाब से SIP कर रहे हैं तो इसे जारी रखें. पिछले दिनों जेपी मार्गन ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि गोल्ड में एक बार फिर से जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. इस रिपोर्ट में दिसंबर 2026 तक 40 प्रतिशत तेजी आने की उम्मीद जताई गई थी.
अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आने पर विदेशी निवेशकों और खरीदारों के लिए सोना खरीदना किफायती हो जाता है. ऐसे में इसकी डिमांड बढ़ जाती है. अमेरिकी फेड रिजर्व (US Fed) की तरफ से ब्याज दर नहीं बढ़ाए जाने की उम्मीद से सोने को सपोर्ट मिला है. जब ब्याज दर कम होती है या स्थिर रहती है तो एफडी (FD) पर रिटर्न कम मिलता है. ऐसे में निवेशकों की तरफ से बेहतर रिटर्न की तलाश में सोने का रुख किया जाता है. कच्चे तेल में गिरावट से ग्लोबल महंगाई दर को लेकर चिंता थोड़ी कम हुई है. इसके अलावा मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद से भी सोना ऊपर की तरफ जा रहा है.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)