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Gold Weekly Roundup: सोने में 2700 और चांदी में 2500 रुपये की तेजी, लगातार बढ़ते गोल्‍ड में न‍िवेश करें या नहीं? क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय

Gold Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव बढ़ा तो सोने-चांदी के दाम में बड़ी ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन अब अमेर‍िका के महंगाई दर के आंकड़े सामने आने के बाद इसमें तेजी देखी जा रही है. सोने में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी आई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 15, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:37 PM IST
Gold Weekly Roundup: सोने में 2700 और चांदी में 2500 रुपये की तेजी, लगातार बढ़ते गोल्‍ड में न‍िवेश करें या नहीं? क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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