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Gold Rate: ₹1000000 में 10 ग्राम सोना...'सस्ते सोने की उम्मीद बेकार' रॉबर्ट कियोसाकी की गोल्ड पर बड़ी चेतावनी, कितना चढ़ेगा सोने का भाव ?

Robert Kiyosaki on Gold: सोना भले ही अभी गिर रहा हो, लोग और सस्ता होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने गोल्ड को लेकर जो चेतावनी दी है, उससे सस्ते सोना का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 23, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:38 PM IST
Gold Rate: ₹1000000 में 10 ग्राम सोना...'सस्ते सोने की उम्मीद बेकार' रॉबर्ट कियोसाकी की गोल्ड पर बड़ी चेतावनी, कितना चढ़ेगा सोने का भाव ?

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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