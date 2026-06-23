Gold Rate Prediction: सोना हांफ रहा है, चांदी की चमक धुंधली होती जा रही है. अमेरिका और ईरान के साथ फरवरी 2026 में युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद से सोना-चांदी लगातार लुढ़क रहे हैं. वो लोग खुश हैं, जिन्हें सोना खरीदना है या निवेश करना है. वहीं जिन्होंने पहले से निवेश कर रखा है, वो परेशान है. अगर आपने भी सोना-चांदी खरीदा है या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी की इस भविष्यवाणी को जरूर जानना चाहिए.
सोने की कीमत में गिरावट का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. 23 जून को भी सोना 2 हजार से अधिक गिरकर 1,46,186 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत 6403 रुपये फिसलकर 227907 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बीते एक हफ्ते में सोना 3 हजार से अधिक सस्ता हो चुका है, तो चांदी की कीमत 10609 रुपए कम हुई है.
साल 2026 के बीते 6 महीनों में सोना 31 हजार से अधिक सस्ता हो चुका है. 29 जनवरी को सोना 1.76 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1.43 लाख रुपये पर पहुंच चुका है. इसी तरह से चांदी 29 जनवरी को 3.86 लाख रुपए पर थी, जो अब 2.27 लाख रुपये पर पहुंच चुकी है, यानी तब से अब तक 142 दिन में चांदी 1.54 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है.
दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अक्सर सोने-चांदी को लेकर भविष्यवाणी करते रहते हैं. उन्होंने एक बार फिर से सनसनीखेज भविष्यवाणी की है. रॉबर्ट का दावा है कि भले ही सोना अभी गिर रहा है, लेकिन सोने की असली रैली अभी शुरू होने वाली है. रॉबर्ट का दावा है कि सोना फिर से चढ़ेगा और साल 2035 तक इसकी कीमत 35000 डॉलर प्रति औंस यानी लगभग 10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगी. रॉबर्ट कियोसाकी के अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने भी सोने के मजबूत परफॉर्मेंस की उम्मीद जताई है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,300 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड कर रहा है. जबकि कियोसाकी को भरोसा है कि सोने की कीमत आसमान छूते हुए 35,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगी.
रॉबर्ट कियोसाकी ने सोने में मजबूत परफॉर्मेंस का अनुमान लगा रहे हैं. रॉबर्ट का कहना है कि सोने में तेजी लौटने वाली है. हमेशा से नकदी जमा रखने के खिलाफ रहने वाले रॉबर्ट इसे हारने वाली संपत्ति मानते हैं. उनका मानना है कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम और क्रूड ऑयल जैसे फिजिकल एसेट्स, जिनकी उपलब्धता सीमित है, वहां निवेश फायदेमंद हो सकता है.
रॉबर्ट का मानना है कि भले ही सोना अभी उतार-चढ़ाव दिखा रहा है, लेकिन लॉग टर्म में इनमें बड़ी तेजी आने की संभावना है. उन्होंने कहा कि सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है.मौजूदा गिरावट लंबे समय के लिए अवसर के तौर पर है. उन्होंने दलील दी है कि जिस तरह से दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ते कर्ज और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं.ऐसे में सेफ हेवन गोल्ड निवेश का अच्छा ऑप्शन है. द स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट मानते हैं कि कई बार बड़ी तेजी से पहले भी कीमतों में सुधार देखने को मिलता है. हालांकि निवेश से पहले खुद रिसर्च करना चाहिए.
सोने की कीमत कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. वैश्विक आर्थिक हालात, अमेरिकी ब्याज दर, डॉलर की चाल सोने के दाम को प्रभावित करते हैं. अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें ऊंची रख सकता है, वहीं डॉलर की मजबूती की वह से निवेशक सोने से दूर हो रहे हैं.