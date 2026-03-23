Advertisement
trendingNow13150998
Hindi Newsबिजनेससोने में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या है ईरान जंग का गोल्ड कनेक्शन, खरीदारी का गोल्डन चांस या और गिरेगा भाव?

सोने में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या है ईरान जंग का 'गोल्ड कनेक्शन', खरीदारी का गोल्डन चांस या और गिरेगा भाव?

Why Gold Price Fall:  सोने की कीमत में सोमवार को 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है. सोना सोमवार को भयंकर सस्ता हो गया. कीमत में आई इस गिरावट का कनेक्शन ईरान युद्ध के साथ है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 23, 2026, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या है ईरान जंग का 'गोल्ड कनेक्शन', खरीदारी का गोल्डन चांस या और गिरेगा भाव?

Gold-Silver Rates Crash: युद्ध की आग सीमाओं में बंधकर नहीं रहती है. मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है, जिसकी तपिश भारत के शेयर बाजार और सोने-चांदी को झुलसा रही है. भारत में शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है. सोमवार को बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा फिसल गया. इधर बाजार गिरा और दूसरी ओर सोने-चांदी में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है. किसी के लिए ये खरीदारी का मौका बन गया तो जिसने गोल्ड में निवेश किया था, उसकी आह निकल गई.  23 मार्च, सोमवार कमोडिटी मार्केट में भारी उठा-पटक देखने को मिला .ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत में आई गिरावट से सबको हैरान कर दिया. बड़े-बड़े दिग्गज इस गिरावट को भांप नहीं पाएं.  

टूटा सोने के 40 साल का रिकॉर्ड   

एमसीएक्स पर सोना-चांदी 10 प्रतिशत से ज्यादा क्रैश हो गया. सोमवार को MCX पर सोना 10.10 फीसदी की गिरावट के साथ 1.29 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर फिसल गया. चांदी 11.55 प्रतिशत क्रैश होकर 2 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई. एमसीएक्स पर सोना करीब 9700 रुपये तो चांदी 26000 रुपये नीचे गिर गई. ग्लोबल मार्केट में सोने ने 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इंटरनेशनल मार्केट में सोमवार को गोल्ड की स्पॉट प्राइस में 2.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जो बीते 4 महीने का सबसे निचला स्तर है. सोमवार को स्पॉट गोल्ड की कीमत 4,372.86 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. लगातार नौंवा कारोबारी सत्र है जब सोना निचले स्तर को छू रहा है. बीते हफ्ते 10 फीसदी गिरने के बाद इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन गोल्ड में बड़ी गिरावट आई है, जो साल 1983 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है.   

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

अचानक क्यों क्रैश हो गया सोना 

सोना जिसकी पहचान सेफ हैवन के तौर पर होती है, उसकी कीमत में आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया.  युद्ध के दौरान जब आम तौर पर सोने की कीमत में तेजी आती है, सोने का इस तरह से क्रैश होना निवेशकों को परेशान कर रहा है. सोने-चांदी के घटते वैल्यूएशन से निवेशक परेशान है.  इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह खाड़ी देश में चल रही जंग है. ईरान, अमेरिका और इजरायल की जंग खाड़ी देशों में फैल चुकी है. युद्ध के चलते तनाव बढ़ा हुआ है. कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है, जिसके महंगाई बढ़ रही है. अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो रहा है. ये फैक्टर सोने की मांग को कम कर रहे हैं. वहीं ब्याज दरों के बढ़ने के डर से निवेशक सोने के बजाए डॉलर बॉन्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं. वहीं प्रॉफिट बुकिंग और युद्ध की वजह से शेयर मार्केट में हो रहे घाटे की भरपाई भी सोने से की जा रही है. निवेशक गोल्ड ETF से पैसा निकालकर अपने पास लिक्विडिटी रख रहे हैं.  पढ़ें- क्या ₹1 लाख से नीचे आएगा सोना? चांदी हुई महाक्रैश, ईरान युद्ध के बीच क्यों भरभराकर गिरा गोल्ड-सिल्वर ?

 

कितना और गिरेगा सोना ?  

बाजार जानकारों की माने तो सोने पर दवाब बना हुआ है. सोने की कीमत युद्ध की स्थिति पर निर्भर करेगा. युद्ध अगर लंबा चला तो सोने के दाम में और गिरावट देखने को मिल सकती है. बाजार जानकारों की माने तो पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से सोने के भाव में गिरावट जारी रहेगी.  अगर आप खरीदारी हैं या सोना बेचना चाहते हैं तो जल्दीबाजी न करें. शॉर्ट टर्म में सोने में कमजोरी दिख रही है. लेकिन लॉग टर्म में सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश रहा है.  

सोने की गिरावट पर क्या रहते हैं मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी 
  
मार्केट गुरु अनिल सिंघवी के मुताबिक युद्ध के बीच इस बार सोना ‘सेफ हेवन’ की भूमिका नहीं निभा रहा है. युद्ध से पहले आई तेज तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है.  डॉलर की मजबूती  और क्रूड की तेजी दबाव बनाए रख सकती है. अनिल सिंघवी के मुताबिक शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी बनी रहने की संभावना है.   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
Iran war
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
Captain Baba
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
West Asia crisis
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
West Bengal Election 2026
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
NIA
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
Dhurandhar 2
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
bhagat singh
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
india
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा