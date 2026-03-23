सोने में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या है ईरान जंग का 'गोल्ड कनेक्शन', खरीदारी का गोल्डन चांस या और गिरेगा भाव?

Gold-Silver Rates Crash: युद्ध की आग सीमाओं में बंधकर नहीं रहती है. मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है, जिसकी तपिश भारत के शेयर बाजार और सोने-चांदी को झुलसा रही है. भारत में शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है. सोमवार को बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा फिसल गया. इधर बाजार गिरा और दूसरी ओर सोने-चांदी में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है. किसी के लिए ये खरीदारी का मौका बन गया तो जिसने गोल्ड में निवेश किया था, उसकी आह निकल गई. 23 मार्च, सोमवार कमोडिटी मार्केट में भारी उठा-पटक देखने को मिला .ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत में आई गिरावट से सबको हैरान कर दिया. बड़े-बड़े दिग्गज इस गिरावट को भांप नहीं पाएं.

टूटा सोने के 40 साल का रिकॉर्ड

एमसीएक्स पर सोना-चांदी 10 प्रतिशत से ज्यादा क्रैश हो गया. सोमवार को MCX पर सोना 10.10 फीसदी की गिरावट के साथ 1.29 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर फिसल गया. चांदी 11.55 प्रतिशत क्रैश होकर 2 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई. एमसीएक्स पर सोना करीब 9700 रुपये तो चांदी 26000 रुपये नीचे गिर गई. ग्लोबल मार्केट में सोने ने 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इंटरनेशनल मार्केट में सोमवार को गोल्ड की स्पॉट प्राइस में 2.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जो बीते 4 महीने का सबसे निचला स्तर है. सोमवार को स्पॉट गोल्ड की कीमत 4,372.86 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. लगातार नौंवा कारोबारी सत्र है जब सोना निचले स्तर को छू रहा है. बीते हफ्ते 10 फीसदी गिरने के बाद इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन गोल्ड में बड़ी गिरावट आई है, जो साल 1983 के बाद की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है.

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अचानक क्यों क्रैश हो गया सोना

सोना जिसकी पहचान सेफ हैवन के तौर पर होती है, उसकी कीमत में आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया. युद्ध के दौरान जब आम तौर पर सोने की कीमत में तेजी आती है, सोने का इस तरह से क्रैश होना निवेशकों को परेशान कर रहा है. सोने-चांदी के घटते वैल्यूएशन से निवेशक परेशान है. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह खाड़ी देश में चल रही जंग है. ईरान, अमेरिका और इजरायल की जंग खाड़ी देशों में फैल चुकी है. युद्ध के चलते तनाव बढ़ा हुआ है. कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है, जिसके महंगाई बढ़ रही है. अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो रहा है. ये फैक्टर सोने की मांग को कम कर रहे हैं. वहीं ब्याज दरों के बढ़ने के डर से निवेशक सोने के बजाए डॉलर बॉन्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं. वहीं प्रॉफिट बुकिंग और युद्ध की वजह से शेयर मार्केट में हो रहे घाटे की भरपाई भी सोने से की जा रही है. निवेशक गोल्ड ETF से पैसा निकालकर अपने पास लिक्विडिटी रख रहे हैं. पढ़ें- क्या ₹1 लाख से नीचे आएगा सोना? चांदी हुई महाक्रैश, ईरान युद्ध के बीच क्यों भरभराकर गिरा गोल्ड-सिल्वर ?

कितना और गिरेगा सोना ?

बाजार जानकारों की माने तो सोने पर दवाब बना हुआ है. सोने की कीमत युद्ध की स्थिति पर निर्भर करेगा. युद्ध अगर लंबा चला तो सोने के दाम में और गिरावट देखने को मिल सकती है. बाजार जानकारों की माने तो पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से सोने के भाव में गिरावट जारी रहेगी. अगर आप खरीदारी हैं या सोना बेचना चाहते हैं तो जल्दीबाजी न करें. शॉर्ट टर्म में सोने में कमजोरी दिख रही है. लेकिन लॉग टर्म में सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश रहा है.

सोने की गिरावट पर क्या रहते हैं मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी



मार्केट गुरु अनिल सिंघवी के मुताबिक युद्ध के बीच इस बार सोना ‘सेफ हेवन’ की भूमिका नहीं निभा रहा है. युद्ध से पहले आई तेज तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है. डॉलर की मजबूती और क्रूड की तेजी दबाव बनाए रख सकती है. अनिल सिंघवी के मुताबिक शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी बनी रहने की संभावना है.