Interglobe Aviation Limited Share Price: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंड‍िगो (Indigo) का कुछ महीनों पहला हाल शायद ही आप भूले हो. जब हजारों फ्लाइट कैंस‍िल होने से यात्री परेशान हो गए थे. एयरपोर्ट पर भीड़ का आलम यह था क‍ि पैर रखने तक के लि‍ए जगह नहीं थी. अब इंड‍िगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (interglobe aviation limited) के लिए आने वाला फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 (FY27) काफी चुनौतीपूर्ण साब‍ित होने वाला है. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की तरफ से चेतावनी जारी की गई हे क‍ि बढ़ते तेल के दाम और म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रहे संघर्ष से आई रुकावटों के कारण कंपनी का प्रॉफ‍िट घटकर जीरो रह सकता है.

इतना ही नहीं गोल्डमैन सैक्स ने इंटरग्लोब (interglobe aviation) के शेयर का टारगेट प्राइस 6000 रुपये से घटाकर 5,200 रुपये कर दिया है. यानी एक झटके में शेयर के टारगेट प्राइस में 13.33 प्रतिशत की कटौती. हालांकि, ब्रोकरेज की तरफ से स्टॉक पर इसके बावजूद भी ‘बाय’ रेटिंग को बरकरार रखा गया है. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि लंबे समय में शेयर को अभी भी आकर्षक माना जा रहा है.

शेयर की कीमत में भी काफी उतार-चढ़ाव

गोल्डमैन सैक्स के एनाल‍िस्‍ट की तरफ से साफ कहा गया, 'नजदीकी समय में तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव और कम आदमनी के कारण FY27 में एयरलाइन को करीब-करीब कोई मुनाफा नहीं होने की उम्‍मीद है.' उन्होंने यह भी चेताया क‍ि इस दौरान शेयर की कीमत में भी काफी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. एयरलाइन कंपनी की तरफ से सबसे ज्‍यादा खर्चा जेट फ्यूल पर क‍िया जाता है. ईरान का संघर्ष बढ़ने के बाद खाड़ी देशों में एयरस्‍पेस बार-बार बंद हो रहा है.

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एयरलाइन कंपन‍ियों की इनकम पर दबाव बढ़ रहा

इसका असर यह हो रहा है क‍ि इंडिगो की म‍िड‍िल ईस्‍ट वाली इंटरनेशनल फ्लाइट पर असर पड़ा है. गोल्डमैन सैक्स ने जून तिमाही के लिये इंड‍िगो की इंटरनेशनल कैप‍िस‍िटी के अनुमान को भी घटा द‍िया है. रिफाइंड फ्यूल की कीमतें कच्चे तेल में तेजी के कारण तेजी से बढ़ रही हैं, इससे एयरलाइन कंपन‍ियों की इनकम पर दबाव बढ़ रहा है. ब्रोकरेज ने FY26 के लिए ऑपरेटिंग इनकम का अनुमान 18,300 करोड़ रुपये से घटाकर 13,700 करोड़ कर दिया.

9900 करोड़ की कटौती की गई

इसके अलावा FY27 के लिए यह 25,800 करोड़ रुपये से घटकर 15,900 करोड़ रह गया. गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कहा गया क‍ि नजदीकी समय में न‍िवेशकों का ध्यान कमाई पर रहेगा, लेकिन लंबे समय में फ‍िक्‍स्‍ड कॉस्ट पर काबू रखना और बैलेंस शीट को मजबूत बनाए रखना ही कंपनी को दूसरों से अलग बनाएगा. सोमवार को बड़ी ग‍िरावट के बाद इंटरग्‍लोब एव‍िशन के शेयर में 5 प्रत‍िशत की तेजी देखी जा रही है. कंपनी का शेयर सोमवार को ग‍िरकर 52 हफ्ते के लो लेवल 3,894 रुपये पर पहुंच गया था. लेक‍िन मंगलवार को इसमें तेजी देखी जा रही है.