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क्रूड ऑयल पर आई राहत भरी खबर, 2027 तक $80 प्रति बैरल पर आ सकता है कच्चा तेल

गोल्डमैन सैश रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि जैसे-जैसे रिफाइंड तेल उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी और वे अधिक किफायती होंगे, मांग में धीरे-धीरे सुधार आएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 17, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 08:18 PM IST
क्रूड ऑयल पर आई राहत भरी खबर, 2027 तक $80 प्रति बैरल पर आ सकता है कच्चा तेल
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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