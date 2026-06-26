/Goldman Sachs के बाद EY इंडिया ने भी जताया भरोसा, अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव; GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% किया

Goldman Sachs On Indian Economy : ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक Goldman Sachs ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना अनुमान और अधिक पॉजिटिव कर दिया है. Goldman Sachs ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है. ये उसके पहले के अनुमान से 0.3 प्रतिशत अंक (30 बेसिस पॉइंट) अधिक है. लेकिन इसी बीच EY की इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY27) में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% से 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है.