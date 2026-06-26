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Goldman Sachs के बाद EY इंडिया ने भी जताया भरोसा, अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव; GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% किया

Goldman Sachs का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद सप्लाई चेन में सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा. इससे आयात लागत कम होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी समर्थन मिलेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:07 PM IST
Goldman Sachs के बाद EY इंडिया ने भी जताया भरोसा, अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव; GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% किया
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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