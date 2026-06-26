/Goldman Sachs के बाद EY इंडिया ने भी जताया भरोसा, अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव; GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8% किया

Goldman Sachs On Indian Economy : ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक Goldman Sachs ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना अनुमान और अधिक पॉजिटिव कर दिया है. Goldman Sachs ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है. ये उसके पहले के अनुमान से 0.3 प्रतिशत अंक (30 बेसिस पॉइंट) अधिक है. लेकिन इसी बीच EY की इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY27) में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% से 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है.
Goldman Sachs का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद सप्लाई चेन में सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा. इससे आयात लागत कम होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी समर्थन मिलेगा.
इस बीच EY India ने अपनी ताजा इकोनॉमी वाच रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की GDP ग्रोथ 6.6% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति लौटने से लागत कम होगी, महंगाई नियंत्रित रहेगी और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी.
ब्रोकरेज ने चालू वर्ष के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान घटाकर 4.4% कर दिया है. ये उसके पिछले अनुमान से 0.2 प्रतिशत अंक कम है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऊर्जा और कमोडिटी कीमतों में नरमी से महंगाई पर दबाव घटने की संभावना है.
Goldman Sachs ने भारत के चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) का अनुमान भी घटाया है. अब उसे उम्मीद है कि वर्ष 2026 में CAD, GDP का 1.1% रहेगा, जबकि पहले यह अनुमान 1.3% था। कम तेल आयात बिल और बेहतर बाहरी स्थिति से इसमें सुधार आने की संभावना जताई गई है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि Goldman Sachs की कमोडिटी टीम ने तीसरी और चौथी तिमाही के लिए औसत कच्चे तेल की कीमत का अनुमान 92 डॉलर प्रति बैरल से घटाकर 82 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है. वहीं, 2027 के लिए अनुमान 80 डॉलर से घटाकर 75 डॉलर प्रति बैरल किया गया है. इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों को राहत मिलेगी.
रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक यूरिया कीमतों में आई तेज गिरावट से सरकार के उर्वरक सब्सिडी खर्च पर दबाव कम होगा. हाल के आयात टेंडर भी मिडिल ईस्ट संकट के दौरान दर्ज उच्च स्तर की तुलना में काफी कम कीमतों पर पूरे हुए हैं. इससे सरकार की वित्तीय स्थिति को राहत मिलने की उम्मीद है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% रखा है. Goldman Sachs का 6.8% का अनुमान RBI के आकलन के काफी करीब माना जा रहा है.