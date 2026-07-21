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क्रूड ऑयल पर फ‍िर आई डराने वाली चेतावनी, होर्मुज संकट जारी रहा तो 120 डॉलर के पार जा सकता है रेट

Strait of Hormuz Disruption: होर्मुज स्‍ट्रेट में तेल की आवाजाही प्रभाव‍ित होने से क्रूड और गैसोल‍िन के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. अब गोल्डमैन सैक्स की तरफ से चेतावनी दी गई यद‍ि इसी तरह संकट बना रहा तो क्रूड के दाम चढ़कर 120 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार जा सकते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 21, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:59 PM IST
क्रूड ऑयल पर फ‍िर आई डराने वाली चेतावनी, होर्मुज संकट जारी रहा तो 120 डॉलर के पार जा सकता है रेट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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