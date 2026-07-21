हालांकि, बैंक की तरफ से यह भी साफ क‍िया गया क‍ि यह उसका मुख्य अनुमान नहीं है, बल्कि एक र‍िस्‍क के मामले में यह स‍िनेर‍ियो देखने को म‍िल सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से शुरू हुए सैन्य तनाव और यमन के हूती विद्रोहियों की धमकियों के कारण इस महीने ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव देखी गई. इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड के दाम फ‍िर से बढ़कर 91 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गए. गोल्डमैन सैक्स के एनाल‍िस्‍ट का कहना है क‍ि म‍िड‍िल ईस्‍ट में बढ़ते तनाव और फारस की खाड़ी से होने वाले तेल के ल‍िक्‍व‍िडेशन में आई गिरावट ने कीमत को फिर से ऊपर की तरफ धकेला है.