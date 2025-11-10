Advertisement
29,000 पहुंचेगा निफ्टी! गोल्डमैन सैक्स ने किया बड़ा ऐलान, भारत को मिली नई रेटिंग

गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में भारत का प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) प्रीमियम, जो बाकी एशिया के मुकाबले 85–90% तक पहुंच गया था. अब घटकर लगभग 45% पर आ गया है. ये 20 साल के औसत 35% के करीब है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:15 PM IST
India equity markets :  ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने भारत के इक्विटी बाजारों को ओवरवेट (Overweight) केटेगरी में अपग्रेड कर दिया है और निफ्टी 50 का टारगेट दिसंबर 2026 तक 29,000 अंक तय किया है. ये टारगेट मौजूदा लेवल से करीब 14% की संभावित बढ़त को दर्शाता है. ये अपग्रेड उस समय आया है जब गोल्डमैन सैक्स ने अक्टूबर 2024 में भारत की रेटिंग को ‘न्यूट्रल’ कर दिया था. उस समय ब्रोकरेज ने महंगे वैल्युएशन और कमजोर होती कमाई (earnings slowdown) को वजह बताया था.

भारत की ग्रोथ पर भरोसा बढ़ा

गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है 'Leaning In as Growth Revives; Raising India Back to Overweight ' में कहा गया है कि आने वाले समय में भारत की विकास गति और मजबूत होगी. इसके पीछे सहायक मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां, कमाई में सुधार, और विदेशी निवेशकों की वापसी जैसे कारण बताए गए हैं.

पिछले साल उभरते बाजारों से पिछड़ा भारत

रिपोर्ट के मुताबिक, उभरते बाजारों (Emerging Markets) के लिए ये साल रिकॉर्ड रहा है, लेकिन भारत ‘लैगर्ड’ (पिछड़ने वाला) देश रहा. अमेरिकी डॉलर के लिहाज से भारतीय शेयर बाजारों में इस साल केवल 3% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि व्यापक उभरते बाजार सूचकांक में करीब 30% की तेजी आई है. ये पिछले 20 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी अंडरपरफॉर्मेंस में से एक है.

आगे की उम्मीदें

गोल्डमैन सैक्स ने बताया कि भारत के शेयर बाजारों में हालिया सुस्ती महंगे वैल्युएशन, मंदी की चिंताओं और कम मुनाफे के अनुमान के कारण रही है. लेकिन अब ब्रोकरेज को उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में भारतीय शेयर बाजार बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि कमाई में गिरावट का दौर थम रहा है और नीतिगत समर्थन (policy support) और मजबूत हुआ है.

वैल्यूएशन में आई स्थिरता

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में भारत का प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) प्रीमियम, जो बाकी एशिया के मुकाबले 85–90% तक पहुंच गया था. अब घटकर लगभग 45% पर आ गया है. ये 20 साल के औसत 35% के करीब है. गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इतिहास बताता है कि इस स्तर पर भारत ने आमतौर पर अगले 6–12 महीनों में एशियाई बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Goldman Sachs

