इंड‍ियन स्‍टॉक मार्केट को लेकर बुलिश गोल्डमैन सैश, अगले साल बढ़कर कहां पहुंचेगा निफ्टी?

Stock Market: भारतीय शेयर बाजार बाजार में प‍िछले कुछ समय से उठा-पटक चल रही है. आने वाले समय में न‍िफ्टी सूचकांक में तेजी देखने को म‍िल सकती है. गोल्डमैन सैश की तरफ से न‍िफ्टी को अगले साल के अंत तक मौजूदा स्‍तर से 14 प्रत‍िशत बढ़ाकर 29,000 का टारगेट द‍िया गया है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:38 PM IST
Share Market Update: ग्‍लोबल इनवेस्‍टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश भारतीय शेयर बाजार पर बुलिश बना हुआ है. इसके साथ ही रेटिंग को अपग्रेड कर 'ओवरवेट' कर दिया गया है. साथ ही, निफ्टी के लिए 2026 के अंत तक 29,000 का टारगेट दिया है, जो कि मौजूदा लेवल से 14 प्रतिशत ऊपर है. ग्‍लोबल इनेवस्‍ट बैंक ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में देश के विकास की रफ्तार और तेज होने का अनुमान लगाया है, इससे मॉनीटरी और फ‍िक्‍सल पॉल‍िसी, विदेशी न‍िवेशकों की रुचि और कंपनियों की आमदनी में सुधार का फायदा मिलेगा.

अक्टूबर 2024 में भारतीय इक्‍व‍िटी को डाउनग्रेड किया

इससे पहले गोल्डमैन सैश ने अक्टूबर 2024 में भारतीय इक्‍व‍िटी को डाउनग्रेड किया था. इसकी वजह वैल्यूएशन का ज्‍यादा होना और आमदनी में धीमापन आना था. रिपोर्ट के अनुसार व‍िदेशी निवेशकों के पोर्टफोलियो से 30 अरब डॉलर के बड़े आउटफ्लो के कारण इंड‍ियन इक्‍व‍िटी ने पिछले एक साल के दौरान एमएससीआईईएम के मुकाबले में 25 प्रतिशत कम प्रदर्शन किया है, जो 20 साल में सबसे बड़ा अंतर है.

बाजार के हालिया रुझान में बदलाव का संकेत
गोल्डमैन सैश की तरफ से कहा गया क‍ि बाजार के हालिया रुझान धारणा में बदलाव का संकेत देते हैं क्योंकि मूल्यांकन कम हो गया है और विदेशी निवेशकों के जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि अब हमें लगता है कि आने वाले साल में भारतीय इक्‍व‍िटी बेहतर प्रदर्शन करेंगे.' गोल्डमैन सैश के अनुसार आने वाले दो साल में देश की घरेलू मांग में बढ़त देखने को मिलेगी. इसकी वजह ब्याज दर में कमी, ल‍िक्‍व‍िड‍िटी में सुधार, धीमा राजकोषीय समेकन और जीएसटी र‍िफॉर्म हैं.

ग्‍लोबल इनवेस्‍टमेंट बैंक के अनुसार, सितंबर तिमाही के लिए कॉर्पोरेट आमदनी 'उम्मीद से बेहतर' रही, जिससे चुनिंदा सेक्टर्स में अपग्रेड हुआ है. गोल्डमैन सैश का मानना ​​है कि बाजार में अगले चरण की तेजी को वित्तीय, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम और ऑयल मार्केटिंग सेक्टर्स की कंपनियां लीड करेंगी. इनवेस्‍टमेंट बैंक ने कहा कि कम खाद्य महंगाई, मजबूत कृषि चक्र, जीएसटी दर में कमी और आठवें वेतन आयोग के तहत संभावित वेतन वृद्धि मिलकर व्यापक उपभोग को बढ़ावा देंगे. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

share market

