Independence Day 2026: 1947 में 10 ग्राम सोना 89 से 2026 आते-आते 154500 का हो गया! ऐसा रहा सोने का सुनहरा सफर

मार्केट एनालिस्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, भारत के आजाद होने के समय 1947 में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत करीब ₹89 थी. अब ये कीमत करीब ₹1,54,500 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है. इस आधार पर आजादी के बाद से सोने ने करीब 1,73,500% रिटर्न दिया है. पिछले एक दशक में भी सोने ने शानदार प्रदर्शन किया है. 2016 में ₹28,623 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 2026 में कीमत करीब ₹1,54,500 हो गई यानी इस अवधि में करीब 450% की बढ़ोतरी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी, अमेरिका की टैरिफ नीतियां और रूस-यूक्रेन युद्ध समेत विभिन्न जियो-पॉलिटिकल तनावों ने सोने की मांग को बढ़ाया है.