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Independence Day 2026: 1947 में 10 ग्राम सोना 89 से 2026 आते-आते 154500 का हो गया! ऐसा रहा सोने का सुनहरा सफर

बाजार में सोने का भाव करीब ₹1,54,500 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 1947 में देश की आजादी के समय ये सिर्फ ₹89 प्रति 10 ग्राम था.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 15, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:41 PM IST
Independence Day 2026: 1947 में 10 ग्राम सोना 89 से 2026 आते-आते 154500 का हो गया! ऐसा रहा सोने का सुनहरा सफर
Image Credit: Social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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