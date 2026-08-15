Independence Day 2026: 1947 में 10 ग्राम सोना 89 से 2026 आते-आते 154500 का हो गया! ऐसा रहा सोने का सुनहरा सफर

Independence Day 2026: देश 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है. लेकिन, इस खास मौके पर निवेशकों के लिए भी एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है. आजादी के बाद से सोने ने न सिर्फ भारतीयों के भरोसे को कायम रखा, बल्कि निवेश के लिहाज से भी शानदार रिटर्न दिया है. 1947 में जहां 10 ग्राम सोने की कीमत महज ₹89 थी. वहीं, आज इसका भाव करीब ₹1,54,500 पहुंच चुका है यानी 79 साल के सफर में सोने की कीमत में करीब 1,73,500% से ज्यादा का उछाल आया है. बदलते आर्थिक हालात, महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सोना लगातार निवेशकों के लिए 'सेफ हेवन' बना रहा है.
सोने को निवेशकों के बीच हमेशा सुरक्षित निवेश विकल्प यानी 'सेफ हेवन' माना जाता रहा है. जब शेयर बाजार, बॉन्ड और करेंसी जैसे दूसरे निवेश विकल्पों में जोखिम बढ़ता है, तब निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, कोरोना महामारी, अमेरिका की टैरिफ नीतियों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण पिछले एक दशक में सोने की मांग और कीमत दोनों में तेज बढ़ोतरी हुई है.
SEBI रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद भारत में लोगों ने सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर गंभीरता से देखना शुरू किया. उस दौरान इक्विटी, बॉन्ड और करेंसी जैसे कई एसेट्स में भारी गिरावट आई थी. 2008 में सोने की कीमत करीब ₹12,500 प्रति 10 ग्राम थी. ये अब बढ़कर लगभग ₹1,54,500 प्रति 10 ग्राम हो चुकी है यानी पिछले 18 वर्षों में सोने की कीमत में करीब 1,150% की तेजी आई है.
मार्केट एनालिस्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, भारत के आजाद होने के समय 1947 में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत करीब ₹89 थी. अब ये कीमत करीब ₹1,54,500 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है. इस आधार पर आजादी के बाद से सोने ने करीब 1,73,500% रिटर्न दिया है. पिछले एक दशक में भी सोने ने शानदार प्रदर्शन किया है. 2016 में ₹28,623 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 2026 में कीमत करीब ₹1,54,500 हो गई यानी इस अवधि में करीब 450% की बढ़ोतरी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी, अमेरिका की टैरिफ नीतियां और रूस-यूक्रेन युद्ध समेत विभिन्न जियो-पॉलिटिकल तनावों ने सोने की मांग को बढ़ाया है.
अनुज गुप्ता के मुताबिक, 1926 में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत करीब ₹18.50 थी. मौजूदा करीब ₹1,54,500 के भाव के मुकाबले देखें तो 100 वर्षों में सोने की कीमत लगभग 8,35,000% बढ़ चुकी है.
अनुज गुप्ता के मुताबिक, लंबे समय तक निवेश करने वाले निवेशकों को सोने के शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. उनका कहना है कि 9-10 साल की अवधि में सोना करीब 9-10% सालाना रिटर्न दे सकता है. उन्होंने निवेशकों को फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर भी विचार करने की सलाह दी, क्योंकि इनमें फिजिकल गोल्ड की तुलना में सुरक्षा और स्टोरेज से जुड़े कुछ फायदे मिल सकते हैं.
LKP सिक्योरिटीज के VP (रिसर्च, कमोडिटी एंड करेंसी) जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, अमेरिकी महंगाई के अपेक्षा से कम रहने के बाद सोने में तेजी को सपोर्ट मिला. हालांकि, हाल की तेज बढ़त के बाद ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली भी देखने को मिली है. उनके मुताबिक, व्यापक ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है. लेकिन, ऊंचे स्तरों पर उतार-चढ़ाव और प्रॉफिट बुकिंग जारी रह सकती है. तकनीकी तौर पर ₹1,50,000 का स्तर अहम सपोर्ट है, जबकि ₹1,56,000 प्रमुख रेजिस्टेंस बना हुआ है.
एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर के मुताबिक, सोने में तत्काल रेजिस्टेंस ₹1,55,500-₹1,56,000 के बीच है. इसके ऊपर ₹1,58,000-₹1,58,600 अगला रेजिस्टेंस जोन हो सकता है. अगर सोने का भाव ₹1,50,000 से नीचे जाता है, तो मौजूदा तेजी पर ब्रेक लग सकता है.