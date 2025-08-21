GST Reform: केंद्र सरकार महंगाई को लेकर आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. आने वाले समय में जल्‍द चार जीएसटी स्‍लैब को घटाकर दो कर द‍िया जाएगा. केंद्रीय व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के साथ ग्रुप ऑफ म‍िन‍िस्‍टर (GoM) के साथ हुई मीट‍िंग में केंद्र के एक सरल, दो-स्लैब वाली टैक्‍स स‍िस्‍टम के प्रस्ताव का सपोर्ट किया है. बिहार के ड‍िप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि इस ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% के टैक्‍स स्‍लैब को खत्म करके 5% और 18% के डबल स्‍ट्रक्‍चर अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

नए स‍िस्‍टम में कैसे चीजों का टैक्‍स स्‍लैब बदला जाएगा

जीएसटी के स्‍ट्रक्‍चर में बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर घोषित 'नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी' सुधारों को लागू करने की दिशा में अहम कदम है. हालांक‍ि अभी यह तय नहीं क‍िया गया है क‍ि क‍िन चीजों और सर्व‍िस को 12% और 28% के स्लैब से नए स‍िस्‍टम में कैसे बदला जाएगी. इस पर आने वाली जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग में व‍िस्‍तार से चर्चा की जाएगी. मंत्रियों के समूह (GoM) की तरफ से अधिकतम जीएसटी टैक्‍स को 40% तक बढ़ाने की भी मांग की गई.

कुछ राज्यों ने रेवेन्‍यू लॉस को लेकर चिंता जताई

40 प्रत‍िशत टैक्‍स को लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे तंबाकू, शराब) आद‍ि पर लगाने से कुल टैक्‍स का बोझ पहले जैसा ही बना रहेगा. सभी राज्य इस फैसले पर सहमत नहीं हैं. वेस्‍ट बंगाल की जीएसटी काउंस‍िल मेंबर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि कई राज्यों ने रेवेन्‍यू के नुकसान को लेकर चिंता जताई है. राज्यों की तरफ से मांग की गई क‍ि यद‍ि इन बदलावों को लागू करने के बाद उनका रेवेन्‍यू घटता है तो केंद्र सरकार उन्हें इसका मुआवजा दे.

दो जीएसटी स्लैब खत्म करने के प्रस्ताव का स्वागत

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा क‍ि केंद्र सरकार की तरफ से 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया. इस बदलाव का सीधा फायदा आम आदमी को म‍िलेगा. उन्होंने यह भी बताया कि लग्जरी गाड़ियों और नुकसान देने वाली चीजों पर 40% की दर से जीएसटी लागू रहेगा. इस बदलाव से राज्यों के रेवेन्‍यू कलेक्‍शन पर असर पड़ने की संभावना है, इसलिए राज्यों ने मुआवजे की मांग की है.

भट्टाचार्य ने यह भी बताया कि करीब 5 से 7 चीजें 40% जीएसटी स्लैब के तहत रहेंगी. मौजूदा टैक्‍स की दर को बनाए रखने के लिए 40% से ज्‍यादा एक एक्‍सट्रा चार्ज लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है.