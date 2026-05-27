Advertisement
trendingNow13230190
Hindi Newsबिजनेससुबह की चाय पर महंगाई का असर, ब्रिटानिया ने कर ली इस ब‍िस्‍क‍िट के दाम बढ़ाने की तैयारी

सुबह की चाय पर महंगाई का असर, ब्रिटानिया ने कर ली इस ब‍िस्‍क‍िट के दाम बढ़ाने की तैयारी

Good Day Biscut Price: ब्रिटानिया इंडस्‍ट्रीज अपने सबसे ज्‍यादा ब‍िकने वाले 'गुड डे' ब‍िस्‍क‍िट के फैम‍िली पैक के दाम बढ़ाने जा रही है. यानी अब आपकी सुबह की चार भी महंगी होने वाली है. मीड‍िया र‍िपोर्ट में एक फैम‍िली पैक पर 10 रुपये का इजाफा क‍िये जाने की बात कही जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 27, 2026, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

britannia good day biscut: म‍िड‍िल क्‍लास फैम‍िली का पसंदीदा 'गुड डे' (Good Day) ब‍िस्‍क‍िट अब महंगा होने जा रहा है. दिग्गज एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज (Britannia) ने अपने सबसे ज्‍यादा पसंद क‍िये जाने वाले ब्रांड 'गुड डे' (Good Day) के फैमिली पैक की कीमत में सीधे 10 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. एनडीटीवी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार सूत्रों के हवाले से बताया गया क‍ि कंपनी के अलग-अलग वेरिएंट्स के बड़े पैकेट नई कीमत के साथ बाजार में मिलेंगे. इसके तहत पिस्ता बादाम का 526 ग्राम वाला पैक अब 140 रुपये में मिलेगा. दूसरी तरफ बटर फैमिली पैक के लिए अब 120 रुपये और काजू फैमिली पैक के लिए आपको 130 रुपये का भुगतान करना होगा.

कंपनी की तरफ से कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी का कारण कच्चे माल (कमोडिटी) की बढ़ती कीमतें और पैकेजिंग कॉस्‍ट में आया उछाल है. हालांकि, राहत की बात यह है कि कम कीमत वाले यानी 5 रुपये और 10 रुपये वाले छोटे पैकेट की कीमत में कोई सीधा इजाफा नहीं किया जाएगा. इसके बजाय कंपनी छोटे पैकेट्स का वजन (ग्राम) कम करने के प्‍लान पर काम कर रही है. हाल ही में अपनी अर्निंग्स कॉल के दौरान कंपनी की तरफ से साफ क‍िया गया था क‍ि कॉस्‍ट के प्रेशर से निपटने के लिए वह चुनिंदा प्रोडक्‍ट के दाम बढ़ाएगी. इसमें छोटे पैक्स के वजन में कटौती और 10 रुपये से ऊपर के पैकेट की कीमत में बढ़ोतरी शामिल है.

3500 करोड़ का रेवेन्यू देता है 'गुड डे'

ब्रिटानिया के लिए यह फैसला बेहद अहम है क्योंकि कंपनी की कुल कमाई का करीब 70 से 75 प्रतिशत हिस्सा अकेले बिस्कुट सेगमेंट से आता है. इसमें भी 'गुड डे' ब्रांड की हिस्सेदारी सबसे ज्‍यादा है, यह अकेले करीब 3,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू देता है. कंपनी को ब‍िस्‍कुट से म‍िलने वाले कुल रेवेन्‍यू में 'गुड डे' की ह‍िस्‍सेदारी करीब 25 प्रतिशत है. इसके साथ ही यह ब्रांड कंपनी को 18 से 20 प्रतिशत का EBITDA मार्जिन भी देता है. इससे जिससे कंपनी के लिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी का रेवेन्‍यू सालाना बेस पर 6.5 प्रतिशत बढ़ा

दाम बढ़ाने की खबर कंपनी की चौथी तिमाही के मिले-जुले नतीजों के बीच आई है. कंपनी का रेवेन्‍यू सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत बढ़कर 4,719 करोड़ रुपये रहा. लेकिन कामकाजी मुनाफा अनुमान से कम रहा है. एड और बाकी का खर्च बढ़ने से मार्जिन पर दबाव देखा गया. हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफ‍िट 21.1 प्रतिशत बढ़कर 678 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. जनवरी और फरवरी में कंपनी की ग्रोथ 9 प्रतिशत की रफ्तार से चल रही थी. लेकिन मार्च में वेस्‍ट एशिया के संकट के चलते सप्लाई चेन बाधित हुई.

इसके बाद समुद्री माल भाड़ा, ईंधन की लागत बढ़ गई और इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ा. इसके बावजूद, क्‍व‍िक कॉमर्स और डिजिटल ब्रांड्स की बदौलत कंपनी की ऑनलाइन बिक्री में शानदार तेजी देखी जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Britannia

Trending news

चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
PM Modi
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
Ebola virus
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
Supreme Court
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
Karnataka News
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
Kerala
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
Himachal Pradesh Forest Fire
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
Hardeep Singh Nijjar
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
Karnataka News
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
Weather Updates IMD
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
कल इस्तीफा देंगे सिद्धरमैया! हाई-कमान के साथ मीटिंग में क्या-क्या हुआ?
congress
कल इस्तीफा देंगे सिद्धरमैया! हाई-कमान के साथ मीटिंग में क्या-क्या हुआ?