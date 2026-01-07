तेल पर ट्रंप के डर्टी गेम से भारत को फायदा! 5 साल बाद आई वो खबर, जो पेट्रोल-डीजल की कीमत पर डालेगा सीधा असर

India Crude Oil Price: भारत अपने तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहता है. भारत जरूरत का 85 फीसदी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है. जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच भारत के ऑयल बास्केट को लेकर राहत भरी खबर आई है. फरवरी 2021 के बाद ये पहला मौका है, जब भारत का ऑयल बास्केट 60 डॉलर प्रति बैरल से कम है. जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में भारत के आयात की औसत कीमत जनवरी में 59.92 डॉलर प्रति बैरल रही है. इससे पहले दिसंबर 2025 में यह 62.2 डॉलर प्रति बैरल था.

भारत के लिए अच्छी खबर

कच्चे तेल की कीमतों पर पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में भारतीय ऑयल बास्केट 59.92 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो फरवरी 2021 के 60 डॉलर प्रति बैरल से कम था. वहीं एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय ऑयल बास्केट जून 2026 तक 50 डॉलर प्रति बैरल या उससे भी कम रह सकता है. जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की लड़ाई चल रही है, उससे आने वाले दिनों में तेल ही तेल होगा. कच्चे तेल की कीमतों में इस भारी गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि जब किसी चीज की उपलब्धता अधिक होती है तो कीमत कम होने लगती है.

क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल

अमेरिका ने वेनेजुएला के 303 अरब बैरल कच्चे तेल के भंडार पर कब्जा कर लिया है. अमेरिका के कब्जे में आने के बाद वेनेजुएला के तेल दुनियाभर के बाजार के लिए उपलब्ध होगा. तेल की अधिकता उसकी कीमतों को कम कर सकती है. मांग के मुकाबले आपूर्ति का अधिक होने से कीमतों में कमी आ रही है. IEA के अनुमान के मुताबिक साल 2026 तक वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति, मांग से लगभग 38.5 लाख बैरल प्रतिदिन (BPD) अधिक होगी. ऐसे में तेल कंपनियों की लागत कम होने से पेट्रोल-डीजल की कीमत कम होने की संभावना बढ़ गई है.

वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप राज

वेनेजुएला पर कब्जे से ग्लोबल ऑयल मार्केट का पूरा समीकरण बदल जाएगा. अमेरिका सबसे बड़ा देश होगा, जो ऑयल मार्केट की कीमतों को निर्धारित करेगा. ग्लोबल ऑयल के 12 फीसदी हिस्से पर अमेरिका का अधिकार होगा.वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कब्जे से खाड़ी देशों (OPEC) पर तेल के लिए निर्भरता कम होगी.भारत को रूस और ईरान जैसे देशों का विकल्प मिलेगा,तो मोलभाव की ताकत बढेगी. ट्रंप के वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बाद दुनिया में तेल ही तेल होगी. तेल पर ओपेक (OPEC) की बादशाहत खत्म होगी. जितने ज्यादा तेल के खिलाडी़ होंगे कीमतें उतनी कम होगी और भारत को सस्ता तेल मिल सकता है. सस्ता तेल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट को बढ़ावा दे सकते हैं.

भारत में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत

दिल्ली में पेट्रोल: ₹94.77/लीटर, डीजल: ₹87.67/लीटर.

मुंबई में पेट्रोल: ₹104.21/लीटर , डीजल के दाम:₹90.03/लीटर.

चेन्नई में पेट्रोल: ₹101.06/लीटर, डीजल: ₹92.61/लीटर.

कोलकाता में पेट्रोल: ₹105.41/लीटर, डीजल: ₹92.02/लीटर.