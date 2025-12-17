Salary Incriment: अगर आप भी प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करते हैं तो क‍िसी भी नौकरीपेशा के साल का सबसे अहम पल वो होता है जब उसका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता है. जनवरी शुरू होने के साथ ही अलग-अलग कंपन‍ियों का अप्रेजल प्रोसेस शुरू हो जाएगा. जी हां, भारतीय कंपन‍ियों की तरफ से साल 2026 में कर्मचारियों को औसत 9% सैलरी बढ़ोतरी दी जाएगी. यह पिछले साल की तरह ही दी जाने वाल सैलरी हाइक है. स‍िंगल ड‍िज‍िट में होने वाली सैलरी हाइक की बात सुनकर कर्मचार‍ियों की अलग-अलग प्रत‍िक्र‍िया है.

9.5% तक बढ़ोतरी क‍िये जाने की उम्‍मीद

1500 से ज्यादा कंपनियों पर क‍िये गए सर्वे से साफ हुआ क‍ि इकोनॉमी में हाई परफॉर्मर्स को रिवार्ड और कॉस्ट कंट्रोल पर फोकस है. कुछ सेक्टर में इंक्रीमेंट की उम्मीदें ज्यादा हैं. मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव सेक्टर में 9.5% तक बढ़ोतरी की उम्‍मीद की जा रही है. मजबूत डिमांड और ग्रोथ से ये सेक्‍टर आगे हैं. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) में 9% इंक्रीमेंट नेशनल एवरेज के करीब बताया जा रहा है.

32% कंपनियां नई हायरिंग का प्लान कर रहीं

कंपनियां शॉर्ट-टर्म इंसेंटिव्स पर शिफ्ट कर टैलेंट को ज्‍यादा आकर्ष‍ित कर रही हैं. वॉलंटरी एट्रिशन 2023 के 13.1% से 2025 के फर्स्‍ट हॉफ में 6.4% पर है. साल 2026 में महज 32% कंपनियां नई हायरिंग प्लान कर रही हैं. मर्सर की मालती केएस ने कहा क‍ि 9% स्थिर इंक्रीमेंट स्थिर लेकिन सावधान इकोनॉमी, कम एट्र‍िशन और कॉस्ट-परफॉर्मेंस बैलेंस शो करती है.

आपको बता दें कंपन‍ियों की तरफ से स‍िंगल ड‍िज‍िट में द‍िये जाने वाले सैलरी हाइक से एवरेज 9 प्रत‍िशत का हाइक म‍िलने की उम्‍मीद है. हाल‍िया र‍िपोर्ट से सामने आया है क‍ि कुछ सेक्‍टर में इंक्रीमेंट पहले से थोड़ा बेहतर हो सकता है. मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव और रियल एस्टेट में यह बढ़कर 9.5-10.9% तक पहुंच सकता है.