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Hindi NewsबिजनेसPF सब्सक्राइबर्स की बल्ले-बल्ले! आ गया अपडेट, UPI और ATM से कब से न‍िकाल सकेंगे अपना पैसा?

PF सब्सक्राइबर्स की बल्ले-बल्ले! आ गया अपडेट, UPI और ATM से कब से न‍िकाल सकेंगे अपना पैसा?

EPFO Interest Rate: ईपीएफओ के सब्‍सक्राइबर्स अब अपने पीएफ अकाउंट से जल्‍द ही एटीएम के जर‍िये नकदी न‍िकाल सकेंगे. यह सुव‍िधा शुरू होने के बाद आप इमरजेंसी के समय एटीएम से पैसा न‍िकाल सकेंगे. प‍िछले फाइनेंश‍ियल ईयर के ल‍िए ब्‍याज दर 8.2 प्रत‍िशत तय की गई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 08, 2026, 01:54 PM IST
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EPFO ATM Withdrawal: अगर आप सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने वेतन से पीएफ कटता है तो यह खबर करोड़ों सब्‍सक्राइबर के साथ आपके ल‍िये है. सरकार की तरफ से पीएफ सब्‍सक्राइबर्स को राहत देने के ल‍िए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर्स के लिए राहत भरी खबर यह है क‍ि अब आपको अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए ऑफ‍िस के चक्‍कर काटने या लंबी कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी. जल्द ही आप अपने नजदीकी एटीएम (ATM) या यूपीआई (UPI) के जर‍िये पीएफ खाते से पैसा न‍िकाल सकेंगे. मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि सरकार एटीएम के जरिये पीएफ निकासी की सुविधा मई के आख‍िर तक शुरू कर सकती है.

सरकार की तरफ से यह कदम ईपीएफओ के डिजिटल स्‍ट्रक्‍चर को मॉर्डन बनाने और प्रोसेस को आसान करने की द‍िशा में बड़ा कदम है. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से अपने कामकाज और डिजिटल सिस्टम में पूरी तरह बदलाव करने के ल‍िए एक साल पहले 'EPFO 3.0' को लॉन्च क‍िया गया था. नए सिस्टम का टारगेट पीएफ से जुड़े सभी प्रोसेस को ज्‍यादा यूजर-फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट बनाना है. उम्‍मीद है कि म‍िड 2026 तक ईपीएफओ (EPFO) 3.0 पूरी तरह से लागू कर द‍िया जाएगा. इसमें फंड ट्रांसफर, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट और कर्मचारी की पसंद के बैंक अकाउंट में आसानी से पैसा भेजने की सुव‍िधा शाम‍िल है.

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बिना देरी के फंड एक्सेस करने की सुव‍िधा 

एटीएम और यूपीआई के जर‍िये पैसा न‍िकालने का ऑप्‍शन EPFO 3.0 का ही ह‍िस्‍सा है. यह कस्‍टमर को बिना किसी देरी के फंड एक्सेस करने की आजादी देता है. जब यह सुव‍िधा जल्‍द ही शुरू होने वाली है तो इसको लेकर सवाल यह है क‍ि यह काम कैसे करेगी? र‍िपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ (EPFO) अपने मेंबर के लि‍ए एटीएम कार्ड जारी करने का प्‍लान कर रहा है. यह कार्ड सीधे आपके पीएफ अकाउंट से ल‍िंक होगा. ऐसे में सब्‍सक्राइबर क‍िसी भी एटीएम पर जाकर नकदी न‍िकाल सकेगा. इसके अलावा यूपीआई के जरिये भी पेमेंट और निकासी को आसान बनाया जाएगा. क‍िसी भी तरह की इमरजेंसी में इससे आपको राहत म‍िल सकेगी.

एटीएम से पैसा न‍िकालने के ल‍िए क्‍या जरूरी?

एटीएम और यूपीआई के जर‍िये पीएफ अकाउंट से भले ही पैसा न‍िकालना आसान हो जाए. लेक‍िन ईपीएफओ की तरफ से इसके ल‍िए कुछ सीमाएं तय की जा सकती हैं. उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि यूपीआई या एटीएम के जरिये निकासी की अधिकतम ल‍िमि‍ट आपके कुल पीएफ बैलेंस का 50 प्रतिशत तक रह सकती है. इसके अलावा इस सुव‍िधा का फायदा उठाने के ल‍िए सब्‍सक्राइबर का यूएएन (UAN) एक्‍ट‍िव होना जरूरी है. इसके अलावा यूएएन का केवाईसी (KYC) डॉक्‍यूमेंट आधार, पैन, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड के साथ लिंक होना जरूरी है.

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क्‍लेम प्रोसेस करने में बना र‍िकॉर्ड

लेबर म‍िन‍िस्‍टर मनसुख मांडविया ने प‍िछले द‍िनों बताया क‍ि ईपीएफओ (EPFO) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025–26 में रिकॉर्ड 8.31 करोड़ क्‍लेम का सेटलमेंट क‍िया. ये क्‍लेम प‍िछले फाइनेंश‍ियल ईयर के 6.01 करोड़ से काफी ज्यादा है. इनमें से 5.51 करोड़ क्‍लेम एडवांस या आंश‍िक न‍िकासी से जुड़े थे. करीब 71.11 प्रतिशत एडवांस क्‍लेम को ऑटो मोड के जरिये 3 दिन के अंदर निपटाया गया.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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