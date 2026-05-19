Advertisement
trendingNow13222210
Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज संकट के बीच आई खुशखबरी, बिना रोक टोक भर-भरकर आएगा रूसी तेल, भारत की जिद पर अमेरिका भी पीछे हटा!

होर्मुज संकट के बीच आई खुशखबरी, बिना रोक टोक भर-भरकर आएगा रूसी तेल, भारत की जिद पर अमेरिका भी पीछे हटा!

India Oil Import:  भारत के तेल भंडार के लिए अच्छी खबर है. भारत बिना किसी रुकावट के रूस से तेल की खरीद को जारी रख सकेगा. अमेरिका ने भी भारत के जिद को देखते हुए रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों पर छूट को 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 19, 2026, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज संकट के बीच आई खुशखबरी, बिना रोक टोक भर-भरकर आएगा रूसी तेल, भारत की जिद पर अमेरिका भी पीछे हटा!

India-Russia Oil Supply: ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यूटर्न ले लिया है. अमेरिका ने ईरान पर हमले की कार्रवाई को रोक दिया है. अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर भी राहत देने की बात कही है. होर्मुज का रास्ता बंद होने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद पर छूट को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. मार्च 2026 में अमेरिकी छूट की सीमा 16 मई को खत्म हो गई है. युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद सप्लाई चेन को जारी रखने के लिए रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंध में छूट दी है.  

रूसी तेल पर अमेरिका की छूट  

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के तेल निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी . ईरान युद्ध के बीच इस प्रतिबंध पर छूट दी गई, ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई संकट को दूर किया जा सके.  भारत के लिए ये खबर बड़ी राहत हैं, क्योंकि भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक रूस है.  भारत रोजाना 1.9 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदता है . अमेरिकी छूट के ऐलान से पहले ही भारत ने ऐलान कर दिया था कि वो रूसी तेल के आयात को नहीं रोकेगा.  ऐसे में अमेरिका की ओर से दी गई यह अतिरिक्त राहत भारत के लिए कुछ हद तक फायदेमंद मानी जा रही है.  

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए क्यों जरूरी है रूसी तेल 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका के प्रतिबंध और उसके छूट का असर नहीं पड़ेगा. भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदता रहेगा. अब समझते हैं कि आखिर रूसी तेल भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है?  जिस रूसी तेल की वजह से अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ ठोक दिया था, भारत के लिए वो तेल इतना जरूरी क्यों है? 

पढ़ें- ट्रंप के ऐलान से कच्चा तेल धड़ाम, रूस से भी आई खुशखबरी, फिर क्यों 5 दिन में दूसरी बार भारत में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम ?

रूसी तेल का भारत के लिए फायदा  

1. साल 2022 में यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी 40 फीसदी तक पहुंच गई है.  केपलर (Kpler) के आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में भारत ने रोजाना 1.9 मिलियन          बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदा है.  

2.  रूस से तेल आयात आसान है, लागत और शिपिंग लागत कम है. भारत को पहले रूसी तेल पर 5 से 10 फीसदी प्रति बैरल का डिस्काउंट मिल रहा था, हालांकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल की बढ़ी मांग की वजह से ये       छूट फिलहाल खत्म हो गई. रूस भारत का पुरानी और विश्वसनीय साझेदार है. 

3. भारत की रिफाइनरियां रूसी तेल की रिफाइनिंग के अनुरुप डिजाइन की गई है. रूस का भारी और उच्च सल्फर वाला तेल आसानी और कम लागत में प्रोसेस हो जाता है, जो भारत के लिए काफियती है.  

4.  सबसे बड़ी बात रूसी तेल होर्मुज के रास्ते से नहीं है. जिसकी वजह से सप्लाई चेन टूटने का खतरा खत्म हो जाता है. रूस से कच्चा तेल   बाल्टिक सागर (Baltic Sea) और काला सागर (Black Sea) के रूसी बंदरगाहों से लोड            होकर, स्वेज नहर और लाल सागर के रास्ते हिंद महासागर से होते हुए भारत पहुंचता है.  इस रास्ते से रूसी तेल की खेप 25 से 30 दिनों में भारत पहुंच जाती है.  

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

russia oil

Trending news

घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
Ghee
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
Ebola alert
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Pakistan
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'
milk
टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'
पासपोर्ट छुपाया तो जाएगी भारतीय नागरिकता! MHA ने बदले नियम, तुरंत पढ़ लें नए नियम
India Citizenship New Rules
पासपोर्ट छुपाया तो जाएगी भारतीय नागरिकता! MHA ने बदले नियम, तुरंत पढ़ लें नए नियम
भद्दी, खराब और बदसूरत... बंगाल को क्यों चुभ रही यह 16 साल पुरानी फुटबॉल वाली मूर्ति?
West Bengal
भद्दी, खराब और बदसूरत... बंगाल को क्यों चुभ रही यह 16 साल पुरानी फुटबॉल वाली मूर्ति?
हम भरोसा क्यों करें? नॉर्वे में भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिड़ गई विदेशी पत्रकार
Narendra Modi news
हम भरोसा क्यों करें? नॉर्वे में भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिड़ गई विदेशी पत्रकार
ये तीन दिन हैं बहुत भारी! 47 डिग्री की आग में झुलसेगा उत्तर भारत, IMD का अलर्ट
weather update
ये तीन दिन हैं बहुत भारी! 47 डिग्री की आग में झुलसेगा उत्तर भारत, IMD का अलर्ट
बंगाल में डिजाइनर डर का नैरेटिव? गोकशी, पत्थरबाजी और तुष्टीकरण बंद होने पर सियासत
West Bengal
बंगाल में डिजाइनर डर का नैरेटिव? गोकशी, पत्थरबाजी और तुष्टीकरण बंद होने पर सियासत
भारत का वो इलाका, जहां उगता है देश का आधा कटहल, लोग कहते दुनिया का ‘जैकफ्रूट कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो इलाका, जहां उगता है देश का आधा कटहल, लोग कहते दुनिया का ‘जैकफ्रूट कैपिटल’