Advertisement
trendingNow13132188
Hindi Newsबिजनेसम्यूचुअल फंड न‍िवेशकों के लि‍ए खुशखबरी, SEBI ने शुरू की नई सुव‍िधा; क्‍या होगा फायदा?

म्यूचुअल फंड न‍िवेशकों के लि‍ए खुशखबरी, SEBI ने शुरू की नई सुव‍िधा; क्‍या होगा फायदा?

Sebi Debit Freeze Feature: सेबी ने म्‍यूचुअल फंड न‍िवेशकों की सेफ्टी को ध्‍यान में रखते हुए डेब‍िट फ्रीज फीचर को शुरू क‍िया है. इसके माध्‍यम से आप अपनी पैसे को खुद 'लॉक' और 'अनलॉक' कर सकेंगे. यह कदम न‍िवेशकों को साइबर फ्रॉड से बचा सकेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेबी ऑफ‍िस. (Photo Credit: X)
सेबी ऑफ‍िस. (Photo Credit: X)

Share Market News: अगर आप भी म्‍यूचुअल फंड (mutual fund) के जर‍िये शेयर मार्केट में इनवेस्‍ट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने म्‍यूचुअल फंड न‍िवेशकों की ड‍िज‍िटल सेफ्टी बढ़ाने के ल‍िए डेब‍िट फ्रीज फैस‍िल‍िटी (Debit Freeze) शुरू की है. इसके जर‍िये आप अपने पैसे को खुद 'लॉक' कर सकते हैं ताक‍ि आपके फोल‍ियो से क‍िसी प्रकार की अनध‍िकृत न‍िकासी न हो. सेबी (SEBI) का यह कदम साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए उठाया गया है, क्योंकि आजकल ज्‍यादातर इनवेस्‍टमेंट ऑनलाइन ही क‍िये जा रहे हैं.

पिछले कुछ सालों के दौरान म्यूचुअल फंड में क‍िया जाना वाला न‍िवेश तेजी से ऑनलाइन मोड की तरफ बढ़ा है. लोग ऐप्‍स, वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जर‍िये एसआईपी (SIP) करना शुरू करते हैं, उसे स्विच करते हैं और रिडीम करते हैं. सुव‍िधा बढ़ने के साथ ही फ्रॉड और हैकिंग का र‍िस्‍क भी बढ़ गया है. सेबी (SEBI) की तरफ से इस प्रॉब्‍लम को ध्‍यान में रखते हुए वॉल‍िंटयरी लॉक-इन सुविधा दी है. इसके तहत न‍िवेशक जब चाहें अपनी मर्जी से फोलियो को फ्रीज कर सकते हैं. इसके बाद कोई यून‍िट रिडीम, स्विच या डेबिट नहीं हो सकेगी. लॉक हटाने तक पैसा पूरी तरह सेफ रहेगा.

किन-किन फोलियो पर रहेगी यह सुविधा?

यह फीचर डीमैट और नॉन-डीमैट दोनों तरह के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पर लागू होगा. इसका मतलब यह हुआ क‍ि यद‍ि आपका फोल‍ियो डीमैट अकाउंट में है या सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के पास है तो यह दोनों ही कंडीशन में काम करेगा. शुरुआत में इस सुव‍िधा को म्‍यूचुअल फंड सेंट्रल (MF Central) प्लेटफॉर्म के जरिये द‍िया जाएगा. म्‍यूचुअल फंड सेंट्रल (MF Central) एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक अलग-अलग फंड हाउस के ट्रांजेक्शन एक जगह मैनेज कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करेगा लॉक और अनलॉक प्रोसेस?

रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स (RTAs) इस फीचर को MF Central के जरिये चालू कर सकेंगे. इनवेस्‍टर आसानी से फ्रीज ऑन या फ्रीज ऑफ कर सकेंगे. इसकी शर्त यह है क‍ि KYC पूरा होना चाह‍िए और उसमें वैल‍िड ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है. लॉक-अनलॉक के लिए संबंध‍ित मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आएगा.

AMFI की तरफ से जल्‍द ड‍िटेल्‍ड न‍ियम जारी क‍िये जाएंगे

इसको लेकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी संस्‍था एम्‍फी (AMFI) की तरफ से जल्‍द ड‍िटेल्‍ड नियम बनाए जाएंगे. इसके तहत बताया जाएगा क‍ि लॉक के दौरान कौन-कौन से ट्रांजेक्शन (फाइनेंशियल या नॉन-फाइनेंशियल) हो सकेंगे. यह भी बताया जाएगा क‍ि अलग- अलग तरह के न‍िवेशकों के लि‍ए प्रोसेस कैसा होगा? इसके बाद सभी फंड हाउस और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स (RTAs) को अपनी वेबसाइट पर इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी. नए न‍ियक को 30 अप्रैल से लागू क‍िया जाएगा.

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शानदार ग्रोथ

पिछले कुछ सालों के दौरान म्यूचुअल फंड सेक्टर में जबरदस्त उछाल आया है. इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 80 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. SIP और डिजिटल चैनल्‍स की वजह से रिटेल निवेशक तेजी से शेयर बाजार में न‍िवेश कर रहे हैं. लेकिन इस सबके बीच स‍िक्‍योर‍िटी को लेकर बड़ी चिंता थी, जिस पर सेबी ने कदम उठाया है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Sebishare market

Trending news

खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान