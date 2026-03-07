Sebi Debit Freeze Feature: सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डेबिट फ्रीज फीचर को शुरू किया है. इसके माध्यम से आप अपनी पैसे को खुद 'लॉक' और 'अनलॉक' कर सकेंगे. यह कदम निवेशकों को साइबर फ्रॉड से बचा सकेगा.
Trending Photos
Share Market News: अगर आप भी म्यूचुअल फंड (mutual fund) के जरिये शेयर मार्केट में इनवेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेशकों की डिजिटल सेफ्टी बढ़ाने के लिए डेबिट फ्रीज फैसिलिटी (Debit Freeze) शुरू की है. इसके जरिये आप अपने पैसे को खुद 'लॉक' कर सकते हैं ताकि आपके फोलियो से किसी प्रकार की अनधिकृत निकासी न हो. सेबी (SEBI) का यह कदम साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए उठाया गया है, क्योंकि आजकल ज्यादातर इनवेस्टमेंट ऑनलाइन ही किये जा रहे हैं.
पिछले कुछ सालों के दौरान म्यूचुअल फंड में किया जाना वाला निवेश तेजी से ऑनलाइन मोड की तरफ बढ़ा है. लोग ऐप्स, वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये एसआईपी (SIP) करना शुरू करते हैं, उसे स्विच करते हैं और रिडीम करते हैं. सुविधा बढ़ने के साथ ही फ्रॉड और हैकिंग का रिस्क भी बढ़ गया है. सेबी (SEBI) की तरफ से इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए वॉलिंटयरी लॉक-इन सुविधा दी है. इसके तहत निवेशक जब चाहें अपनी मर्जी से फोलियो को फ्रीज कर सकते हैं. इसके बाद कोई यूनिट रिडीम, स्विच या डेबिट नहीं हो सकेगी. लॉक हटाने तक पैसा पूरी तरह सेफ रहेगा.
यह फीचर डीमैट और नॉन-डीमैट दोनों तरह के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स पर लागू होगा. इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपका फोलियो डीमैट अकाउंट में है या सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के पास है तो यह दोनों ही कंडीशन में काम करेगा. शुरुआत में इस सुविधा को म्यूचुअल फंड सेंट्रल (MF Central) प्लेटफॉर्म के जरिये दिया जाएगा. म्यूचुअल फंड सेंट्रल (MF Central) एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक अलग-अलग फंड हाउस के ट्रांजेक्शन एक जगह मैनेज कर सकते हैं.
रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स (RTAs) इस फीचर को MF Central के जरिये चालू कर सकेंगे. इनवेस्टर आसानी से फ्रीज ऑन या फ्रीज ऑफ कर सकेंगे. इसकी शर्त यह है कि KYC पूरा होना चाहिए और उसमें वैलिड ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है. लॉक-अनलॉक के लिए संबंधित मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आएगा.
इसको लेकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था एम्फी (AMFI) की तरफ से जल्द डिटेल्ड नियम बनाए जाएंगे. इसके तहत बताया जाएगा कि लॉक के दौरान कौन-कौन से ट्रांजेक्शन (फाइनेंशियल या नॉन-फाइनेंशियल) हो सकेंगे. यह भी बताया जाएगा कि अलग- अलग तरह के निवेशकों के लिए प्रोसेस कैसा होगा? इसके बाद सभी फंड हाउस और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स (RTAs) को अपनी वेबसाइट पर इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी. नए नियक को 30 अप्रैल से लागू किया जाएगा.
पिछले कुछ सालों के दौरान म्यूचुअल फंड सेक्टर में जबरदस्त उछाल आया है. इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) 80 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. SIP और डिजिटल चैनल्स की वजह से रिटेल निवेशक तेजी से शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं. लेकिन इस सबके बीच सिक्योरिटी को लेकर बड़ी चिंता थी, जिस पर सेबी ने कदम उठाया है.