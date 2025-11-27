2 साल के इंतजार के बाद Paytm को RBI से मिली बड़ी राहत, आखिरकार मिल ही गया ये लाइसेंस, समझिए क्या होगा कारोबार पर असर

Paytm News: पेटीएम को बड़ी राहत मिली है. दो साल के इंतजार के बाद पेटीएम को आखिरकार RBI ने बड़ी राहत दे दी है. आरबीआई ने दो साल के इंतजार के बाद पेटीएम को बड़ी राहत दी है. रिजर्व बैंक ने उसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर लाइसेंस दे दिया है. आरबीआई से मिली इस राहत के बाद अब वो नए मर्चेंट को भी जोड़ सकेगा.

साल 2022 में लगा था झटका

बता दें कि साल 2022 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नियमों के उल्लघंन मामले में रिजर्व बैंक ने पेटीएम का लाइसेंस का रास्ता बंद कर उसे वापस कर दिया था. नियमों की अनदेखी के चलते पेटीएम पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई थी. पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. पेटीएम के कारोबार पर इसका बड़ा असर पड़ा. कंपनी के शेयर बुरी तरह के क्रैश हो गए. अब उसे ये बड़ी राहत मिली है. रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन एग्रीगेटर के तौर पर उसे लाइसेंस दे दिया है. इसके बाद वो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर नए मर्चेंट जोड़ सकेगी. इस राहत से पेटीएम को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी. रिजर्व बैंक की ओर से 26 नवंबर को Certificate of Authorisation जारी कर पेटीएम को राहत दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

आरबीआई के तोहफे के पेटीएम के कारोबार पर क्या होगा असर

इससे पहले कंपनी को एफडीआई के नियमों के उल्लघंन के चलते उसे वापस लौटा दिया गया था. अब वित्त मंत्रालय से क्लियरेंस लेने के बाद उसे ये लाइसेंस मिला है. आरबीआई ने कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑफिशियल लाइसेंस दे दिया है. इस मंजूरी के बाद पेटीएम नए मर्चेंट्स जुड़ सकेंगे, पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस तेजी से बढ़ेगा. वहीं डिजिटल पेमेंट मार्केट में पेटीएम की पकड़ और मजबूत होगी. डिजिटल पेमेंट मार्केट में उसके शेयर बढ़ेंगे. वहीं Paytm के शेयर भी इस खबर से मजबूत हुए हैं.