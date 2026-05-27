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Hindi Newsबिजनेसईरान जंग के बीच भारत के लिए तेल-गैस पर गुडन्यूज, अंडमान, राजस्थान में जैकपॉट के बाद बंगाल में मिला 240000000 बैरल का गड़ा खजाना, खत्म होगा फ्यूल संकट!

ईरान जंग के बीच भारत के लिए तेल-गैस पर गुडन्यूज, अंडमान, राजस्थान में जैकपॉट के बाद बंगाल में मिला 240000000 बैरल का गड़ा खजाना, खत्म होगा फ्यूल संकट!

India Oil and Gas Reserve:  भारत के हाथ खजाना लगा है. खजाना इसलिए कि ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुए ऊर्जा संकट के लिए ये परमानेंट सॉल्यूशन है. भारत के जमीन और समंदर के नीचे गड़े इस खजाने की बदौलत तेल और गैस के लिए इसकी आयात पर निर्भरता कम होगी. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 27, 2026, 08:16 AM IST
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ईरान जंग के बीच भारत के लिए तेल-गैस पर गुडन्यूज, अंडमान, राजस्थान में जैकपॉट के बाद बंगाल में मिला 240000000 बैरल का गड़ा खजाना, खत्म होगा फ्यूल संकट!

India ONGC Oil Reserve: पश्चिम एशिया युद्ध संकट ने एक बार साबित कर दी है कि भारत को तेल और गैस के लिए खुद को आत्म निर्भर बनाने की आवश्यकता है. भारत में अपनी जरूरत का 85 फीसदी तक तेल और 90 फीसदी तक गैस आयात करता है. आयात का ये संकट तब पैदा हो गया, जब ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. सप्लाई बाधित होने से देश ऊर्जा संकट के चक्रव्यूह में फंस गया. अब भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है. भारत के पश्चिम बंगाल में तेल रिजर्व मिला है. पश्चिम बंगाल के  उत्तर 24 परगना जिले में  कस्बा अशोक नगर में ऑयल फील्ड का पता चला है. अनुमान है कि यहां 240000000 बैरल का तेल भंडार है.   

पश्चिम बंगाल में जमीन के नीचे दबा मिला खजाना  

 अशोकनगर में मिला ये ऑयल फील्ड पूर्वी भारत का पहला ऐसा क्षेत्र है, जहां इतनी बड़ी मात्रा में तेल का भंडार मिला है. इससे पहले राजस्थान से प्राकृतिक गैस मिलने की खबर आई थी. पिछले साल भारत ने अंडमान सागर में गैस रिजर्व खोज निकाला था.  पश्चिम बंगाल में साल 2018 में ही ONGC ने इस ऑयल रिजर्व को खोज लिया था, लेकिन स्थानीय विरोध और सरकारी मदद नहीं मिलने की वजह से ओएनजीसी को यहां ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा था. बंगाल में आई नई सरकार ने अब केंद्र से मदद मांगी है, ताकि यहां से जल्द से जल्द एक्सट्रैक्शन की तैयारी की जा सके. तेल निकालने के लिए अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तेजी से काम कर रही है.ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है, और उम्मीद की जा रही है कि तेजी से यहां से तेल निकालने का काम शुरू हो जाएगा. 

राजस्थान और अंडमान में भारत के हाथ लगा जैकपॉट

इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांडेवाला में भारत को बड़ा गैस फील्ड भंडार मिला है. खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) की ओर से की गई खोज में 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (SCMD) की दर से गैस के फ्लो का पता चला है. ऑयल इंडिया को सानू फॉर्मेशन नाम की चट्टानी परत में गैस मौजूदगी के मजबूत संकेत मिले हैं.  वहीं पिछले साल भारत को अंडमान बेसिन में 307 से 370 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट तक प्राकृतिक गैस का भंडार मिला था.  अंडमान सागर के श्री विजयपुरम 2 में कुएं में प्राकृतिक गैस का पचा चला था.  

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भारत के लिए क्यों है खुशखबरी

पश्चिम बंगाल में मिले इस ऑयल फील्ड से भारत को तेल के लिए आयात पर निर्भरता से थोड़ी राहत मिलेगी यहां से निकलने वाला 240 मिलियन बैरल तेल भारत के तेल आयात को कम कर सकता है. युद्ध और सप्लाई संकट के बीच ये भारत के लिए गेमचेंजर साबित होगा. भारत को कम तेल का आयात करना होगा, जिससे आयात बिल कम होगा, फॉरैक्स रिजर्व पर दबाव कम हो सकेगा.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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