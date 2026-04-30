EPFO PRAAPTI Portal: कर‍ियर की शुरुआत में कई लोग तेजी से नौकरी बदलते हैं. ऐसे में यह संभावना भी होती है क‍ि आपका पीएफ अकाउंट एक्‍ट‍िव न हो या आप उसे भूल गए हो. ऐसा अक्‍सर होता है क‍ि टाइम बीतने के साथ आप पीएफ से जुड़ी चीजों को भूल जाते हैं और अपने लेटेस्‍ट अकाउंट से जुड़ी ड‍िटेल ही आपके पास होती है. कई बार आप इस तरह के अकाउंट को चाहकर भी एक्‍ट‍िव नहीं कर पाते. आपके साथ इसमें से क‍िसी भी तरह की समस्‍या है तो आपकी यह प्रॉब्‍लम जल्‍द दूर हो सकती है. जी हां, आधार कार्ड के जर‍िये आप अपनी ड‍िटेल्‍स पता कर पाएंगे. इसके लि‍ए ईपीएफओ (EPFO) अपने मेंबर्स के ल‍िए नई डिजिटल सुव‍िधा लाने जा रहा है.

ईपीएफओ की नई सुव‍िधा के तहत आपके इनएक्‍ट‍िव (Dormant) या अनक्लेम्ड पीएफ अकाउंट को आसानी से ढूंढकर एक्‍ट‍िव क‍िया जा सकेगा. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर ऐलान क‍िया है. EPFO की तरफ से जल्‍द नया पोर्टल E-PRAAPTI (EPF Aadhaar-Based Access Portal for Tracking Inoperative Accounts) लॉन्च क‍िया जाने वाला है. इस पोर्टल के माध्‍यम से आप अपने पुराने पीएफ अकाउंट को ट्रैक करने के साथ ही प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे और इसे UAN से लिंक कर सकेंगे. यह स‍ब काम करने के लि‍ए आपको एम्‍पलॉयर (Employer) की हेल्‍प की भी जरूरत नहीं होगी.

Member ID से हो जाएगा काम

पोर्टल का पहला स्‍टेप मेंबर आईडी (Member ID) बेस्‍ड होगा. ज‍िन सदस्यों के पास पुराने अकाउंट की Member ID है, वे आसानी से अपने अकाउंट को ढूंढकर एक्‍ट‍िव कर सकेंगे. बाद में E-PRAAPTI पोर्टल को उन मेंबर्स के लि‍ए बढ़ाया जाएगा, जिन्हें अपनी मेंबर आईडी (Member ID) याद नहीं है या उनके पास इससे जुड़ी जानकारी नहीं है.

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डिजिटल क्रांति और रिकॉर्ड प्रदर्शन

EPFO की तरफ से लगातार अपनी सर्व‍िस को डिजिटल बनाने के ल‍िए काम क‍िया जा रहा है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 में ईपीएफओ (EPFO) ने रिकॉर्ड 8.31 करोड़ क्लेम सेटलमेंट किए. ये प‍िछले साल के 6.01 करोड़ से काफी ज्यादा है. खास बात यह है कि अब ज्‍यादा एडवांस या आंशिक न‍िकासी से जुड़े क्‍लेम तीन द‍िन में ऑटोमैटिक सेटल हो रहे हैं.

आंकड़ों पर नजर

5.51 करोड़ क्लेम एडवांस या आंशिक निकासी के रहे.

इनमें से 71.1% क्लेम ऑटो मोड से तीन द‍िन में सेटल हुए.

एक साल पहले यह आंकड़ा 59.19% का था.

6.68 करोड़ सदस्यों ने बिना चेक लीफ अपलोड किए क्लेम किया.

1.59 करोड़ सदस्यों ने बिना एम्‍पलॉयर की मदद के बैंक अकाउंट सीड किया.

70.5 लाख ट्रांसफर क्लेम पूरी तरह ऑटोमैटिक सेटल हुए.

2.93 लाख मेंबर ने खुद अपना प्रोफाइल अपडेट क‍िया और PF अकाउंट एक्सेस किया.

अप्रैल 2026 में मचाया धमाल

मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर के पहले महीने अप्रैल 2026 में ही ईपीएफओ (EPFO ) ने 61 लाख क्लेम सेटल क‍िये हैं. इनमें करीब 74% एडवांस क्लेम ऑटो मोड से निपटाए गए और कुल 98.70% क्लेम 20 दिन के अंदर सेटल हो गए.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नया E-PRAAPTI पोर्टल बड़ी संख्या में इनएक्‍ट‍िव अकाउंट को एक्‍ट‍िव करने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और कागजी कार्रवाई कम करने में मदद करेगा. इससे मेंबर्स को अपनी सेव‍िंग तक आसानी से पहुंच मिलेगी और सर्व‍िस देने में तेजी आएगी. ईपीएफओ की नई पहले ऐसे लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जिनके पुराने पीएफ अकाउंट सालों से इनएक्‍ट‍िव पड़े थे. अब आधार से कुछ ही क्लिक में उनका पीएफ अकाउंट एक्‍ट‍िव हो सकता है.