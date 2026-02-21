Indian Railways Reservation Chart: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, यात्र‍ियों की सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है. इस सुव‍िधा के तहत करंट चार्ट तैयार होने तक बोर्ड‍िंग प्‍वाइंट बदला जा सकेगा. रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको लेकर प्रस्ताव दिया गया है क‍ि र‍िजर्व टिकट पर बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुव‍िधा पहले चार्ट की बजाय दूसरे रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने तक दी जा सके. अगर यह न‍ियम लागू होता है तो करोड़ों रेलवे यात्र‍ियों के लि‍ए बड़ी राहत होगी.

मौजूदा समय में क्‍या है न‍ियम?

इस बदलाव के लागू होने से यात्रियों के लिए लास्‍ट टाइम में अपना प्लान बदलने में आसानी होगी. एक च‍िट्ठी में रेलवे बोर्ड की तरफ से यह प्रपोजल CRIS को भेजा गया है. मौजूदा न‍ियम के अनुसार टिकट पर बोर्ड‍िंग प्‍वाइंट को बदलने की सुव‍िधा केवल पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने तक मिलती है. पहला चार्ज ट्रेन के रवाना होने से करीब 10 से 20 घंटे पहले बन जाता है. उसके बाद इसमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता. ऐसे में प्‍लान बदलने पर यात्र‍ियों को आखिरी समय में ट‍िकट कैंस‍ल करना पड़ता है.

रेलवे बोर्ड के प्रपोजन में क्‍या?

रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया क‍ि पहला चार्ट 10-20 घंटे पहले बनने लगा है. ऐसे में सुविधा को बेहतर करने के ल‍िए बोर्डिंग प्‍वाइंट बदलने की डेडलाइन को दूसरे चार्ट तक बढ़ाया जाए. दूसरा चार्ट ट्रेन छूटने से करीब आधे घंटे पहले तैयार होता है. प्रीमियम ट्रेनों में तो यह ट्रेन रवाना होने से 15 म‍िनट पहले तक संभव हो सकता है. इससे यात्रियों को काफी आराम म‍िलेगा.

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

रेलवे की तरफ से क‍िये जाने वाले इस बदलाव से कई फायदे होंगे. लास्‍ट टाइम में प्‍लान बदलने पर टिकट कैंसल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे सफर ज्‍यादा सुव‍िधाजनक और टेंशन फ्री हो जाएगी. यद‍ि क‍िसी फैम‍िली में क‍िसी को अचानक साथ जाना हो या कोई स्टेशन बदलना हो तो आसानी से बदलाव हो सकेगा. इससे रेलवे को भी यह फायदा होगा क‍ि गैर जरूरी कैस‍िलेशन कम होंगे और रेलवे पर रिफंड का बोझ भी कम होगा.

कैसे आया यह प्रस्ताव?

2019 के कमर्शियल सर्कुलर (CC 17) में रेलवे की तरपु से र‍िजर्व्‍ड टिकट वाले यात्र‍ियों को दूसरे स्टेशन से बोर्ड‍िंग करने की सुविधा दी गई थी. लेकिन यह सुव‍िधा पहले चार्ज तक ही है. अब रेलवे बोर्ड की तरफ से इसे अपडेट करने का फैसला क‍िया गया है. रेलवे बोर्ड के लेटर में लिखा है 'पहले चार्ट के नए समय को देखते हुए यात्र‍ियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग प्‍वाइंट में बदलाव को दूसरे चार्ट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.'

CRIS से क्‍या है मांग?

रेलवे बोर्ड की तरफ से क्र‍िस (CRIS) को बताया गया है क‍ि प्रपोजल की तकनीकी संभावना की जांच कर जल्द रिपोर्ट भेजे. आपको बता दें क्र‍िस (CRIS) IRCTC और रेलवे के सिस्टम का तकनीकी ह‍िस्‍सा संभालता है. ऐसे में उसकी रिपोर्ट के बाद ही पूरा फैसला होगा. मंजूरी म‍िलने पर इस न‍ियम को मार्च में लागू क‍िया जा सकता है. रेलवे बोर्ड की तरफ से द‍िये गए प्रस्ताव पर व‍िचार चल रहा है. क्र‍िस (CRIS) की रिपोर्ट आने के बाद ही रेलवे बोर्ड की तरफ से आख‍िरी फैसला ल‍िया जाएगा.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

Q. अभी बोर्डिंग प्‍वाइंट बदलने की टाइम ल‍िम‍िट बढ़ गई?

A. नहीं, अभी यह सुव‍िधा लागू नहीं हुई है. बोर्ड‍िंग प्‍वाइंट बदलने की सुव‍िधा शुरू करने के लि‍ए रेलवे बोर्ड की तरफ से प्रस्‍ताव द‍िया गया है. अभी पुराना न‍ियम ही लागू है, इसके तहत बदलाव केवल पहले चार्ट तक ही संभव है.

Q. नया न‍ियम लागू हुआ तो कितनी देर पहले बोर्डिंग प्‍वाइंट बदल सकेंगे?

A. प्रस्ताव के अनुसार, दूसरा रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने तक बदलाव की अनुमति मिलेगी. सामान्य ट्रेनों में यह छूट ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले और प्रीमियम ट्रेनों में 15 मिनट पहले तक संभव होगी.

Q. बोर्ड‍िंग प्‍वाइंट बदलने की सुव‍िधा से यात्र‍ियों को क्‍या फायदा होगा?

A. आख‍िरी समय में बोर्ड‍िंग प्‍वाइंट बदलने की सुव‍िधा से टिकट कैंसल करने या रिफंड लेने का झंझट कम होगा. इससे गैर जरूरी कैंसिलेशन घटेंगे और यात्रा ज्‍यादा सुविधाजनक हो सकेगी.