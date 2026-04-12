रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी; भीड़ से राहत, मुंबई-हावड़ा के बीच चलेंगी समर स्पेशल ट्रेनें

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Big Relief For Passengers : गर्मियों में बढ़ती यात्रा की डिमांड को देखते हुए और लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे यात्रियों को राहत देने के लिए सेंट्रल रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) और हावड़ा जंक्शन के बीच विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने का फैसला किया है. रिपोर्ट के अनुसार, इन समर स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने से हजारों यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और सफर ज्यादा आरामदायक और भरोसेमंद बनेगा. इन अतिरिक्त ट्रेनों के चलने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी. इससे पीक हॉलीडे सीजन के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करना आसान हो जाएगा.
मुंबई-हावड़ा स्पेशल ट्रेन: रूट, टाइमिंग और शेड्यूल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये विशेष ट्रेनें ट्रेन नंबर 01145 और 01146 के रूप में लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेंगी. सफर के दौरान ट्रेन कुल 17 स्टेशनों पर रुकेगी.
LTT–हावड़ा स्पेशल (ट्रेन नंबर 01145)
ये ट्रेन 14 अप्रैल को रात 20:15 बजे LTT से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 06:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी.
हावड़ा –LTT स्पेशल (ट्रेन नंबर 01146):
वापसी में यह ट्रेन 16 अप्रैल को दोपहर 14:45 बजे हावड़ा से चलेगी और अगले दिन रात 23:45 बजे LTT पहुंचेगी.
किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?
ये ट्रेन दोनों दिशाओं में इन प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी:
ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, अकोला, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर और संतरागाछी.
यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा?
मुंबई और हावड़ा के बीच चलने वाली ये समर स्पेशल ट्रेनें व्यस्त गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होंगी. आमतौर पर इस दौरान नियमित ट्रेनें पहले से ही फुल रहती हैं और कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. अब इन अतिरिक्त सेवाओं के चलते यात्रियों के पास सीट मिलने के ज्यादा मौके होंगे और वे बिना तनाव के अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे. साथ ही, कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होने से अलग-अलग शहरों के यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा, कुल मिलाकर, यह पहल यात्रा को आसान, समय बचाने वाली और ज्यादा सुविधाजनक बनाएगी.
टिकट बुकिंग शुरू: ऐसे करें रिजर्वेशन
इन विशेष ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग 12 अप्रैल 2026 से देशभर के सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर शुरू हो चुकी है. यात्री ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा, अनारक्षित कोच के लिए टिकट UTS सिस्टम के जरिए भी लिए जा सकते हैं.