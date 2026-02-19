Advertisement
TCS कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कंपनी ने वेर‍िएबल पे में क्‍यों क‍िया इजाफा? बढ़कर हुआ इतना

TCS Workers Variable Pay: टीसीएस से जुड़े लाखों कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी है. देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से मिड-टू-सीनियर लेवल कर्मचारियों के लिए तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में वेर‍िएबल पेमेंट में अच्‍छी बढ़ोतरी की गई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 19, 2026, 05:54 PM IST
TCS Variable Pay: अगर आप खुद टीसीएस (TCS) के कर्मचारी हैं या आपका कोई म‍ित्र टीसीएस (TCS) में जॉब करता है तो यह खबर उनके काम की है. जी हां, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने मिड-टू-सीनियर लेवल के कर्मचारियों के लिए तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में वेर‍िएबल पेमेंट में अच्‍छी खासी बढ़ोतरी की है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार वेर‍िएबल पेमेंट अब बढ़कर 80% तक पहुंच गया है. करीब दो साल बाद यह बड़ा बदलाव देखने को म‍िला है. पहले यह महज 20-50% तक ही सीम‍ित रहता था.

TCS के 70% से ज्यादा कर्मचार‍ियों की 100% वेरिएबल पे

टीसीएस (TCS) में काम करने वाले कर्मचार‍ियों से म‍िली जानकारी के अनुसार ज्यादातर मिड-लेवल कर्मचार‍ियों को अक्टूबर-दिसंबर 2025 की त‍िमाही में करीब 80% वेरिएबल कंपनसेशन म‍िला. इस बारे में जब जी न्‍यूज ने एक कर्मचारी से बातचीत की तो उसने नाम नहीं प्रकाश‍ित करने की शर्त पर बताया क‍ि अब पेमेंट उनके ऑफर लेटर में लिखे वेरिएबल के काफी करीब आ गया है. सीनियर लेवल पर यह 40% से 80% तक रहा है. पहले टीसीएस के 70% से ज्यादा कर्मचारी 100% वेरिएबल पे पाते थे. यह न‍ियम अध‍िकतर जूनियर लेवल कर्मचार‍ियों पर लागू होता था.

टीसीएस ने एआई को लेकर तैयार‍ियां तेज कीं
मिड और सीनियर लेवल पर भी सुधार देखा जा रहा है, जो क‍ि कंपनी में पॉज‍िट‍िव माहौल बना रहा है. यह बढ़ोतरी कंपनी की एआई (AI) पर फोकस करने और आने वाले समय में ब‍िजनेस की बेहतर उम्मीद से जुड़ी है. टीसीएस की तरफ से एआई (AI) को लेकर तैयार‍ियां तेज कर दी गई हैं. कंपनी की तरफ से प‍िछले द‍िनों बताया गया क‍ि टीसीएस का एनुअल एआई (AI) रेवेन्यू 1.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और अब तक 5,000 से ज्यादा एआई (AI) प्रोजेक्ट को पूरा क‍िया जा चुका है.

वर्कफोर्स को एआई के हिसाब से र‍िअलाइन क‍िया जा रहा
कंपनी की तरफ से वर्कफोर्स को एआई (AI) स्किल्स के हिसाब से र‍िअलाइन क‍िया जा रहा है. कंपनी मैनेजमेंट भी साल 2026 में डिमांड रिकवरी को लेकर काफी पॉज‍िट‍िव है. हालांकि, आईटी कंपनी के शेयर स्टॉक्स पर एआई (AI) डिसरप्शन की चिंताओं से दबाव रहा. लेक‍िन वेर‍िएबल पे में होने वाला इजाफा लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है. यह बदलाव केवल टीसीएस (TCS) कर्मचार‍ियों तक ही सीमित नहीं है. इससे पहले इंफोस‍िस की तरफ से दिसंबर महीने में औसतन 85% परफॉर्मेंस बोनस दिया गया. यह पिछले तीन-चार साल के दौरान सबसे ज्‍यादा रहा.

कंपनी के कर्मचारियों को फरवरी महीने में इसे द‍िया गया. इसी तरह कॉग्‍न‍िजेंट ने साल 2025 के लिए 100% बोनस पेआउट की तैयारी की है, यह उसके इंटरनल बेंचमार्क से दो साल पहले हासिल हुआ. आईटी सेक्टर में एआई के कारण नए प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है. इससे वेरिएबल पे और बोनस में सुधार देखा जा रहा है.

