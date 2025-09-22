GST: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! आज से रेल नीर हुआ सस्ता, ...रुपए में मिलेगा अब 1 लीटर पानी
Advertisement
trendingNow12931892
Hindi Newsबिजनेस

GST: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! आज से रेल नीर हुआ सस्ता, ...रुपए में मिलेगा अब 1 लीटर पानी


Rail Neer Rate: 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गयी है. इसका फायदा ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को भी होगा. अब रेल नीर कम कीमतों में उपलब्ध होगा.

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! आज से रेल नीर हुआ सस्ता, ...रुपए में मिलेगा अब 1 लीटर पानी

ट्रेन के सफर में पानी की बोतल खरीदना मजबूरी होती है. ऐसे में वेंडर मनमाने ढंग से पानी की बोतलों को नॉर्मल रेट से ज्यादा में सेल करते हैं. लेकिन अब से आपको इसके लिए ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी. जीएसटी के नए रेट 22 सितंबर यानी कि आज से लागू हो रहे हैं. इसका फायदा आपको ट्रेन में मिलने वाले रेल नीर की बोतल खरीदने पर भी मिलेगा.

IRCTC का वाटर ब्रांड रेल नीर की बोतल अब सस्ते कीमतों पर स्टेशन और ट्रेन में आपको मिलेंगी. पहले एक लीटर पानी के लिए जहां आपको 15 रुपए और आधे लीटर पानी के लिए 10 रुपए देने होते थे, अब आपको इससे भी कम कीमत पर पानी मिलेगा.

रेल नीर की नई कीमत

Add Zee News as a Preferred Source

पहले ट्रेन या स्टेशन पर नीर रेल की बोतले एक लीटर 15 रुपए और आधा लीटर 10 रुपए में मिलती थी. लेकिन अब आपको 15 की जगह 14 और 10 की जगह 9 रुपए ही देना होगा. यानी कि अब एक पानी के बोतल पर आप पूरे एक रुपए की बचत कर सकेंगे. हालांकि बिसलेरी जैसे प्राइवेट वाटर ब्रांड की कीमत अभी भी आपको वहीं चुकानी पड़ सकती है, जो वेंडर मांगते हैं. 

नहीं ले सकता कोई एक रुपए भी ज्यादा

अगर ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पर रेल नीर के लिए आपसे कोई ज्यादा पैसे मांगे तो आप इसकी शिकायत रेल मदद के आधिकारिक पोर्टल https://railmadad.indianrailways.gov.in/madad/final/home.jsp पर जाकर कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप चाहें तो इसकी शिकायत 139 नंबर पर भी कर सकते हैं.

जीएसटी 2.0 का असर  

जीएसटी 2.0 के लागू होने के साथ कई सारी रोजमर्रा की चीजों की कीमत में गिरावट आयी है. इसमें चावल, दाल, घी, शैंपू, साबून से लेकर कपड़े, जूते तक तमाम चीजें सस्ती हुई हैं, जिससे आप हजारों रुपए की बचत कर सकेंगे. ऐसा 12% और 18% स्लैब में आने वाले सामानों को 5% स्लैब में शामिल करने से हुआ है. 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

GST New Rates

Trending news

भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
;