GST: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी! आज से रेल नीर हुआ सस्ता, ...रुपए में मिलेगा अब 1 लीटर पानी

ट्रेन के सफर में पानी की बोतल खरीदना मजबूरी होती है. ऐसे में वेंडर मनमाने ढंग से पानी की बोतलों को नॉर्मल रेट से ज्यादा में सेल करते हैं. लेकिन अब से आपको इसके लिए ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी. जीएसटी के नए रेट 22 सितंबर यानी कि आज से लागू हो रहे हैं. इसका फायदा आपको ट्रेन में मिलने वाले रेल नीर की बोतल खरीदने पर भी मिलेगा.

IRCTC का वाटर ब्रांड रेल नीर की बोतल अब सस्ते कीमतों पर स्टेशन और ट्रेन में आपको मिलेंगी. पहले एक लीटर पानी के लिए जहां आपको 15 रुपए और आधे लीटर पानी के लिए 10 रुपए देने होते थे, अब आपको इससे भी कम कीमत पर पानी मिलेगा.

रेल नीर की नई कीमत

पहले ट्रेन या स्टेशन पर नीर रेल की बोतले एक लीटर 15 रुपए और आधा लीटर 10 रुपए में मिलती थी. लेकिन अब आपको 15 की जगह 14 और 10 की जगह 9 रुपए ही देना होगा. यानी कि अब एक पानी के बोतल पर आप पूरे एक रुपए की बचत कर सकेंगे. हालांकि बिसलेरी जैसे प्राइवेट वाटर ब्रांड की कीमत अभी भी आपको वहीं चुकानी पड़ सकती है, जो वेंडर मांगते हैं.

नहीं ले सकता कोई एक रुपए भी ज्यादा

अगर ट्रेन में या रेलवे स्टेशन पर रेल नीर के लिए आपसे कोई ज्यादा पैसे मांगे तो आप इसकी शिकायत रेल मदद के आधिकारिक पोर्टल https://railmadad.indianrailways.gov.in/madad/final/home.jsp पर जाकर कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप चाहें तो इसकी शिकायत 139 नंबर पर भी कर सकते हैं.

जीएसटी 2.0 का असर

जीएसटी 2.0 के लागू होने के साथ कई सारी रोजमर्रा की चीजों की कीमत में गिरावट आयी है. इसमें चावल, दाल, घी, शैंपू, साबून से लेकर कपड़े, जूते तक तमाम चीजें सस्ती हुई हैं, जिससे आप हजारों रुपए की बचत कर सकेंगे. ऐसा 12% और 18% स्लैब में आने वाले सामानों को 5% स्लैब में शामिल करने से हुआ है.